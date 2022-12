قضيب كيليان مبابي أثناء احتضان أشرف حكيمي يثير صدمة مذيعة “بي بي سي”..ماذا قالت؟

- Advertisement -

وطن– أعربت المذيعة في قناة “بي بي سي” البريطانية ومقدمة البرنامج فيكتوريا فالنتين ، عن صدمتها بشأن صورة جمعت بين لاعبي المنتخب المغربي أشرف حكيمي وصديقه في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، عقب انتهاء المباراة بين المتخبين، الأربعاء، والتي انتهت بتأهل الديوك الفرنسية للنهائي.

وفي اللقطة الفيروسية، كان الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 23 عامًا يواسي اللاعب المغربي أشرف حكيمي بعد الهزيمة أمام فرنسا في كأس العالم يوم الأربعاء الموافق14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار“، يبدو أن العناق اللطيف لم يكن الشيء الوحيد الذي لفت انتباه الناس حيث بدأت التعليقات تتدفق حول الانتفاخ الكبير في قضيب كيليان مبابي الواضح في سرواله القصير.

وقالت الصحيفة، إن مقدم البرامج التلفزيونية ريك إدواردز وجد نفسه في حالة مزاجية مرحة حيث أعاد نشر صورة بجانب الكلمات: “هل هذا مواساة، أم أنك سعيد برؤيتي؟”

"Is that a consolation in your pocket, or are you pleased to see me?" pic.twitter.com/jamwn9hEmn — Rick Edwards (@rickedwards1) December 15, 2022

وأوضحت “ديلي ستار” أن مذيعة “بي بي سي” فيكتوريا فالنتين قامت بعد ذلك بمشاركة التغريدة والصورة على ملفها الشخصي واعترفت بأن الصورة صدمتها.

“وعلقت عليه بالقول: “يا إلهي. حسنًا ، لقد صدمني ذلك. كل أخبارك الأخرى متوفرة معي ومع الفريق علىBBCOne BBCNews وعلى المستوى الدولي علىBBCWorld” “.

Goodness. Well, that’s woken me up. All your other news available with me and the team on @BBCOne @BBCNews and internationally on @BBCWorld https://t.co/Icj8pu6IWS — Victoria Valentine (@VValentineNews) December 16, 2022

وجذبت الصورة الكثير من الردود من المعجبين الذين لم يطيقوا الانتظار للدخول في في طرح النكات والمزح.

صداقة قوية تجمع كيليان مبابي وأشرف حكيمي

يشار إلى أن كيليان مبابي وأشرف حكيمي تجمعهما صداقة قوية خاصة وأنهما يلعبان في نادي باريس سان جيرمان سويا.

وولد أشرف حكيمي في 1998 في العاصمة الإسبانية، مدريد، فيما ولد كيليان مبابي بعده بـ46 يوما فقط في العاصمة الفرنسية، باريس، في ذات العام الذي تُوج فيه المنتخب الفرنسي باللقب العالمي الأول في تاريخه، وكان التقارب في العمر وتشابه الاهتمامات عاملين مهمين في تشكيل صداقة بينهما.

كيليان مبابي يواسي أشرف حكيمي

وكان كيليان مبابي، قد حرص على دعم ومواساة أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي، بعد هزيمة “أسود الأطلس” من “الديوك” بثنائية، في الدور نصف النهائي في نهائيات كأس العالم.

ونشر كيليان مبابي الصورة المتداول حاليا عبر حسابه في “تويتر” والتي تجمعه مع الظهير المغربي من المباراة، وعلق قائلا: “لا تكن حزينا يا أخي، الجميع فخور بما فعلته، لقد صنعت التاريخ”.

Don’t be sad bro, everybody is proud of what you did, you made history. ❤️ @AchrafHakimi pic.twitter.com/hvjQvQ84c6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 14, 2022

كما أظهرت لقطات مصورة تبادل كيليان مبابي وأشرف حكيمي القمصان فيما بينهما عقب نهاية المواجهة، كما حرصا على الجلوس والتحدث معا في ممر استاد البيت.