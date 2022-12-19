الإثنين, ديسمبر 19, 2022
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المفتي الخليلي يدعو لدراسة جريمة طعن عمانية لوالدها بجدية لهذا السبب

علق المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي على جرائم القتل التي هزت البلاد مؤخرا خاصة الأسرية منها

كتب باسل النجار
أحمد بن حمد الخليلي watanserb.com
أحمد بن حمد الخليلي
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وطن- استنكر المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، جرائم القتل التي وقعت مؤخرا في السلطنة، وخاصة أنها جرائم أسرية ومنها جريمة طعن فتاة لوالدها في شناص والتسبب له بإصابات حرجة استدعت نقله للمستشفى.

المفتي أحمد الخليلي يعلق على جرائم القتل في السلطنة

ويشار إلى أنه خلال أقل من شهر شهدت سلطنة عمان، 4 جرائم هزت البلاد أبرزها مقتل المحامية أمل العبرية على يد طليقها، وكذلك جريمة مقتل ابتسام المقرشية.

وفي تعليقه على تلك الجرائم نشر المفتي الخليلي بيانا رسميا على حسابه بتويتر رصدته (وطن) وجاء فيه: “لقد أذهلتنا الاعتداءات السابقة على أنفس بريئة وفي غمرة الدهشة بهذه الجرائم فوجئنا بنبأ نسبة عدوان من فرع على أصله” في إشارة منه لجريمة شناص.

وتابع موضحا:”والأعجب في ذلك أن يكون من الجنس المعروف برقة الطباع والرأفة والرحمة. على أن حياة الفرع كان أصله سببها، فكيف يجرؤ الفرع على محاولة القضاء على حياة أصله الذي نشأ منه؟!”

واستطرد المفتي العام للسلطنة في بيانه “وقد توالت أحداث العدوان تترى كأن الأنفس البشرية لم تعد لها قيمة في معايير المعتدين.”

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وأرجع الشيخ أحمد الخليلي سبب ذلك “لسوء التربية وفقدان الإيمان الوازع.”

وشدد على أن هذا يستلزم دراسة الأمر بجدية: “لهذا كانت الضرورة داعية إلى دراسة الموضوع بجدية والوقوف في وجه أعداء الإيمان الذين يريدون أن ينشروا أخلاق الملحدين بين الذكور والإناث.”

وأوضح أن هؤلاء هدفهم هو أن “يفتنوا بين الأزواج، ويوغروا الصدور بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم، ويسقطوا كل قيمة لحياة الإنسان كما هو ديدن الإلحاد.”

مشيرا إلى أن “علاج ذلك لا يتم إلا بضرب بيد من حديد على جميع الملحدين بأي لسان تحدثوا وتحت أي شعار ظهروا، مع نشر قيم الدين وتعاليمه وتطبيق شريعة الله تعالى في حياة الناس.”

آخر هذه الجرائم.. طعن موظفة في أحد بنوك ظفار

والأحد، شهدت سلطنة عمان، جريمة جديدة بشعة أصابت العمانيين بالذعر، كونَها الجريمة الرابعة التي تحدث بنفس الطريقة خلال أقل من شهر.

ولم يمضِ يوم واحد على جريمة طعن فتاة لوالدها في ولاية شناص، حتى كشف تفاصيل جريمة جديدة بطلها مواطن عماني قام بطعن موظفة في أحد بنوك محافظة ظفار.

وبحسب بيان رسمي لشرطة عمان السلطانية، فإن الجريمة المشار إليها قد وقعت داخل أحد البنوك المحلية بظفار.

وأوضح البيان، أنه تم القبض على مواطن بعد اعتدائه بالسلاح الأبيض على موظفة في أثناء تأدية عملها بأحد البنوك المحلية، بمحافظة ظفار.

ولفتت شرطة عمان السلطانية إلى أنّ الضحية المعتدى عليها الآن بحالة مستقرة، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق المعتدي.

فيما لم يكشف بيان السلطات العمانية، أيّ تفاصيل أخرى عن الجريمة أو ملابساتها.

وتسبّب خبر الجريمة الحديثة بموجة قلق وذعر بين العمانيين، الذين أكدوا أنّ ما يحدث غير طبيعي، داعين السلطات لبحث هذه الظاهرة وسبل وقفها، نظراً لتكرار جرائم الطعن بالسلاح الأبيض في عمان أخيراً.

ويشار إلى أنه في الفترة الأخيرة وقعت جرائم قتل بشعة هزت المجتمع العماني، نظراً لطبيعتها، وأن هذه الأمور لم تكن موجودة في السلطنة سابقاً.

وكان أبرز هذه الجرائم، مقتل المحامية العمانية أمل العبرية على يد طليقها، ومقتل الطالبة ابتسام المقرشية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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