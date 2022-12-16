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قضيب كيليان مبابي أثناء احتضان أشرف حكيمي يثير صدمة مذيعة “بي بي سي”..ماذا قالت؟

الصورة نشرها كيليان مبابي في تغريدة واسى من خلالها صديقه أشرف حكيمي عقب هزيمة المنتخب المغربي

كتب سالم حنفي
قضيب كيليان مبابي watanserb.com
اثناء احتضان مبابي اشرف حكيمي (يمينا) ومذية قناة بي بي سي فيكتوريا فالنتين (يسارا)
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وطن– أعربت المذيعة في قناة “بي بي سي” البريطانية ومقدمة البرنامج فيكتوريا فالنتين ، عن صدمتها بشأن صورة جمعت بين لاعبي المنتخب المغربي أشرف حكيمي وصديقه في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، عقب انتهاء المباراة بين المتخبين، الأربعاء، والتي انتهت بتأهل الديوك الفرنسية للنهائي.

وفي اللقطة الفيروسية، كان الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 23 عامًا يواسي اللاعب المغربي أشرف حكيمي بعد الهزيمة أمام فرنسا في كأس العالم يوم الأربعاء الموافق14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار“، يبدو أن العناق اللطيف لم يكن الشيء الوحيد الذي لفت انتباه الناس حيث بدأت التعليقات تتدفق حول الانتفاخ الكبير في قضيب كيليان مبابي الواضح في سرواله القصير.

وقالت الصحيفة، إن مقدم البرامج التلفزيونية ريك إدواردز وجد نفسه في حالة مزاجية مرحة حيث أعاد نشر صورة بجانب الكلمات: “هل هذا مواساة، أم أنك سعيد برؤيتي؟”

وأوضحت “ديلي ستار” أن مذيعة “بي بي سي” فيكتوريا فالنتين قامت بعد ذلك بمشاركة التغريدة والصورة على ملفها الشخصي واعترفت بأن الصورة صدمتها.

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“وعلقت عليه بالقول: “يا إلهي. حسنًا ، لقد صدمني ذلك. كل أخبارك الأخرى متوفرة معي ومع الفريق علىBBCOne BBCNews وعلى المستوى الدولي علىBBCWorld” “.

وجذبت الصورة الكثير من الردود من المعجبين الذين لم يطيقوا الانتظار للدخول في في طرح النكات والمزح.

صداقة قوية تجمع كيليان مبابي وأشرف حكيمي

يشار إلى أن كيليان مبابي وأشرف حكيمي تجمعهما صداقة قوية خاصة وأنهما يلعبان في نادي باريس سان جيرمان سويا.

وولد أشرف حكيمي في 1998 في العاصمة الإسبانية، مدريد، فيما ولد كيليان مبابي بعده بـ46 يوما فقط في العاصمة الفرنسية، باريس، في ذات العام الذي تُوج فيه المنتخب الفرنسي باللقب العالمي الأول في تاريخه، وكان التقارب في العمر وتشابه الاهتمامات عاملين مهمين في تشكيل صداقة بينهما.

كيليان مبابي يواسي أشرف حكيمي

وكان كيليان مبابي، قد حرص على دعم ومواساة أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي، بعد هزيمة “أسود الأطلس” من “الديوك” بثنائية، في الدور نصف النهائي في نهائيات كأس العالم.

ونشر كيليان مبابي الصورة المتداول حاليا عبر حسابه في “تويتر” والتي تجمعه مع الظهير المغربي من المباراة، وعلق قائلا: “لا تكن حزينا يا أخي، الجميع فخور بما فعلته، لقد صنعت التاريخ”.

كما أظهرت لقطات مصورة تبادل كيليان مبابي وأشرف حكيمي القمصان فيما بينهما عقب نهاية المواجهة، كما حرصا على الجلوس والتحدث معا في ممر استاد البيت.

المصدرتويتر ، ديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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