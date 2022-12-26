ارتفاع ضغط الدم: هذه الجرعة اليومية من القهوة تضاعف خطر وفاة المرضى

- Advertisement -

وطن-إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، فلا تُفرط في شرب القهوة، حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن شرب كوبين أو أكثر من المشروبات المحتوية على الكافيين يضاعف من خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.

بالنسبة لكثير من الناس من الصعب الاستغناء عن القهوة. ومع ذلك، فإن المشروبات ليست دائمًا جيدة لصحتك. وبحسب تقرير لموقع “بوركوا دكتور” الفرنسي، كشفت دراسة جديدة، نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن شرب كوبين أو أكثر من القهوة في اليوم يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد.

القهوة: لا تزيد عن كوب واحد في اليوم في حالة ارتفاع ضغط الدم الشديد

وفقًا لما ترجمته “وطن“، حاول باحثون يابانيون تحديد تأثير المشروبات الساخنة على صحة مرضى ارتفاع ضغط الدم. لهذا، تابعوا أكثر من 6570 رجلاً و 12000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 40 و 79 عامًا لمدة 19 عامًا. وكان على المشاركين الإجابة على استبيانات حول عاداتهم اليومية والأكل وكذلك تاريخهم الطبي. ناهيك بأنه توفي 842 شخصًا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في أثناء العمل.

يُظهر تحليل البيانات أن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع شديد في ضغط الدم (إما في المرحلة 2 و 3 أو 160/100 ملم زئبق أو أعلى) والذين شربوا فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا كانوا أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب مقارنة بمن لا يشربون القهوة.

في المقابل، لم يكن كوب واحد من المشروب الأسود مرتبطًا بزيادة خطر الوفاة.

وفي هذا السياق، قال رئيس الدراسة الدكتور هيروياسو ايزو من المركز الوطني للصحة والطب العالمي (طوكيو) وجامعة أوساكا: “هذه النتائج قد تدعم الادعاء بأن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع حاد في ضغط الدم يجب أن يتجنبوا شرب الكثير من القهوة”.

- Advertisement -

وأضاف الخبير: “وذلك، لأن الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد يكونون أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين. وقد تفوق آثاره الضارة آثاره الوقائية وقد تزيد من خطر الوفاة”.

ارتفاع ضغط الدم الشديد: الشاي الأخضر ليس مشكلة

وكشف عمل الفريق الياباني أيضًا أن استهلاك الشاي الأخضر لا يرتبط بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

لهذا المشروب فوائد لأنه يحتوي على مادة البوليفينول، وهي عبارة عن مغذيات دقيقة ذات خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات موجودة في الشاي. وبالنسبة للباحثين، فإن هذه العناصر هي التي يمكن أن تفسر جزئيًا سبب ارتباط استهلاك القهوة وحده بزيادة وفيات الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد، على الرغم من احتواء المشروبين اللذين تمت دراستهما على مادة الكافيين. ومع ذلك، فقد أقروا بالحاجة إلى مزيد من العمل لتأكيد ملاحظاتهم.