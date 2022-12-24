السبت, ديسمبر 24, 2022
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صورة لـ بايدن يتحسس مؤخرة زيلينيسكي في واشنطن تثير الجدل وتشعل مواقع المتطرفين

الصورة تم التلاعب بها ومتحدث باسم البيت الأبيض أكد أنها مزيفة

كتب سالم حنفي
زيلينيسكي في واشنطن watanserb.com
الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الامريكي جو بايدن
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وطن– في أعقاب رحلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 21 ديسمبر 2022 إلى واشنطن ، ادعى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن صورة تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يضع يده على مؤخرة الزعيم الأوكراني.

ووفقا لخدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الأبناء الفنسية، فإن الصورة تم التلاعب بها رقميا، حيث تظهر الصورة الأصلية واللقطات الأخرى من الزيارة يد بايدن على ظهر زيلينسكي، في حين أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن النسخة التي يتم تداولها على الإنترنت “مزيفة”.

وقالت إحدى التغريدات المروجة للصورة تعليقا عليها:”أعتقد أن بايدن يعتقد أن 44 مليار دولار تشتريه بحقوق الملامسة الحصرية” ، في إشارة إلى المساعدة الطارئة المخصصة لأوكرانيا في مشروع قانون إنفاق قيمته 1.7 تريليون دولار أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في 22 كانون الأول/ديسمبر.

انتشرت الصورة على نطاق واسع على منصات مثل Twitter و Telegram و Instagram بلغات ودول متعددة ، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والهند .

ونُشرت نسخة أخرى على موقع تويتر ، والتي يبدو أنها تُظهر كلاً من بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ينتزعان مؤخرة زيلينسكي ، وحصلت على أكثر من 1500 تصويت مؤيِّد في منتدى اليمين المتطرف دونالد”.

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الصورة تم تعديلها رقميًا

أظهرت مراجعة لوكالة فرانس برس للصور ومقاطع الفيديو ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي من رحلة زيلينسكي أن جيل بايدن نشرت الصورة الأصلية على Facebook و Twitter في 21 ديسمبر. ويظهر الرئيس الأمريكي وزوجته يدهما على ظهر زيلينسكي بصفتهما الثلاثة ونظروا نحو نصب واشنطن.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ، شون سافيت ، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس أن الصورة التي نشرتها جيل بايدن هي الصورة الأصلية ، وأن الصورة التي يتم تداولها في أماكن أخرى على الإنترنت هي “صورة مزورة ومزورة بالفوتوشوب”.

تعديل على إصبع الإبهام الخاص بـ بايدن

وتظهر نظرة فاحصة على النسخة المعدلة أن رأس إبهام جو بايدن – الذي يستريح تحت إصبع الخنصر لزوجته في الأصل – قد تم تقطيعه قليلاً في عملية التحرير.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة فرانس برس وصور من الحدث أن الرئيس الأمريكي لم يتلمس زيلينسكي قط.

 

المصدرتويتر ، يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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