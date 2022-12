صورة لـ بايدن يتحسس مؤخرة زيلينيسكي في واشنطن تثير الجدل وتشعل مواقع المتطرفين

- Advertisement -

وطن– في أعقاب رحلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 21 ديسمبر 2022 إلى واشنطن ، ادعى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أن صورة تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يضع يده على مؤخرة الزعيم الأوكراني.

ووفقا لخدمة تقصي الحقائق التابعة لوكالة الأبناء الفنسية، فإن الصورة تم التلاعب بها رقميا، حيث تظهر الصورة الأصلية واللقطات الأخرى من الزيارة يد بايدن على ظهر زيلينسكي، في حين أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن النسخة التي يتم تداولها على الإنترنت “مزيفة”.

وقالت إحدى التغريدات المروجة للصورة تعليقا عليها:”أعتقد أن بايدن يعتقد أن 44 مليار دولار تشتريه بحقوق الملامسة الحصرية” ، في إشارة إلى المساعدة الطارئة المخصصة لأوكرانيا في مشروع قانون إنفاق قيمته 1.7 تريليون دولار أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في 22 كانون الأول/ديسمبر.

انتشرت الصورة على نطاق واسع على منصات مثل Twitter و Telegram و Instagram بلغات ودول متعددة ، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والهند .

ونُشرت نسخة أخرى على موقع تويتر ، والتي يبدو أنها تُظهر كلاً من بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن ينتزعان مؤخرة زيلينسكي ، وحصلت على أكثر من 1500 تصويت مؤيِّد في منتدى اليمين المتطرف دونالد”.

أظهرت مراجعة لوكالة فرانس برس للصور ومقاطع الفيديو ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي من رحلة زيلينسكي أن جيل بايدن نشرت الصورة الأصلية على Facebook و Twitter في 21 ديسمبر. ويظهر الرئيس الأمريكي وزوجته يدهما على ظهر زيلينسكي بصفتهما الثلاثة ونظروا نحو نصب واشنطن.

President Zelenskyy, we hope you take our love and support back to Olena and your children, and all the families of Ukraine. 💕 pic.twitter.com/z1uqAAl8B8

— Jill Biden (@FLOTUS) December 22, 2022