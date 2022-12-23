الجمعة, ديسمبر 23, 2022
الرئيسيةرياضةتصنيف الفيفا للمنتخبات .. البرازيل في الصدارة وقفزة هائلة للمغرب
رياضة

تصنيف الفيفا للمنتخبات .. البرازيل في الصدارة وقفزة هائلة للمغرب

"الفيفا" ينشر التصنيف الشهري للمنتخبات الدولية بعد نهاية كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
تصنيف الفيفا للمنتخبات watanserb.com
قفزة هائلة للمغرب والبرازيل في الصدارة في تصنيف الفيفا للمنتخبات
- Advertisement -

وطن- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، تصنيف الفيفا للمنتخبات الجديد، عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، الذي شهد قفزة هائلة للمغرب، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال كأس العالم 2022 قطر، ووصوله إلى النصف النهائي من البطولة العالمية.

ونجح المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، في تحقيق أكبر قفزة نوعية في تصنيف الفيفا للمنتخبات الدولية، إلى جانب منتخب أستراليا. بعد النتائج الإيجابية في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

كما وشهد تصنيف الفيفا، تراجع منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، والمنتخب الكندي، إلى جانب محافظة منتخب تونس (نسور قرطاج) على مركزه، وتقدم المنتخب السعودي مركزين إلى الأمام مع تراجع المنتخب القطري (العنابي).

تصنيف الفيفا للمنتخبات

وتصدر منتخب البرازيل (السيليساو)، تصنيف الفيفا للمنتخبات الدولية، رغم إقصائه من منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، أمام كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

كما وجاءت الأرجنتين (راقصو التانغو)، بطلة كأس العالم 2022، في المركز الثاني من تصنيف الفيفا للمنتخبات. وآتى منتخب فرنسا (الديوك) وصيف البطولة العالمية في المركز الثالث.

تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022

- Advertisement -

وشهد تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية، قفزة هائلة للمنتخب المغربي (أسود الأطلس). حيث احتل المركز ال11 على مستوى العالم، بعد أن كان في المركز ال22، بعد تأهله التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 على حساب البرتغال بهدف نظيف دون رد.

كما وتقدم المنتخب السعودي (الأخضر)، مركزين في تصنيف الفيفا، حيث يحتل المركز ال49. بعد أن كان في المركز ال51، عقب انتصاره التاريخي على الأرجنتين بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في مونديال كأس العالم 2022 دور المجموعات.

وحافظ منتخب تونس (نسور قرطاج)، على مركز ال30 في تصنيف الفيفا للمنتخبات الدولية. بعد فوزه التاريخي على فرنسا بهدف نظيف، جاء من توقيع المعتزل دولياً وهبي الخزري.

تراجع منتخب بلجيكا في تصنيف الفيفا

فيما تراجع المنتخب القطري (العنابي)، ب10 مراكز إلى الوراء، بعد نتائجه السلبية في مونديال كأس العالم 2022 قطر وخروجه من البطولة مبكراً، حيث يحتل المركز ال60. بعد أن كان في المركز ال50 على مستوى المنتخبات الدولية.

كما وشهد التصنيف تراجع منتخب بلجيكا، الذي كان من أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم، إلى المركز ال14. مع تواجد البرتغال في المركز ال9 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

المصدروطن + الفيفا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

مخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم .. وهذه تفاصيله

الهدهد

مذيع أجنبي يهين والدة سفيان بوفال ويفجر غضب المغاربة (فيديو)

رياضة

أنشيلوتي يحسم أمره بشأن تولي تدريب منتخب البرازيل

رياضة

مطالبات بإعادة نهائي كأس العالم 2022 بعد لقطة مثيرة للجدل (صور)

رياضة

بعد تتويج الأرجنتين بطلاً للنسخة ال22 .. ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 قطر

رياضة

ثلاثي نجوم المنتخب المغربي من بينهم .. التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022

الهدهد

هذا ما حدث وجعل منتخب المغرب آخر من يغادر قطر وتعليمات من الملك

رياضة

مكافأة ضخمة للأرجنتين .. تعرف إلى جوائز كأس العالم قطر 2022

رياضة

تغيير جديد قد يطرأ على نظام نسخة كأس العالم 2026

الهدهد

“شخص مجنون” يثير ذهول مشجعين برازيليين في السعودية.. ماذا حدث؟ (شاهد)

الهدهد

مشجع مغربي غاضب من تضامن العرب مع منتخب بلاده:”نحن عجم ولا علاقة لكم بنا” (شاهد)

الهدهد

أرقام إعجازية لمونديال قطر.. رئيس فيفا يكشف عدد الجماهير والمشاهدات والإيرادات

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تبول رئيس جنوب السودان على نفسه يثير جدلا أخلاقيا والشرطة تبحث عن المصور

العاصمة الإدارية لإرضاء غرور السيسي.. مصر تغرق في الديون وبوادر أزمة مع الصين

مانشستر سيتي يطيح ليفربول ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية (شاهد)

الشرطة الإسرائيلية تقتل شابا فلسطينيا في كفر قاسم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

“ماركا” تكشف تفاصيل عقد رونالدو المغري مع النصر السعودي

الإمارات تفرج عن شريف عثمان لكنه لا يزال في خطر.. لماذا؟

إعلامية سورية محسوبة على النظام تنفي هروب بشار الأسد مع عائلته

انهيار على المباشر.. كويتية تكشف ما يفعله والدها معها هي وأختها وتستغيث

صور عز الدين أوناحي مع حراس أمن تتسبب في أزمة كبيرة له وجدل

الحوثي أبلغ الوفد العماني بهذا الشرط: بدونه المفاوضات مرفوضة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC