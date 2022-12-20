استقبال مهيب لأسود الأطلس في المغرب وتعليمات ملكية خاصة بشأن أمهات اللاعبين

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وطن- بعد الأداء المشرّف لأسود الأطلس في بطولة كأس العلم في قطر، أصدر الملك محمد السادس تعليمات مشددة بتنظيم استقبال كبير يليق بأداء المنتخب المغربي، الذي سيصل إلى الرباط اليوم، الثلاثاء.

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن المنتخب المغربي سيحظى باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط-سلا، الساعة الخامسة مساء، مروراً بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نونبر وساحة شالة وساحة الملك حسين، ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن وباب السفراء، قبل أن يتوجّه المنتخب للقصر الملكي للقاء العاهل المغربي محمد السادس، الذي سيكون في استقبالهم.

وفي هذا السياق أيضاً، كشفت والدة لاعب المنتخب المغربي بلال الخنوس الذي يلعب في صفوف نادي “جينك” البلجيكي، أن الملك محمد السادس أصرّ على حضور أمهات اللاعبين في الاستقبال الذي سيخصّصه لبعثة المنتخب المغربي.

حضور لافت لأمهات لاعبي المنتخب المغربي

وكان حضور أمهات لاعبي المنتخب المغربي برفقة أبنائهم في احتفالاتهم بعد كل تأهّل في مونديال قطر، قد أثار إعجاب العالم، حيث خصّصت كبرى الصحف العالمية، حيّزاً كبيراً للحديث عن حضور أمهات اللاعبين، وتأثيرهن على أدائهم.

وقالت والدة “الخنوس”، في تصريحات لصحيفة “hbvl” البلجيكية، إنه “عادة في مثل هذه الأوقات نكون في المنزل الآن، غير أن الملك محمد السادس أصر على أن أمهات اللاعبين يجب أن يحضرن أيضاً في الحفل الذي سيخصصه العاهل المغربي لبعثة المنتخب الوطني بعد إنجازها التاريخي في مونديال قطر”.

شكر وامتنان

وأضافت معبّرةً عن شكرها وامتنانها لموقف الملك محمد السادس: “إنها التفاتة لطيفة جدا من الملك ومن يدري، ربما قد نلتقط صورة سيلفي معه”، مضيفةً: “سنعود بعد ذلك إلى بلجيكا، لقد حان الوقت، لأننا بعيدون عن الوطن منذ شهر، عادةً ما يسافر بلال معنا أيضًا، حتى يتمكن من الانضمام إلى جينك مرة أخرى ومن يدري، قد يلعب ضد أندرلخت في المباراة المقبلة”.

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كما عبّرت والدة اللاعب “الخنوس”، عن فخرها الكبير بموقف ابنها الذي لعب في صفوف المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث تعتبر هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للاعب الذي فضّل تمثيل المغرب على بلجيكا.

مشوار أسود الأطلس في بطولة كأس العالم في قطر

استهلّ منتخب المغرب مشواره في مونديال قطر بتعادل سلبي أمام منتخب كرواتيا، وصيف النسخة السابقة، قبل أن يحقّق انتصاراً تاريخياً أمام بلجيكا بهدفين دون رد، ليواصل سلسلة انتصاراته ويكسب كندا بهدفين لهدف.

وفي دور الـ16، نجح المنتخب المغربي في إقصاء نظيره الإسباني عن طريق ركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلباً دون أهداف في الأشواط الأصلية والإضافية.

ودخل المغرب مباراته أمام البرتغال، وهو مرهق نسبياً بسبب طول مباراة إسبانيا، مقارنةً بالبرتغال الملقّب بـ”برازيل أوروبا”، والذي فاز في دور الستة عشر على سويسرا بنتيجة 6-1.

وبعد هذا الأداء البطولي والمشرّف لأسود الأطلس، ارتفع سقف توقعات الملايين من المشرق إلى المغرب العربي وفي القارة الإفريقية ولأول مرة، بأن تكون الكأس من نصيب المغرب.

مباراة نصف نهائي قوية

وخاض منتخب أسود الأطلس مباراة نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي، لتنتهيَ آمال المغرب في أن يصبح أول بلد إفريقي يصل إلى نهائي كأس العالم بعد خسارة فريقه 2-0 أمام فرنسا.

كما خسر المنتخب المغربي مباراته مع الوصيف السابق، كرواتيا، ليحتل المركز الرابع في قائمة أفضل المنتخبات أداءً في بطولة كأس العالم في قطر.