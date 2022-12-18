أشار بقضيبه أمام شقيق أمير قطر.. مارتينيز يستفز مبابي والفرنسيين بفعل خارج

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وطن- بعد أدائه الرائع في بطولة كأس العالم قطر 2022، تُوِّج حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني “إيميليانو مارتينيز” بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة “القفاز الذهبي”، لكن طريقته “الغريبة” والخارجة في الاحتفال أثارت موجة كبيرة من ردود الفعل بين مستخدمي مواقع التواصل.

إيميليانو مارتينيز يستفز المنتخب الفرنسي

بفضل تصدياته الرائعة، التي قادت بلاده لمنصة التتويج بكأس العالم في نسخة قطر 2022، تُوِّج حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني “إيميليانو مارتينيز“، بجائزة أفضل حارس مرمى في البطولة، “القفاز الذهبي”.

مارأيك بتصرف حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز ؟ pic.twitter.com/t4IOIKQkud — EPL World (@EPLworld) December 18, 2022

وخلال احتفاله بجائزته، قام الحارس الدولي بلقطة “غريبة” و”غير أخلاقية” أثارت ردود فعل متباينة حوله.

وبينما قال البعض إن هذه الحركة في الواقع تعبيرا من عالم الساحرة المستديرة يقصد به إغاظة الخصوم بطريقة مقصودة.

ممكن تفسيركم للحركة إللي سواها حارس منتخب الارجنتين ؟ pic.twitter.com/S6RhEXZQWL — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) December 18, 2022

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قال آخرون، إن حركة “مارتينيز” نوع من المحاكاة للاحتفال بزجاجة الشمبانبا، وبما أن الكحوليات بأنواعها ممنوعة داخل ملاعب قطر، لجأ الحارس الأرجنتيني إلى تلك الحركة.

يشار أن إيميليانو مارتينيز، قام بنفس الحركة أيضا خلال تتويج بلاده، الأرجنتين، بكأس الكوبا أمريكا 2021، والتي تُوج فيها أيضا بنفس الجائزة.

أشياء لا تتغير يا إيميليانو يا مارتينيز 😂 pic.twitter.com/QV4HdxvdT0 — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) December 18, 2022

المنتخب الأرجنتيني بطل لكأس العالم

يذكر، أنه بفضل الأداء الرائع والمميز لإيميليانو مارتينيز، استقبلت شباك الأرجنتين 7 أهداف فقط، فيما حافظ في ثلاث مباريات على شباكه نظيفة.

ممكن تفسيركم للحركة إللي سواها حارس منتخب الارجنتين ؟ pic.twitter.com/S6RhEXZQWL — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) December 18, 2022

وعقب التتويج بكأس العالم مع منتخب بلاده، قال “مارتينيز” والدموع تغالبه إن المباراة النهائية ضد فرنسا كانت صعبة للغاية “وقد عانينا كثيراً”، في نهائي أشبه بالحلم.

مؤكداً أن الظفر بهذه الكأس هو حلمه وما سعى لأجله طوال حياته.

وفي المباريات الـ26 التي خاضها برفقة الأرجنتين لم يخسر المنتخب الأرجنتيني مع مارتينز سوى في مباراة واحدة، كانت في دور المجموعات ضمن كأس العالم FIFA قطر 2022 أمام المنتخب السعودي (2 -1 ).

وتألق “مارتينيز” في مواجهة ثمن النهائي أمام المنتخب الأسترالي، رغم أنه تلقى هدفا في تلك المباراة، قبل أن يواصل مساهمته في الدفاع عن مرماه.

وذلك من خلال صده لركلتي الترجيح أمام المنتخب الهولندي في ربع النهائي (بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين في كل شبكة).

وكذلك كان الحال في لقاء نصف النهائي أمام المنتخب الكرواتي، حين حافظ على نظافة شباكه في المواجهة التي حسمها ليونيل ميسي رفقة زملائه، بثلاثية نظيفة.

واليوم الأحد، 18 كانون الأول/ديسمبر 2022، كان يوما تاريخيا للأرجنتين حيث أصبح المنتخب الأرجنتيني رسميا بطل العالم لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه (1978-1986-2022).

ميسي يرفع كأس العالم مرتديا البشت

وفي سياق آخر احتفل أمير قطر تميم بن حمد، مع “ميسي” عند تسليمه كأس العالم خلال مراسم توزيع جوائز البطولة، بطريقة لفتت أنظار العالم.

حيث أسدل الشيخ تميم على كتفي ميسي العباءة الخليجية أو “البشت القطري”، في إشارة واضحة إلى ملايين المشاهدين حول العالم أن هذه النسخة من كأس العالم نسخة عربية خالصة.

ورفع ليونيل ميسي، بعد انتظار دام لسنوات، كأس العالم وهو يرتدي البشت القطري، في صورة مليئة بالرمزيات الثقافية، وأهمها أن هذه النسخة من كأس العالم، نسخة عربية بامتياز.