مذيعة تستفز مايا دياب بسبب عمليات التجميل والأخيرة تشمئز منها (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق رد فعل الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعدما سألتها مذيعة عن طولها.

وقالت المذيعة في الفيديو، مخاطبة مايا دياب: “بكل عمليات التجميل اللي على طول بتشجعي عليها .. هل فكرتي قبل كده تعملي عملية تقصرك شوية”.

وبدت معالم الصدمة تنتاب مايا، وضحكت بسخرية واشمئزاز من المذيعة قائلة لها: “هذا سؤال؟!”.

ردة فعل مايا دياب بعد سؤال المذيعة عن طولها😅 pic.twitter.com/e2k8DeL412 — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 27, 2022

أثار هذا الفيديو تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر، وحاز على الكثير من التعليقات.

فقالت ناشطة: “ذكرتني بوحده طولها شبر وكل ماشافتني تقول يع طويله مافيك انوثه مدري مين صرف لهم انه البنت لازم تكون قصيره عشان تصير فيها انوثه متلازم سنومه هذا لازم نقضي عليه”.

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https://twitter.com/moon_o5o/status/1607640393411076099?s=20&t=uSnKg-4XyY4BWFP0rwXD3A

وذكرت أخرى: “أنا طويلة ودايم بنات قرابتي يتنمرون المشكله كل شيء فيهم قصير ولا فساتين تليق عليهم ولا بناطيل ملتفه ع بعضها عكس الطويله قوام ومعالم واضحه وهيبه”.

انا طويلة ودايم بنات قرابتي يتنمرون المشكله كل شيء فيهم قصير ولا فساتين تليق عليهم ولا بناطيل ملتفه ع بعضها عكس الطويله قوام ومعالم واضحه وهيبه ورزة فرس ❤️‍🔥🫦🫦❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 — 𓃭 (@Nonh2h) December 27, 2022

وكتب ناشط: “سوال فيه استفزاز ما الحكمة منه”.

سوال فيه استفزاز شالحكمة منه — Enjoy 2022 (@rejoicing111) December 27, 2022

وكتبت جود: “الحمدلله طولي وجمالي طبيعي”.

الحمدلله طولي وجمالي طبيعي — جود (@g39su) December 27, 2022

مايا دياب.. عاشقة عملية التجميل

وكشفت مايا دياب، أنها تخضع لعمليات تجميل باستمرار، مشيرة إلى أن جميع الفنانات تفعل ذلك، وهي فخورة بذلك.

وقالت في مقابلة تلفزيونية: “عمليات التجميل التي أجريتها هي سبب زيادة واستمرار جمالي، والبنات اللي بتعمل عمليات تجميل بنات حلوة وأنا منهم كنت حلوة وبعد العمليات بقيت أحلى”.

وأضافت: “الجميع بيعمل عمليات تجميل وأنا لسة بعمل وبفتخر وبلاقي نفسي أحلى ودا اهتمام بالنفس، وده عصر الكارديشيانز وسموه عصر مايا دياب”.

وأشارت إلى أن الانتقادات اللاذعة بتكون من النساء، قائلة: “الست معندهاش قدرة مادية أو قمع من جوزها وعيلتها، وبتغير من الست الحلوة ودي حقيقة لازم أقولها، أما الراجل بنلاقيه قاعد مع مراته وبيبص على الست اللي عاملة عمليات تجميل”.

مايا دياب وأحلام طفولتها

وتحدثت مايا دياب عن أحلام طفولتها وفائدة الصعوبات التي واجهتها في مشوارها الفني، قائلة: “وأنا صغيرة كنت لما بشوف التلفزيون وأقول إني عاوزة أكون في قلب الشاشة ولكن ده من غير هدف معين”.

وأضافت: “لما كبرت تحقق الحلم وعرفت أني ماشية بالطريق اللي بيشهبني وبحبه، ولولا الصعوبات ما وصلت لأحلامي”.