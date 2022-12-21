ليست والدته.. هوية السيدة التي عانقها ميسي بحرارة عقب الفوز (شاهد)

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وطن- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام مقطع فيديو مؤثر، لما قيل إنها والدة نجم الكرة الأرجنتني “لونيل ميسي” وهي تعانقه بحرارة وسط الملعب بعد المباراة النهائية في مونديال قطر 2022 التي أفضت إلى حصول الأرجنتين على كأس العالم.

ظهرت وهي ترتدي قميصاً أبيض وأزرق بلونيّ علم الأرجنتين

وظهرت المرأة المشار إليها في الفيديو وهي ترتدي قميصاً أبيض وأزرق بلونيّ علم الأرجنتين وتقترب من ليونيل ميسّي من الوراء، وتجذبه إليها بقوّة فيعانقها بحرارة ضاحكاً فيما تبدو هي باكية.

Todos creían que era la mamá de Messi, pero no. La de ese abrazo hermoso es Antonia, la cocinera de la Selección Argentina🇦🇷. pic.twitter.com/bLWOVfeaIz — Actual Fútbol (@ActualFutbol) December 20, 2022

ليتضح للمفارقة أن المرأة التي ظهرت في الفيديو ليست والدة ميسي بل طباخة المنتخب الأرجنتيني.

وقالت وكالة “فرانس برس” في خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة أن والدة ليونيل ميسّي، سيليا ماريا كوتشيني، حضرت المباراة النهائية التي أسفرت عن تقدّم الأرجنتين على فرنسا بضربات الترجيح وفوزها بكأس العالم لكرة القدم 2022، وأظهرتها صور التقطها مصوّرو وكالة فرانس برس بين صفوف المشجّعين.

اختلاف في ملامح الوجه والبنية الجسدية

وبعد انتهاء المباراة، نزلت سيليا ماريا كوتشيني إلى الملعب فعلاً، وعانقت ابنها بين زملائه، بحسب ما تُظهر صورة أخرى التقطها مصوّر لوكالة فرانس برس. وكانت ترتدي قميصاً كحليّاً، وليس قميصاً أبيضا كالذي ترتديه السيّدة الظاهرة في الفيديو المتداول، عدا عن الاختلاف بملامح الوجه والبُنية الجسديّة.

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وبحسب المصدر نشرت هذا الفيديو وسائل إعلام أرجنتينية، من بينها صحف واسعة الانتشار، ومواقع وحسابات متخصّصة بالرياضة وخصوصاً بمتابعة الفريق الأرجنتيني.

وبحسب هذه المواقع والحسابات، فإن السيّدة الظاهرة في الفيديو هي طبّاخة المنتخب الأرجنتيني أنتونيا فارياس.

ورجّحت مواقع أرجنتينية أن يكون إقدام ميسّي على عناقها بحرارة هو ما جعل الكثيرين يظنُون أنها والدته. وسبق أن نشر حساب المنتخب الأرجنتيني على موقع تويتر صورة تجمع أنتونيا فارياس بميسّي.

Postal completa de los cumpleañeros del día junto al Presidente: Leo Messi, el juvenil Nehuén Pérez y la chef Antonia. ¡Felicidades! 😁🎂 pic.twitter.com/CC1iVX0saE — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 24, 2018

وحصد الفيديو بهذا السياق مئات المشاركات ومئات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل بلغات عدّة حول العالم. ونشرته أيضاً وسائل إعلام عربيّة وأجنبيّة.

اعتادت على السفر مع الفريق بانتظام

ووفقًا لصحيفة “كلارين” الأرجنتينية، فإن فارياس كانت طاهية المنتخب الأرجنتيني في “لا ألبيسيليستي” على مدار العقد الماضي واعتادت على السفر بانتظام مع الفريق.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها إلى أن “فارياس” كانت جزءًا من الإعداد خلال فوز كأس العالم لكرة القدم الأمريكية ( COPA America ) و Finalissma العام الماضي في ويمبلي ، وسافرت للطهي مع الفريق بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر بعد أربع سنوات من القيام بنفس الشيء في روسيا في النهائيات الأخيرة.

من روسيا إلى قطر

وبحسب الصحيفة فإن الطاهية فارياس محبوبة للغاية من قبل الفريق ، سواء لمهاراتها في الطهي أو موقفها حول المخيم. لدرجة أنها قدمت لها كعكة عيد ميلاد بينما كانوا في روسيا جنبًا إلى جنب مع يوم ميسي الخاص.

كما انضم لميسي على أرض الملعب في الاحتفالات زوجته أنتونيلا روكوزو وأبناؤهم، حيث وقف كل منهم وتناوبوا على تقبيل كأس العالم الشهير.

ولم يجد الطباخ التركي الشهير نصرت 39 عاماً ذات الاهتمام من ميسي إذ صافحه على مضض بعد السماح للأول بالدخول إلى أرض الملعب خلال الاحتفالات ورفع الكأس وحاول يائسًا جذب انتباه قائد المنتخب الأرجنتيني.

واستقبل الآلاف من المشجعين ميسي ورفاقه في بوينس أريس حيث عرض الأبطال العائدون كأس العالم في جميع أنحاء عاصمة البلاد.