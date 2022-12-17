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“عرين الأسود” تعلن مسؤوليتها عن عملية نابلس وتكشف التفاصيل

أعلنت مجموعة عرين الأسود مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار على مركبة لمستوطنين جنوب نابلس

كتب باسل النجار
عرين الأسود watanserb.com
عرين الأسود
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وطن- أعلنت مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينية المقاومة تبنيها لعملية إطلاق النار على مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة “حفات جلعاد” جنوب نابلس، والتي وقعت، الجمعة.

بيان عرين الأسود وتبني عملية نابلس

البيان الذي صدر مساء، السبت، ورصدته (وطن) عقب تداول وسائل إعلام فلسطينية له، أكدت فيه “عرين الأسود” أن مقاتليها تمكنوا من رصد واستهداف سيارة للمستوطنين الإسرائيليين ظهر، الجمعة، بوابل من الرصاص.

كما لفت البيان إلى انسحاب منفذي العملية بسلام وعدم تعرض أي فرد في المجموعة المنفذة لأي أذى من قبل الاحتلال.

ويشار إلى أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان قدر صرح، الجمعة، بأنه “وردت أنباء عن عملية إطلاق نار تجاه سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة “حفات جلعاد”، دون وقوع إصابات، موضحا أن وقوات الاحتلال تجري عمليات تمشيط بحثًا عن المنفذ.

وجاء في نص بيان “عرين الأسود” المقتضب، أن المجموعة تمكنت من رصد واستهداف سيارة للمستوطنين يوم، الجمعة، بصليات “من الرصاص المبارك وانسحاب جند العرين بسلام إلى قواعدهم آمنين.”

ولفت بيان المجموعة الفلسطينية إلى أن ذلك “يأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال تجاه شعبنا وثأر لدماء شهدائنا وقادتنا.”

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وتابعت “عرين الأسود” في بيانها:”وإننا نعاهد الله ثم نعاهد شعبنا بأن تبقى بنادقنا مشرعة في وجه هذا الكيان وقطعان مستوطنيه، الذين ظنّوا واهمين بأن هذه الأرض مستباحة أمام عربدتهم.”

واستطرد البيان متحديا الاحتلال:”وسنرى من سيحاصر من.. وأننا ما خرجنا إلا لإعلاء راية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.. بها بدأنا وبها سنستمر وبها سنرسم معالم النَّصر مجاهدين في سبيل الله لا نتبع لحزب أو فصيل.”

وشددت “عرين الأسود” كذلك على أنه لا يحكمها “إلا انتمائها لفلسطين ولشعبها الصامد في كل أماكن تواجده.”

واختتم بيان المجموعة الفلسطينية المقاومة:”ونحن بإذن الله الجند المخلصين لوصايا الشهداء ودمائهم.”

عملية إطلاق النار قرب مستوطنة بجنوب نابلس

وبحسب وسائل الإعلام العبرية فقد تعرضت مركبة إسرائيلية، الجمعة، لعملية إطلاق نار قرب مستوطنة “حفات جلعاد” المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب غرب نابلس، دون وقوع إصابات.

وأوضحت أن “مركبة فلسطينية انسحبت بعد إطلاقها النار صوب مركبة إسرائيلية شمال قرية مادما جنوب نابلس”.

كما لفتت إلى أن “مركبة المستوطنين تضررت، وإحدى الرصاصات اخترقت مسند الرأس لمقعد أمامي بالمركبة دون إصابات”.

وبعد العملية انتشرت قوات الاحتلال، قرب مكان عملية إطلاق النار شمال قرية مادما جنوب نابلس.

في سياق آخر قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، السبت، إنه لا سلام دون الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن تصريحات أبوردينة جاءت ردا على ما صرح به بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المكلف، حينما قال إن “السلام مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم دون سيادة، مع وجود الأمن بيد إسرائيل”.

ورفض الناطق باسم الرئاسة هذه التصريحات، معتبرا أنها تشكل تحديا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، الذي اعتبر أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية جميعه غير شرعي.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الفلسطينية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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