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لماذا تجبرك شركة الطيران على تغيير مقعدك حتى لو دفعت مقابل ذلك

"عند شراء تذاكر الطائرة، انتبه دائمًا للقيود عند اختيار مقعد أو آخر..."

كتب معالي بن عمر
تجبرك شركة الطيران على تغيير المقاعد watanserb.com
تجبرك شركة الطيران على تغيير المقاعد
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وطن-يعد مقعد الطائرة من أهم العوامل التي تدفع المسافر إلى اختيار نوع الرحلة الجوية، فهذا من شأنه أن يؤثر على الراحة والمساحة وأيضًا على الأشياء التي يحبّها أو يرغب في رؤيتها وهو على متنها.

ولكن، عندما يتعلق الأمر بالطيران وشراء تذكرة الرحلة الجوية، فهناك معيار دقيق يتعلق بالمقعد الذي سيختاره المسافر، وهذا من شأنه أن يؤثر على السعر الذي يدفعه المرء مقابل المقعد، حيث أنه لكل مقعد اختلافاته وأسعاره، من الزهيد إلى الأغلى ثمناً، على الرغم من أننا في كثير من الأحيان لا نلاحظ ذلك، بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

ومن جهة خرى، يُفرض على المسافر أحيانًا أن يغيّر مكان جلوسه، ولا تقتصر عملية إجبارك على تغيير المقعد لأنك بالقرب من نافذة أو رواق ما أو الحمام أو أجنحة الطائرة. بل هناك أسباب أخرى وجيهة تدفع شركة الطيران المسافر لتغيير مقعده، سواء أراد ذلك أم لا.

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لماذا يمكن لشركة طيران تغيير مقعدك؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن شركات الطيران يمكن أن تطلب من أحد الركاب تغيير المقاعد أحيانًا، ولكن ليس دائمًا وذلك، لأسباب مختلفة. أولاً؛  تكون الطائرات غير ممتلئة وبالتالي بها عدد محدود أو جزئي من الأشخاص على متنها. وفي هذه الحالة، يُطلب من الركاب التحرك إلى أماكن أخرى، ولن يكون أمامنا خيار سوى القيام بذلك لأن المشكلة تشير إلى ضرورة استقرار وثبات الطائرة، لكي يكون توزيع المسافرين حكيمًا ويتم ذلك وفقًا لخطة داخلية.

فإن شركات الطيران يمكن أن تطلب من أحد الركاب تغيير المقاعد أحيانًا، ولكن ليس دائمًا وذلك، لأسباب مختلفة.
فإن شركات الطيران يمكن أن تطلب من أحد الركاب تغيير المقاعد أحيانًا، ولكن ليس دائمًا وذلك، لأسباب مختلفة.

لكن، هل يمكننا الرفض؟ في بعض الحالات نعم، ولكن إذا لم يوافق أحد من المسؤولين، فسيضطر الناس بالضرورة إلى الانتقال. وفي الرحلات الطويلة، يتم ذلك عادةً من خلال تقديم ترقية للعملاء فيما يتعلق بفئتهم، بحيث يتم تشجيعهم على القيام بذلك وقبول النقل دون صعوبة. أما في الرحلات الجوية الأكثر تكلفة، يكون هذا أكثر صعوبة، خاصةً عندما يدفع الأشخاص على وجه التحديد المزيد مقابل مقاعدهم.

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كما هناك سبب آخر، ربما يكون أكثر شيوعًا، يتعلق بالتحرك عندما تكون في مناطق الهروب من الطائرة في حالة الخطر أو بالقرب من مخارج الطوارئ. وفي الحقيقة، لا يُسمح لكبار السن والعجزة والأطفال بالجلوس في هذه الأماكن لأنه في حالات الطوارئ يجب فتح الباب الخلفي وقد يكون ذلك خطيرًا للغاية.

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لذلك، فإن هذه المقاعد مخصصة فقط لمن يتمتعون بصحة جيدة. وإذا دفع شخص ما مقابل هذا المكان أو تم تعيينه بشكل عشوائي دون توفر الشروط، فسيتم إجباره على تغيير المقاعد لأسباب أمنية. لهذا السبب، عند شراء تذاكر الطائرة، يُنصح بالانتباه دائمًا للقيود عند اختيار مقعد أو آخر.

يعد مقعد الطائرة من أهم العوامل التي تدفع المسافر إلى اختيار الرحلة، فهذا من شأنه أن يؤثر على الراحة والمساحة وأيضًا على الأشياء التي يحبّها.
يعد مقعد الطائرة من أهم العوامل التي تدفع المسافر إلى اختيار الرحلة، فهذا من شأنه أن يؤثر على الراحة والمساحة وأيضًا على الأشياء التي يحبّها.

10 أسئلة تسألها شركات الطيران عند التوظيف..كيف تتصرف معها؟

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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