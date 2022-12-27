الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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حياتنا

مذيعة تستفز مايا دياب بسبب عمليات التجميل والأخيرة تشمئز منها (فيديو)

مايا دياب قالت إن كل الفنانات يخضعن لعمليات تجميل

كتب خالد السعدي
مايا دياب وعمليات التجميل watanserb.com
الفنانة اللبنانية مايا دياب
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق رد فعل الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعدما سألتها مذيعة عن طولها.

وقالت المذيعة في الفيديو، مخاطبة مايا دياب: “بكل عمليات التجميل اللي على طول بتشجعي عليها .. هل فكرتي قبل كده تعملي عملية تقصرك شوية”.

وبدت معالم الصدمة تنتاب مايا، وضحكت بسخرية واشمئزاز من المذيعة قائلة لها: “هذا سؤال؟!”.

أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، وحاز على الكثير من التعليقات.

فقالت ناشطة: “ذكرتني بوحده طولها شبر وكل ماشافتني تقول يع طويله مافيك انوثه مدري مين صرف لهم انه البنت لازم تكون قصيره عشان تصير فيها انوثه متلازم سنومه هذا لازم نقضي عليه”.

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https://twitter.com/moon_o5o/status/1607640393411076099?s=20&t=uSnKg-4XyY4BWFP0rwXD3A

وذكرت أخرى: “أنا طويلة ودايم بنات قرابتي يتنمرون المشكله كل شيء فيهم قصير ولا فساتين تليق عليهم ولا بناطيل ملتفه ع بعضها عكس الطويله قوام ومعالم واضحه وهيبه”.

وكتب ناشط: “سوال فيه استفزاز ما الحكمة منه”.

وكتبت جود: “الحمدلله طولي وجمالي طبيعي”.

مايا دياب.. عاشقة عملية التجميل

وكشفت مايا دياب، أنها تخضع لعمليات تجميل باستمرار، مشيرة إلى أن جميع الفنانات تفعل ذلك، وهي فخورة بذلك.

وقالت في مقابلة تلفزيونية: “عمليات التجميل التي أجريتها هي سبب زيادة واستمرار جمالي، والبنات اللي بتعمل عمليات تجميل بنات حلوة وأنا منهم كنت حلوة وبعد العمليات بقيت أحلى”.

مايا دياب تخضع لعمليات تجميل باستمرار

وأضافت: “الجميع بيعمل عمليات تجميل وأنا لسة بعمل وبفتخر وبلاقي نفسي أحلى ودا اهتمام بالنفس، وده عصر الكارديشيانز وسموه عصر مايا دياب”.

وأشارت إلى أن الانتقادات اللاذعة بتكون من النساء، قائلة: “الست معندهاش قدرة مادية أو قمع من جوزها وعيلتها، وبتغير من الست الحلوة ودي حقيقة لازم أقولها، أما الراجل بنلاقيه قاعد مع مراته وبيبص على الست اللي عاملة عمليات تجميل”.

مايا دياب وأحلام طفولتها

وتحدثت مايا دياب عن أحلام طفولتها وفائدة الصعوبات التي واجهتها في مشوارها الفني، قائلة: “وأنا صغيرة كنت لما بشوف التلفزيون وأقول إني عاوزة أكون في قلب الشاشة ولكن ده من غير هدف معين”.

وأضافت: “لما كبرت تحقق الحلم وعرفت أني ماشية بالطريق اللي بيشهبني وبحبه، ولولا الصعوبات ما وصلت لأحلامي”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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