الجمعة, ديسمبر 23, 2022
الرئيسيةالهدهدالغارديان تكشف مصير عبدالله السنوسي بعد تسليم “أبو عجيلة” مسعود للولايات المتحدة
الهدهد

الغارديان تكشف مصير عبدالله السنوسي بعد تسليم “أبو عجيلة” مسعود للولايات المتحدة

الولايات المتحدة تريد التحقيق مع "السنوسي" بشأن مسؤوليته عن تفجير طائرة لوكيربي عام 1988

كتب سالم حنفي
مصير عبد الله السنوسي watanserb.com
عبد الله السنوسي
- Advertisement -

وطن– كشفت صحيفة الغارديان البريطانية نقلا عن مصادر ليبية، تأجيل حكومة عبدالحميد الدبيبة تسليم عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الغضب الشعبي القائم على خلفية تسليم أبوعجيلة مسعود المتهم بالتخطيط لتفجير طائرة لوكيربي الشهيرة.

وقال مسؤولون في طرابلس لصحيفة “الغارديان” إن ليبيا أوقفت فجأة تسليم أكثر مساعدي معمر القذافي ثقة وسوء سمعة للولايات المتحدة في الساعة الحادية عشرة من هذا الأسبوع خوفًا من الغضب الشعبي بعد تسليم عميل مخابرات ليبي سابق آخر.

وعبد الله السنوسي ، رئيس المخابرات السابق وصهر القذافي ، متهم بسلسلة من التفجيرات المميتة التي استهدفت طائرات غربية وأهداف أخرى.

ماذا تريد الولايات المتحدة من “السنوسي”؟

ووفقا للصحيفة، تريد الولايات المتحدة من الرجل البالغ من العمر 72 عامًا ، المحتجز حاليًا في سجن طرابلس ، أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالهجوم الذي أسقط طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة فوق لوكربي في اسكتلندا في عام 1988، حيث يشتبه منذ فترة طويلة في أن “السنوسي” هو العقل المدبر للعملية التي قتل فيها 270 شخصا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أعلنت الولايات المتحدة أن مشتبهًا ليبيًا آخر في تفجير لوكربي ، محمد أبو عجيلة مسعود ، محتجز لديها، حيث اقتاد مسلحون مسعود من منزله بطرابلس في 17 نوفمبر / تشرين الثاني ، واحتجزته إحدى الميليشيات لمدة أسبوعين ثم سلموه إلى عملاء الحكومة الأمريكية في مدينة مصراتة الساحلية.

وقالت عائلته إنه تعرض للاختطاف بشكل غير قانوني ،وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان يوم الثلاثاء إن العملية كانت “قانونية وتم تنفيذها بالتعاون مع السلطات الليبية”.

غضب ليبي من تسليم مسعود

- Advertisement -

وأثار تسليم “مسعود” غضبًا في ليبيا ، ووضع حكومة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة تحت ضغط شديد ، وأدى إلى تعليق خطط نقل السنوسي إلى حجز الولايات المتحدة.

وكان من المخطط إرسال “مسعود” إلى الولايات المتحدة أولاً ثم منحهم “السنوسي”، حيث كانت هناك مناقشات لأشهر حول هذاالأمر.

قال مصدر مسؤول ليبي على علم بالقضية “لكن بعد ذلك شعر المسؤولون بالقلق”. وقال ثان إنه كان من المقرر تسليم السنوسي نهاية الأسبوع.”

الجزار

والسنوسي ، المعروف باسم “الجزار” ، محتجز في سجن رواوة في طرابلس ويعتقد أنه في حالة صحية سيئة، وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية انتهت في عام 2015.

وكان السنوسي يعتبر أكثر مساعدي القذافي ثقة، واشتهر بالوحشية منذ منتصف السبعينيات وظهر اسمه في المرتبة الثانية على قائمة معارضة لـ “مجرمي الحرب” المطلوبين.

وقالت المصادر إن الجهود لتأمين نقل مسعود والسنوسي بدأت في ظل إدارة دونالد ترامب لكنها أعيد إحياؤها خلال الأشهر التسعة الماضية من خلال مناقشات بين المسؤولين الأمريكيين والحكومة الليبية.

الجنائية الدولية توقف مطالبتها بتسليم “السنوسي”

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة توقيف بحق السنوسي عام 2011 لدوره في أعمال عنف ضد محتجين من المعارضة في مدينة بنغازي بشرق البلاد في بداية الانتفاضة الليبية.

وأصرت الحكومات الليبية المتعاقبة على محاكمة السنوسي على أرضها، حيث قررت المحكمة الجنائية الدولية في 2013 أنه بما أن ليبيا قد حاكمت السنوسي فإنها ستوقف إجراءاتها ضده.

وفي نهاية المطاف ، حُكم على رئيس المخابرات السابق بالإعدام في يوليو 2015 في عملية انتقدها بشدة نشطاء حقوق الإنسان.

المصدرالغارديان ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
الهدهد

نجلاء المنقوش تكشف كواليس اختراق حسابها وحساب الخارجية بعد الاستعادة

تقارير

الغبن الأمريكي لليبيا الذي لم ينته بعد في قضية لوكربي!

الهدهد

وزير خارجية اليونان يرفض النزول من الطائرة ويعاود أدراجه وحكومة “الدبيبة” تتوعده!

الهدهد

صورة صادمة لرئيس الوزراء الليبي الأسبق عبدالسلام جلود في باريس..هل هو مشرد؟!

الهدهد

“حفيد معمر القذافي يشبهه تماما”.. حقيقة الصورة التي أثارت ضجة في ليبيا

الهدهد

أحدث ظهور لسيف الإسلام القذافي يجذب أنظار الليبيين.. هكذا فسروا صورته

حياتنا

ليبي يكسب ثروة كبيرة “من الهواء” بعد بيعه لطائر نادر بمبلغ فلكي

اقتصاد

ماذا يعني سحب بايدن 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الإستراتيجي؟

الهدهد

“30 ألف دينار لكل ليبي يتزوج امرأة ثانية”.. ما حقيقة المنحة؟

رياضة

فضيحة كروية.. تخدير للاعبي “الأخضر الليبي” بتنزانيا وما حدث لا يصدق

تقارير

أعنف أزمة بين السعودية والولايات المتحدة.. هل توجد فرص لتجاوزها؟ (تقرير)

اقتصاد

بعد أن حاربتها.. السعودية ترغب في الاستثمار في شبكة “beIN” القطرية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وفاة والدة مدير مكتب “الجزيرة” السابق في القاهرة قبل أن يجيبها على سؤالها المتكرر لسنوات!

رياض محرز يبهر شقيقة وليد الركراكي بتصرفه معها وتقديمه هدية لا تقدر بثمن بالنسبة لها (شاهد)

ما عدد شركات إيلون ماسك التي يمتلكها وكم تساوي كل شركة؟ (شاهد)

موقع استخباري يكشف عن فتح الإمارات جبهة جديدة في حرب المعلومات المضللة ضد قطر

“غرام جديد” .. مفاجأة غير متوقعة عن مبابي وصديقته المتحولة جنسياً (شاهد)

بندر القرهدي.. تسجيل صوتي لوالدة المغدور وهي تبكيه يدمي القلب ويشعل مواقع التواصل

كريم بنزيما يلغي متابعة لاعبي المنتخب الفرنسي على “إنستغرام” ويحتفظ بهؤلاء الخمسة فقط!

بقيمة 29 مليون دولار.. فضيحة قرض مصري جديد من صندوق النقد الدولي.. مالقصة ؟

وثيقة بريطانية تكشف ماسونية حكام عرب في وقت مبكر (١٨٦٩) : لويس بيلي لسلطان عمان تركي بن سعيد ” اخي الماسوني”!.

ميسي يتأثر بقصة إذاعية عن حياته ويرسل مقطعاً صوتياً أبكى فيه الجميع (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC