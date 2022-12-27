حريق مروع أشعلته سيجارة يدمر مستشفى في بئر السبع ويقتل إسرائيليا (فيديو)

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وطن- اندلع حريق في وقت مبكر من صباح اليوم في أحد الأجنحة الداخلية بمستشفى سوروكا في بئر السبع، ما أودى بحياة مريض.

وبثت وسائل إعلام عبرية، مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر آثارا كبيرة لحجم الخسائر التي خلّفها الحريق.

وقالت القناة العبرية الـ12، إن سبب اندلاع الحريق هي “سيجارة” أشعلت مرتبة داخل أحد الغرف بالمستشفى.

القناة 12 العبرية:

اندلع حريق في وقت مبكر من صباح اليوم في أحد الأجنحة الداخلية بمستشفى سوروكا في بئر السبع ما أودى بحياة مريض، ولولا جهود الإنقاذ لحدثت كارثة كبيرة، سبب الحريق سيجارة أشعلت مرتبة داخل أحد الغرف بالمستشفى. pic.twitter.com/vZsta4aTEQ — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) December 28, 2022

إخلاء المرضى والأطقم الطبية

وفور اندلاع الحريق، تم إخلاء عشرات المرضى من القسم لحين الانتهاء من معالجة الحادث.

الحريق اندلع في قسم الأمراض الباطنية

ونشب الحريق في قسم الأمراض الباطنية، حيث تم إخلاء 25 مريضا كانوا يرقدوا في القسم للعلاج، وكذلك إخلاء الطاقم الطبي.

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يأتي هذا فيما قالت سلطة الإطفاء والإنقاذ، إن الحريق شب الساعة الثالثة فجرا في القسم الباطني في الطابق الرابع.

وأضافت في بيان، أن سبب الحريق هو خلل وليس بشكل متعمد، دون أن تقدم مزيدا من التوضيح.

إنقاذ المرضى

وأشارت إلى أن عشرات الطواقم من الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص عالقين من المرضى والطواقم الطبية في المستشفى.

ولفتت إلى أن تخليص عشرات المرضى من هذا القسم جاء في وقت كان غالبيتهم يرقدون في الأسرة ومتصلين بأجهزة التنفس.

وبحسب البيان، فقد توفي أحد المرضى كما ذكرت الطواقم الطبية، وتم إخماد الحريق، وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب وتفاصيل اندلاع هذا الحريق.

احتراق 18 حافلة

يُشار إلى أنه في يونيو الماضي، احترقت 18 حافلة وأصيبت أخرى بأضرار، عقب اندلاع حريق ضخم بمحطة الباصات المركزية بمدينة صفد شمال إسرائيل.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن الشرطة الإسرائيلية، إن الحريق كان متعمداً.

وأضافت أن الحافلات تابعة لشركات العفيفي من الناصرة وشركة “نتيفي إكسبرس” المملوكة لنفس الجهة.

وأشارت إلى أن الحافلات الثماني عشرة احترقت بشكل كامل، لافتة إلى أن رجال الإطفاء عملوا على حماية الحافلات الأخرى في المحطة وضمان عدم تجدد اشتعال النيران في موقع الحادثة.