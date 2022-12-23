سيول جارفة في مكة.. الأمطار تغرق السعودية وخسائر لا تعوض للسكان (شاهد)

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وطن – بعد أقل من شهر من غرق محافظة جدة السعودية بمياه الأمطار، شهدت مناطق عدة بأرجاء المملكة، خلال الساعات الماضية، هطول أمطار غزيرة، وسط انتقادات متزايدة لضعف الاستعدادات لهذه الأجواء المناخية

وبث العديد من الناشطين، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو تُظهر غرق مناطق واسعة من المملكة، وتحديدا في مكة المكرمة، في مياه الأمطار والسيول.

سيول شامية بن حمادي شرق جدة 50 كم الان pic.twitter.com/iV3dqFWniv — علوم الامطار (@UloomAlmtar) December 23, 2022

سيول عارمة في مكة وأمطار غزيرة في عدة مناطق بالسعودية. #مكه_الان pic.twitter.com/JhfG84irFC — تركيا اليوم (@TurkeyToday3) December 23, 2022

وعلى وجه التحديد، شهدت منطقة مكة المكرمة، سيولا جارفة أغرقت شوارع المدينة وجرفت المكبات في الشارع، بعد موجة أمطار غزيرة.

وأظهر مقطع فيديو، تكدس السيارات في حي العتيبية في مكة المكرمة بسبب السيول.

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وأظهرت الفيديوهات عدة خسائر مادية كبيرة؛ بسبب جرف السيول لسيارات المواطنين وتراكمها فوق بعضها، وذلك بعد ليلة من الأمطار الغزيرة التي استمرت حتى صباح اليوم.

سيول مكة اليوم pic.twitter.com/9YFFcHm8t1 — فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) December 23, 2022

سيول هادره تسببت في اضرار السيارات والمنازل سيول الدائري مكه المكرمه اليوم الجمعه ٢٩ جماد اول ١٤٤٤هـ

الله يعوضهم ويلطف بالجميع

🇸🇦💚🌨️ pic.twitter.com/L9Zabb7249 — عيد المسيعري البلوي (@rdhsncMND4J5wwW) December 23, 2022

رفع درجة الإنذار في مكة

من جانبها، رفعت منطقة مكة المكرمة، درجة الإنذار إلى تنبيه متقدم مع استمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق.

مشاهد غرق مكة المفزعة، أعادت إلى الأذهان مقاطع شبيهة، في محافظة جدة، حتى بات المشهد صورة كربونية من الكارثتين.

وتعرّضت محافظة جدة، قبل أسابيع، لسيول ضخمة عجزت السلطات عن التعامل معها بشكل كبير، كما أظهرت العديد من اللقطات.

وأدت الأمطار الغزيرة في جدة، الخميس، إلى وفاة شخصين، وتعليق الدراسة، وتأخير رحلات جوية، وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة لساعات.

ما عذرك يا تارك الصلاة !!

هذا الرجل الكبير أحاطت به السيول من كل جانب في أمطار جدة اليوم وظن أنه هالك، فلجأ إلى الله يصلي إليه ويدعوه حتى فرج الله عنه وأنقذه مما كان فيه !!

اللهم ارزقنا الهدى والتقى والثبات على دينك حتى الممات !! pic.twitter.com/Wcmvr5Sl7n — جهاد حِلِّس (@jhelles) November 25, 2022

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد نشرت تقريرا تحت عنوان “الفيضانات تقتل شخصين في السعودية وتثيرا غضباً عاماً نادراً”، إن جدة شهدت أكثر من 7 بوصات من الأمطار خلال 6 ساعات.

وقارنت الصحيفة بين هذه الفيضانات، وبين ما شهدته المدينة في عام 2009، التي ألقي فيها باللوم على الفساد في البلديات.

معقول هذا المنظر في شوارع جدة؟#جده_تغرق pic.twitter.com/z5Lyi7vNNn — المعمار الأنيق | م. عبدالرحمن (@EA_ARCH) November 24, 2022

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى إطلاق ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” في 2017 حملة لمكافحة الفساد، تمّ فيها إلقاء القبض على أشخاص، بسبب سوء تخصيص الأموال العامة، وهو ما كان السبب وراء فشل نظام الصرف الصحي في جدة، لكنّ السكان يقولون: إنهم “لم يشهدوا تحسّناً في الخدمات المحلية”.