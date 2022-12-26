الإثنين, ديسمبر 26, 2022
الرئيسيةالهدهدمات قبل تسلمها.. أزمة طائرة خاصة لأمير سعودي تثير جدلا وسعرها خيالي
الهدهد

مات قبل تسلمها.. أزمة طائرة خاصة لأمير سعودي تثير جدلا وسعرها خيالي

بلغ ثمنها 280 مليون دولار أمريكي ولم تحلق سوى 42 ساعة في الجو

كتب خالد الأحمد
أزمة طائرة لأمير سعودي watanserb.com
طائرة طراز بوينج
- Advertisement -

وطن- بعد أن فشل وسطاء تجاريون في تسويق طائرة كانت مملوكة لأمير سعودي راحل، تم تفكيكها وبيعها كقطع تبديل رغم أن الطائرة وهي من طراز “بوينج 747” لم تحلق في الجو إلا لنحو يومين فقط، في واحدة من عمليات الفساد التي تنخر المملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة.

فشلت شركة “بوينج” في بيعها فقررت تفكيكها

وأشار موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي إلى أن الطائرة الضخمة التي قضت 42 ساعة فقط في الجو تم شراؤها بمبلغ 280 مليون دولار، من قبل أمير سعودي توفي قبل استلامها.

وأعادت شركة “بوينج” شراء الطائرة في أبريل، لكنها فشلت في العثور على مشتر جديد وقررت تفكيكها.

وذكرت شركة “إيرو تلغراف” الوسيطة في أيرزونا، أنه لم يتم العثور على مشتر للطائرة على الرغم من خفض السعر المطلوب إلى 95 مليون دولار فقط.

وتم طلب الطائرة لولي العهد السعودي سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بتكلفة حوالي 280 مليون دولار، لكنه توفي بشكل غير متوقع في أكتوبر 2011 قبل عام من تسليمها له.

وأظهرت بيانات من موقع “planespotters.net“، أن الطائرة نقلت في عام 2012 من سان انطونيو إلى بازل بسويسرا، وكان من المقرر أن يتم تجهيزها بتصميم داخلي فاخر.

أزمة طائرة خاصة لأمير سعودي من طراز بوينج
أزمة طائرة خاصة لأمير سعودي من طراز بوينج
- Advertisement -

وعند وفاة ولي العهد السابق لم يعرب أي فرد من أفراد العائلة الحاكمة عن رغبته في شراء الطائرة.

ونتيجة لذلك ظلت الطائرة المثيرة للجدل غير مستخدمة لمدة عقد من الزمن في أحد مطارات سويسرا أثناء رحلة البحث عن مشتر لها.

ووفق المصدر ذاته أعادت شركة “بوينج” شراء الطائرة مقابل مبلغ لم يكشف عنه قبل ثلاثة أيام من رحلتها الأخيرة إلى أريزونا في أبريل، مما عزز التوقعات بأنه كان من الممكن إنقاذ الطائرة.

نقطة جذب للمشترين

وطارت الطائرة لمدة 42 ساعة فقط، ومن الممكن أن تكون حالتها غير المستخدمة نقطة جذب للمشترين المحتملين.

وعادة ما يبلغ عمر طائرات “بيونغ 747” حوالي 30 عاماً. ومع ذلك لم يظهر أي مشتر لها وتم تفكيكها كقطع سكراب في ولاية أريزونا.

حيث تم تفكيك الأجزاء الأولى والدفة والمصعد واللوحات على الأجنحة وأجزاء من مخروط الذيل وألواح جسم الطائرة والمحركات.

ويستمر استخدام الطائرة 747-8 للشحن وطائرات الركاب من قبل شركات الطيران بما في ذلك لوفتهانزا ، على الرغم من أن محركاتها الأربعة تعني أن تشغيلها أكثر تكلفة من الطائرات الأحدث ذات المحركين مثل 787 دريملاينر أو إيرباص A350.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أخرجت بوينج 747 النسخة الأخيرة من مصنعها في ولاية واشنطن بعد نصف قرن من الإنتاج.

وبعد 53 عاماً وأكثر من 1570 طائرة، انطلقت النسخة الأخيرة من طائرة بوينغ 747 من خط التجميع في ولاية واشنطن في 5 ديسمبر في طريقها لتكون بمثابة طائرة شحن.

فيما لا تزال طائرة 747 تعمل كطائرة الرئاسة، وهناك طائرتان تم تجميعهما بالفعل، قيد العمل الآن لتحويلهما إلى الجيل التالي من الطائرة الرئاسية، لكن لن يتم تسليم تلك الطائرات إلا بعد 4 سنوات على الأقل.

المصدرموقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، شركة "إيرو تلغراف، موقع planespotters.net، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

السعودي صالح حمامة يهين تركي آل الشيخ وجدل “الغبانة” مستمر (فيديو)

الهدهد

محمد العيسى:لا يوجد نص يمنع التهنئة بالكريسماس.. وعثمان الخميس يرد (فيديو)

الهدهد

إطلاق سراح الكاتب السعودي خالد العلكمي.. اعتقل 5 سنوات بسبب تغريدة عن أمير قطر!

الهدهد

ظهور مفاجئ للسعودي “أبو سن” صديق كريستينا الأمريكية بعد غياب طويل

الهدهد

أخت كريستيانو رونالدو تهين السعوديين بما فعلته (شاهد)

الهدهد

طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان وهكذا تم إنقاذه في الوقت المناسب (شاهد)

فيديو

أمطار غزيرة وبرق ورعد على زوار بيت الله الحرام (فيديو مؤثر)

الهدهد

كاتبة سعودية بارزة تحرض الفتيات على الانحلال.. ماذا قالت؟

تقارير

التلغراف: السعودية تخطط لعملية إعدام جماعية في أعياد الميلاد.. هل بينهم العودة والقرني؟!

الهدهد

سيول جارفة في مكة.. الأمطار تغرق السعودية وخسائر لا تعوض للسكان (شاهد)

الهدهد

بعد بندر القرهدي.. جريمة جديدة مروعة تشعل السعودية (فيديو)

الهدهد

“السيسي” يوجه صفعة لـ”ابن سلمان” ويعطل اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لقاء ليونيل ميسي الذي أنقذ حياة طفل وسر يُكشف لأول مرة.. ما القصة؟

السيسي يواصل استفزاز المصريين ويفرض هذا الشرط على الراغبين بالزواج

تونسيات يستعرضن أجسادهن بمسابقة للجمال وسخرية واسعة (شاهد)

سبب وفاة منيرة القبيسي.. صاحبة حركة غامضة ومحاطة بالسرية ووفاتها تقسم السوريين

الأزمة أعادت تشكيل النظام الدولي.. هل يكتب الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية الدولار؟

إعلان وفاة بيليه متوقع بأي وقت.. لا يستجيب للعلاج الكيميائي وعائلته تتكتم

طاهرة البلوشية.. ما لا تعرفه عن عازفة الكمان الأولى في سلطنة عمان

والد غانم المفتاح في صورة مؤثرة مع نجله الشاب القطري الملهم (شاهد)

كل شيء جاهر.. النصر السعودي يكشف تفاصيل الفحص الطبي لرونالدو

الإسكندرية غرقت في “شبر ماء” وبرلماني يتفقد شوارعها بقارب (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC