تصنيف الفيفا للمنتخبات .. البرازيل في الصدارة وقفزة هائلة للمغرب

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وطن- نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، تصنيف الفيفا للمنتخبات الجديد، عن شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي، الذي شهد قفزة هائلة للمغرب، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال كأس العالم 2022 قطر، ووصوله إلى النصف النهائي من البطولة العالمية.

ونجح المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، في تحقيق أكبر قفزة نوعية في تصنيف الفيفا للمنتخبات الدولية، إلى جانب منتخب أستراليا. بعد النتائج الإيجابية في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 قطر.

المنتخب المغربي في تصنيف الفيـفا الجديد 🇲🇦🔥

• الحادي عشر عالمياً 👏

• الأول عربيـــاً ☝

• الأول إفريقيــاً 🔝 pic.twitter.com/mXJCoVFJt4 — Screen Mix (@ScreenMix) December 20, 2022

كما وشهد تصنيف الفيفا، تراجع منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، والمنتخب الكندي، إلى جانب محافظة منتخب تونس (نسور قرطاج) على مركزه، وتقدم المنتخب السعودي مركزين إلى الأمام مع تراجع المنتخب القطري (العنابي).

تصنيف الفيفا للمنتخبات

وتصدر منتخب البرازيل (السيليساو)، تصنيف الفيفا للمنتخبات الدولية، رغم إقصائه من منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، أمام كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

كما وجاءت الأرجنتين (راقصو التانغو)، بطلة كأس العالم 2022، في المركز الثاني من تصنيف الفيفا للمنتخبات. وآتى منتخب فرنسا (الديوك) وصيف البطولة العالمية في المركز الثالث.

تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022

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وشهد تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية، قفزة هائلة للمنتخب المغربي (أسود الأطلس). حيث احتل المركز ال11 على مستوى العالم، بعد أن كان في المركز ال22، بعد تأهله التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 على حساب البرتغال بهدف نظيف دون رد.

تصنيف الفيــفا لأول [40] منتخب بعد نهاية المونديال 📊 [433] pic.twitter.com/1EGeIt6cTB — عالم المونديال (@WC_Qatar22) December 19, 2022

كما وتقدم المنتخب السعودي (الأخضر)، مركزين في تصنيف الفيفا، حيث يحتل المركز ال49. بعد أن كان في المركز ال51، عقب انتصاره التاريخي على الأرجنتين بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في مونديال كأس العالم 2022 دور المجموعات.

وحافظ منتخب تونس (نسور قرطاج)، على مركز ال30 في تصنيف الفيفا للمنتخبات الدولية. بعد فوزه التاريخي على فرنسا بهدف نظيف، جاء من توقيع المعتزل دولياً وهبي الخزري.

تصنيف الفيفا لشهر ديسمبر 🔢

البرازيل تحتفظ بالصدارة وبطل العالم الأرجنتين إلى المركز الثاني 🔝

المغرب تتصدر ترتيب المنتخبات العربية بفارق عن البقية 🤯 في أي مركز يقع تصنيف منتخب بلدك 👀 pic.twitter.com/yTUc4XpTOE — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) December 22, 2022

تراجع منتخب بلجيكا في تصنيف الفيفا

فيما تراجع المنتخب القطري (العنابي)، ب10 مراكز إلى الوراء، بعد نتائجه السلبية في مونديال كأس العالم 2022 قطر وخروجه من البطولة مبكراً، حيث يحتل المركز ال60. بعد أن كان في المركز ال50 على مستوى المنتخبات الدولية.

منتخبنا الوطني 🇶🇦 في المركز الـ 60 عالميًا و السادس آسيويًا في تصنيف الفيفا الصادر لشهر ديسمبر 2022 – قنا | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/9CmuaAsPlE — نديب قطر (@NadeebQa) December 22, 2022

كما وشهد التصنيف تراجع منتخب بلجيكا، الذي كان من أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم، إلى المركز ال14. مع تواجد البرتغال في المركز ال9 في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).