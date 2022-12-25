لماذا تجبرك شركة الطيران على تغيير مقعدك حتى لو دفعت مقابل ذلك

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وطن-يعد مقعد الطائرة من أهم العوامل التي تدفع المسافر إلى اختيار نوع الرحلة الجوية، فهذا من شأنه أن يؤثر على الراحة والمساحة وأيضًا على الأشياء التي يحبّها أو يرغب في رؤيتها وهو على متنها.

ولكن، عندما يتعلق الأمر بالطيران وشراء تذكرة الرحلة الجوية، فهناك معيار دقيق يتعلق بالمقعد الذي سيختاره المسافر، وهذا من شأنه أن يؤثر على السعر الذي يدفعه المرء مقابل المقعد، حيث أنه لكل مقعد اختلافاته وأسعاره، من الزهيد إلى الأغلى ثمناً، على الرغم من أننا في كثير من الأحيان لا نلاحظ ذلك، بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

ومن جهة خرى، يُفرض على المسافر أحيانًا أن يغيّر مكان جلوسه، ولا تقتصر عملية إجبارك على تغيير المقعد لأنك بالقرب من نافذة أو رواق ما أو الحمام أو أجنحة الطائرة. بل هناك أسباب أخرى وجيهة تدفع شركة الطيران المسافر لتغيير مقعده، سواء أراد ذلك أم لا.

لماذا يمكن لشركة طيران تغيير مقعدك؟

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن شركات الطيران يمكن أن تطلب من أحد الركاب تغيير المقاعد أحيانًا، ولكن ليس دائمًا وذلك، لأسباب مختلفة. أولاً؛ تكون الطائرات غير ممتلئة وبالتالي بها عدد محدود أو جزئي من الأشخاص على متنها. وفي هذه الحالة، يُطلب من الركاب التحرك إلى أماكن أخرى، ولن يكون أمامنا خيار سوى القيام بذلك لأن المشكلة تشير إلى ضرورة استقرار وثبات الطائرة، لكي يكون توزيع المسافرين حكيمًا ويتم ذلك وفقًا لخطة داخلية.

لكن، هل يمكننا الرفض؟ في بعض الحالات نعم، ولكن إذا لم يوافق أحد من المسؤولين، فسيضطر الناس بالضرورة إلى الانتقال. وفي الرحلات الطويلة، يتم ذلك عادةً من خلال تقديم ترقية للعملاء فيما يتعلق بفئتهم، بحيث يتم تشجيعهم على القيام بذلك وقبول النقل دون صعوبة. أما في الرحلات الجوية الأكثر تكلفة، يكون هذا أكثر صعوبة، خاصةً عندما يدفع الأشخاص على وجه التحديد المزيد مقابل مقاعدهم.

كما هناك سبب آخر، ربما يكون أكثر شيوعًا، يتعلق بالتحرك عندما تكون في مناطق الهروب من الطائرة في حالة الخطر أو بالقرب من مخارج الطوارئ. وفي الحقيقة، لا يُسمح لكبار السن والعجزة والأطفال بالجلوس في هذه الأماكن لأنه في حالات الطوارئ يجب فتح الباب الخلفي وقد يكون ذلك خطيرًا للغاية.

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لذلك، فإن هذه المقاعد مخصصة فقط لمن يتمتعون بصحة جيدة. وإذا دفع شخص ما مقابل هذا المكان أو تم تعيينه بشكل عشوائي دون توفر الشروط، فسيتم إجباره على تغيير المقاعد لأسباب أمنية. لهذا السبب، عند شراء تذاكر الطائرة، يُنصح بالانتباه دائمًا للقيود عند اختيار مقعد أو آخر.