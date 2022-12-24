السبت, ديسمبر 24, 2022
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نسخة أثرية من التوراة مكتوبة بالذهب.. كيف هُربت من سوريا؟ (شاهد)

النسخة المهربة من التوراة مصنوعة من "جلد الغزال" ومكتوبة بالذهب

كتب خالد الأحمد
نسخة أثرية من التوراة watanserb.com
نسخة أثرية من التوراة
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وطن- ضبطت قوات الأمن التركية شخصاً سورياً، يحاول عقد صفقة لبيع نسخة توراة مهربة يعود تاريخها إلى 700 عام، بقيمة مليون ونصف دولار.

الشخص المشتبه به اعتقل في منطقة “بولانشاك” في “غيرسون”، وهو يحاول بيع المخطوطة النادرة.

وقال نشطاء إن نسخة التوراة المهربة المضبوطة مصنوعة من “جلد الغزال” ومكتوبة بالذهب، وهُربت من أحد المتاحف السورية خلال سنوات الحرب.

وقالت وكالة “دوغان” التركية إن الشخص اعتقل وهو يحاول بيع مخطوطة التوراة.

نسخة أثرية من التوراة
نسخة أثرية من التوراة

وأضاف المصدر أن قيادة الدرك الإقليمي تلقت أخباراً بأن شخص يحاول بيع نسخة توراة نادرة مقابل مليون ونصف دولار فتم القبض عليه، واحتجازه بتهمة انتهاك قانون حماية الأصول الثقافية والطبيعية.

نسخة أثرية من التوراة
نسخة أثرية من التوراة

وقام عناصر الدرك بتسليم نسخة التوراة المصادرة إلى مديرية متحف جيرسون.

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وبيّنت الوكالة الإخبارية أن التوراة ذات الأوراق الذهبية بحجم دفتر الجيب، وأن المدعو (ي .م) جاء إلى غيرسون قبل 3 أيام قادماً من إسطنبول للبحث عن عملاء ومشترين للتوراة المذكورة في ولايتي أوردو وغيرسون.

نسخة أثرية من التوراة
نسخة أثرية من التوراة

حيث تم القبض عليه متلبّساً في مقهى في منطقة بولانجاك من قبل المخابرات المدنية التابعة لقوات الدرك.

حالات تهريب سابقة

وكانت السلطات التركية ضبطت العام الماضي في ولاية ماردين جنوب شرق البلاد 5 نسخ توراة يعتقد أنها تعود لما قبل ألف عام.

وذلك بعد تلقّيها بلاغاً حول إدخال مجموعة من الكتب التاريخية إلى البلاد، عبر طرق غير قانونية، كما أوقفت في عام 2016 لاجئاً سورياً في إسطنبول حاول بيع نسخة قديمة من التوراة عمرها 600 عام، مكتوبة على جلد حوت بحسب وكالة الأناضول.

وفي آب أغسطس الماضي ضبطت قوات الأمن التركية مخطوطات للكتاب المقدس والتوراة في منطقة كيركلاريلي، وبحسب وسائل إعلام تركية آنذاك عثر على المخطوطات أثناء تفتيش مركبة من قبل فرق الدرك في منطقة بابيسكي وتم اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بالحادث.

‏وفي نيسان ابريل 2021 صادرت السلطات التركيّة في ولاية أدرنة نسختين أثريّتين مِن التوراة مكتوبتين على الجلد ومطرّزتين بالذّهب، جرى تهريبهم من سوريا، بالإضافة لعدد مِن المنحوتات والكتب والقطع الأثريّة ولبخاصة من كنيس جوبر بريف دمشق.

“كنيس جوبر”.. “شاهد” كاتبة سورية تروي ما حدث لأقدم معبد يهودي في العالم

أقدم معلم يهودي في العالم

وكانت الكاتبة السورية “حنين بوظو” قد كشفت لـ(وطن) أن هناك في مدينة دوبر بريف دمشق كنيس يعد أقدم معلم يهودي في العالم ويضم أقدم نسخة توراة، وأقدم نسخة مكتوبة من التلمود، الكتاب المقدس عند اليهود، كما يضم الكنيس الواقع في جوبر بغوطة دمشق الشرقية مقام النبي “إيلياهو” أو “إيليا” أو “إلياس”.”

وأوضحت الكاتبة التي تعد كتابا توثيقيا عن اليهود وإبداعاتهم الحرفية أن أهمية “كنيس جوبرتأتي من التفاف الديانات الثلاث حوله، حيث يعتبرونه رمزاً مقدساً بالنسبة لهم.

ويعود اسم “جوبر” المشتق من كلمة “جب” وتعني البئر و”بر” وهو البئر الموجود بداخله، ومنهم من يقول إن كلمة بر تعني البرية وهناك احتمى فيه النبي “الياس أو الياهو”، وورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى (وإن إلياس لمن المرسلين).

ولفتت الكاتبة الدمشقية التي تعيش في السودان إلى أن الكنيس المذكور خضع لأول عملية ترميم في القرن الأول للميلاد على يد الحاخام “اليعازر بن آراخ”، أما الترميم الثاني، فجاء بناء على أوامر من “ابراهيم باشا” بن “محمد علي” الذي كان يغبط اليهود غبطة شديدة وجاء الترميم على الطراز العثماني.

وأشارت “بوظو” إلى أن حاخام الطائفة اليهودية في دمشق “ابراهيم حمرا” قام بتهريب اللفائف والتيجان والكتب القديمة والمنحوتات المحفوظة في الكنيس، ومنها أقدم نسخة من التوراة منقوشة على جلد غزال، ومطُرزة بالذهب وأحجار الزمرد والياقوت وأودعها في السفارة الفرنسية بمنطقة العفيف ومن ثم تم نقلها إلى “إسرائيل” مطلع التسعينات.

المصدروكالة "دوغان" التركية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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