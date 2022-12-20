الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
الرئيسيةالهدهداستقبال مهيب لأسود الأطلس في المغرب وتعليمات ملكية خاصة بشأن أمهات اللاعبين
الهدهد

استقبال مهيب لأسود الأطلس في المغرب وتعليمات ملكية خاصة بشأن أمهات اللاعبين

محمد السادس أصر على حضور أمهات اللاعبين في الاستقبال الذي سيخصصه لبعثة المنتخب المغربي

كتب سالم حنفي
استقبال المنتخب المغربي في المغرب watanserb.com
استطاع المنتخب المغربي تحقيق انتصارات عظيمة في مونديال قطر وأدخل الفرحة في قلوب الملايين من العرب
- Advertisement -

وطن- بعد الأداء المشرّف لأسود الأطلس في بطولة كأس العلم في قطر، أصدر الملك محمد السادس تعليمات مشددة بتنظيم استقبال كبير يليق بأداء المنتخب المغربي، الذي سيصل إلى الرباط اليوم، الثلاثاء.

وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، أن المنتخب المغربي سيحظى باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط-سلا، الساعة الخامسة مساء، مروراً بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نونبر وساحة شالة وساحة الملك حسين، ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير، وشارع مولاي الحسن وباب السفراء، قبل أن يتوجّه المنتخب للقصر الملكي للقاء العاهل المغربي محمد السادس، الذي سيكون في استقبالهم.

وفي هذا السياق أيضاً، كشفت والدة لاعب المنتخب المغربي بلال الخنوس الذي يلعب في صفوف نادي “جينك” البلجيكي، أن الملك محمد السادس أصرّ على حضور أمهات اللاعبين في الاستقبال الذي سيخصّصه لبعثة المنتخب المغربي.

حضور لافت لأمهات لاعبي المنتخب المغربي

وكان حضور أمهات لاعبي المنتخب المغربي برفقة أبنائهم في احتفالاتهم بعد كل تأهّل في مونديال قطر، قد أثار إعجاب العالم، حيث خصّصت كبرى الصحف العالمية، حيّزاً كبيراً للحديث عن حضور أمهات اللاعبين، وتأثيرهن على أدائهم.

وقالت والدة “الخنوس”، في تصريحات لصحيفة “hbvl” البلجيكية، إنه “عادة في مثل هذه الأوقات نكون في المنزل الآن، غير أن الملك محمد السادس أصر على أن أمهات اللاعبين يجب أن يحضرن أيضاً في الحفل الذي سيخصصه العاهل المغربي لبعثة المنتخب الوطني بعد إنجازها التاريخي في مونديال قطر”.

شكر وامتنان

وأضافت معبّرةً عن شكرها وامتنانها لموقف الملك محمد السادس: “إنها التفاتة لطيفة جدا من الملك ومن يدري، ربما قد نلتقط صورة سيلفي معه”، مضيفةً: “سنعود بعد ذلك إلى بلجيكا، لقد حان الوقت، لأننا بعيدون عن الوطن منذ شهر، عادةً ما يسافر بلال معنا أيضًا، حتى يتمكن من الانضمام إلى جينك مرة أخرى ومن يدري، قد يلعب ضد أندرلخت في المباراة المقبلة”.

- Advertisement -

كما عبّرت والدة اللاعب “الخنوس”، عن فخرها الكبير بموقف ابنها الذي لعب في صفوف المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث تعتبر هذه المشاركة هي الأولى من نوعها للاعب الذي فضّل تمثيل المغرب على بلجيكا.

مشوار أسود الأطلس في بطولة كأس العالم في قطر

استهلّ منتخب المغرب مشواره في مونديال قطر بتعادل سلبي أمام منتخب كرواتيا، وصيف النسخة السابقة، قبل أن يحقّق انتصاراً تاريخياً أمام بلجيكا بهدفين دون رد، ليواصل سلسلة انتصاراته ويكسب كندا بهدفين لهدف.

وفي دور الـ16، نجح المنتخب المغربي في إقصاء نظيره الإسباني عن طريق ركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلباً دون أهداف في الأشواط الأصلية والإضافية.

ودخل المغرب مباراته أمام البرتغال، وهو مرهق نسبياً بسبب طول مباراة إسبانيا، مقارنةً بالبرتغال الملقّب بـ”برازيل أوروبا”، والذي فاز في دور الستة عشر على سويسرا بنتيجة 6-1.

وبعد هذا الأداء البطولي والمشرّف لأسود الأطلس، ارتفع سقف توقعات الملايين من المشرق إلى المغرب العربي وفي القارة الإفريقية ولأول مرة، بأن تكون الكأس من نصيب المغرب.

مباراة نصف نهائي قوية

وخاض منتخب أسود الأطلس مباراة نصف النهائي أمام المنتخب الفرنسي، لتنتهيَ آمال المغرب في أن يصبح أول بلد إفريقي يصل إلى نهائي كأس العالم بعد خسارة فريقه 2-0 أمام فرنسا.

كما خسر المنتخب المغربي مباراته مع الوصيف السابق، كرواتيا، ليحتل المركز الرابع في قائمة أفضل المنتخبات أداءً في بطولة كأس العالم في قطر.

المصدرصحيفة hbvl
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
تقارير

اجتماع جزائري-مغربي في سويسرا.. تفاصيل وساطة أردنية أطفأت فتيل الصراع بين البلدين

رياضة

ثلاثي نجوم المنتخب المغربي من بينهم .. التشكيل المثالي لمونديال كأس العالم 2022

الهدهد

فقيه مغربي يتطاول على جزائريين ويصفهم بالكراغلة المجرمين والمنحطين..لماذا؟(شاهد)

الهدهد

المغربي أسامة بن عبدالله يوضح بشأن إهانته للسعودية من تونس (فيديو)

الهدهد

لفظ خارج واتهام بالرشوة من فوزي لقجع لحكم مباراة المغرب وكرواتيا (شاهد)

الهدهد

فضيحة لقناة جزائرية بعد حصول المنتخب المغربي على المركز الرابع بالمونديال

رياضة

أول تعليق من المدرب وليد الركراكي بعد خسارة المغرب أمام كرواتيا

الهدهد

كواليس المونديال.. حدث غير متوقع في مدرجات مباراة المغرب وكرواتيا (فيديو)

رياضة

نجم المنتخب المغربي أوناحي مطلوب في 3 أندية إنجليزية

حياتنا

شركة تجميل شهيرة تسيء إلى المشجعات المغربيات بإعلان صادم! (شاهد)

تقارير

الفيفا: المغرب مؤهل للفوز بكأس العالم 2026 لهذه الأسباب!

الهدهد

دير شبيغل الألمانية تواصل السخرية من المنتخب المغربي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

اتهامات خطيرة لـ”فيفا” بعد جدل الهدف الثالث للأرجنتين في شباك فرنسا.. ما القصة؟

” لن أستسلم أبداً.. سأعود”.. البيج “رامي” يخرج بفيديو مؤثر بعد خسارة مستر أولمبيا 2022

ميسي ينجو من كارثة محققة كادت أن تودي بحياته هو ورفاقه بعد وصولهم للديار(شاهد)

ظهور صادم لـ “محمد عبده” من المستشفى وقلق حول وضعه الصحي (فيديو)

فضيحة في الإعلام الفرنسي بعد خسارة كأس العالم أمام الأرجنتين (شاهد)

ماذا أصاب قطر بعد انتهاء المونديال؟.. تغريدة لحفيدة مؤسس الدولة تثير تفاعلا

رقم فلكي.. كم تبلغ ثروة ليونيل ميسي 2022 ؟!

اجتماع جزائري-مغربي في سويسرا.. تفاصيل وساطة أردنية أطفأت فتيل الصراع بين البلدين

شيرين عبدالوهاب في الكويت.. شروط مثيرة للجدل في أولى حفلاتها بعد عودتها إلى حسام حبيب!

مشجعة أرجنتينية تتعرى في قطر.. ظهور جديد لها برفقة رجال الأمن وهذا مصيرها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC