التفاحة الحمراء.. تركيا تدشن أول طائرة بدون طيار نفاثة قادرة على الاشتباك الجوي(شاهد)

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وطن– قالت شركة الدفاع التركية بايكار إن أول مركبة جوية مقاتلة بدون طيار تعمل بمحركات نفاثة أكملت رحلتها الأولى يوم الأربعاء ، في الوقت الذي تواصل الشركة اكتساب شعبية عالمية ، وكان آخرها مساعدة الجيش الأوكراني في محاربة القوات الروسية.

ونشرت “بايكار” مقطع فيديو يظهر الطائرة بدون طيار كيزيلما (التفاحة الذهبية) وهي تقلع ثم تعود إلى قاعدة جوية قالت إنها كانت في مقاطعة كورلو الشمالية الغربية ، على بعد 85 كيلومترًا غرب اسطنبول.

ووفقا لوكالة “رويترز“، فقد أظهرت أظهرت بيانات”فلايت رادر” طائرة مجهولة تحمل علامة الاتصال BYK07 فوق مطار كورلو يوم الأربعاء.

وكانت طائرة بيرقدار تي بي2 بدون طيار السابقة للشركة قد ظهرت بشكل بارز في النزاعات العالمية ، مما دفع بايكار إلى دائرة الضوء العالمية وحولها إلى منتج ومصدر رئيسي.

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وارتفع الطلب الدولي على طائرات بايكار المسيرة التي تعمل بالمروحة بعد تأثيرها في سوريا وأوكرانيا وليبيا ، حيث ساعدت قنابلها الموجهة بالليزر الخارقة للدروع في صد هجوم شنته القوات التي تدعمها الإمارات قبل عامين.

أكملت رحلتها الأولى بنجاح

وقال سلجوق بايراكتار، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة بايكار، في الفيديو أن كيزيلما أكملت بنجاح رحلتها الأولى.

وستعمل الطائرة بدون طيار على زيادة السرعة القصوى والقدرة الاستيعابية للطائرات بدون طيار الموجودة في تركيا ، والتي لعبت أيضًا دورًا بارزًا في النزاعات في ليبيا وشمال العراق.

وتُظهر طائرة تركيا الجديدة بدون طيار التي تعمل بمحرك نفاث ميزات خارجية مماثلة للطائرات المقاتلة من الجيل الخامس.

الطائرة قادرة على الاشتباك الجوي

وقات شركة بايكار إنه بالإضافة إلى مهام الطائرات بدون طيار التقليدية، ستكون كيزيلما قادرة على إجراء اشتباكات جو-جو.

زيادة الطلب الدولي على الطائرات بدون طيار التركية

وكانت ماليزيا وإندونيسيا قد أعربتا عن اهتمامهما بشراء طائرات مسيرة مسلحة من تركيا، في حين تم تسليم 20 منها إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتخطط باركار لإكمال بناء مصنعها الصناعي في أوكرانيا، الوحيد خارج تركيا ، في غضون عامين.

يشار إلى انه بعد إزالتها من برنامج الطائرات المقاتلة (إف-35) ، حولت تركيا حاملة طائرات الإقلاع العمودي ، والتي لا تزال قيد الإنشاء إلى حاملة طائرات بدون طيارحيث ستكون الحاملة بمثابة قاعدة لـ كيزيلما وطائرات بدون طيار أخرى يستخدمها الجيش التركي.