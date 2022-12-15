موقع بريطاني يكشف حجم ثروة الملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله الثاني!

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وطن- نشر موقع ” thelist ” البريطاني المتخصص في أخبار الشخصيات الشهيرة عالميا وأسلوب حياتهم وأزيائهم التي يرتدونها تقريرا مطولا كشف فيه عن حياة البذخ التي تعيشها الملكة رانيا العبدالله، وحجم ثروتها هي وزوجها الملك عبدالله الثاني.

وتطرق الموقع في تقريره إلى بدايات الملكة رانيا العبدالله ودراستها وكيف تم التعارف بينها وبين الملك عبدالله الثاني وعلاقة الحب التي نشأت بينهما بعد أقل من شهرين من أول لقاء جمعهما، ومن ثم زواجهما.

وعرج التقرير إلى علاقات الملكة رانيا الخارجية وقربها من العائلة المالكة في بريطانيا، وخاصة بالملكة الراحلة إليزابيث الثانية، ومن ثم “كاميلا”، زوجة الملك تشارلز الثالث.

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وأشار التقرير إلى ثروتها وثروة زوجها الملك عبدالله الثاني، كاشفا عن حالة البذخ التي تعيشها وعشقها للموضة.

وفيما يلي نص التقرير:

بعض الفتيات الصغيرات يكبرن وهن يحلمن بأن يصبحن أميرات. لكن رانيا الياسين السابقة – ملكة الأردن الآن رانيا العبد الله – لم تكن واحدة منهم. ولدت في الكويت لأبوين فلسطينيين (لكل سيرة ذاتية ) ، ويبدو أنها تنوي ترك بصمتها على العالم كامرأة حديثة ومستقلة ، وحصلت على شهادة في الأعمال التجارية قبل العمل في مجال التسويق في “سيتي بنك” ولاحقًا في “آبل”.

عمل رانيا الياسين في شركة “آبل” هو الذي دفعها بشكل غير متوقع إلى المدار الملكي. عندما دعاها أحد زملائها في شركة “آبل” إلى حفلة استضافتها شقيقة الأمير عبد الله، وقعت هي والأمير في حب بعضهما البعض بشدة.

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في غضون شهرين من أول لقاء بينهما ، كانا مخطوبين ، وتزوجا بعد ذلك بوقت قصير. كما لو أن هذا لم يكن تحولاً مذهلاً للأحداث ، فإن جزءًا غير متوقع من دسيسة القصر سرعان ما يلقي ضوءًا أكبر على الزوجين.

في عام 1999 ، من فراش الموت ، عين الملك حسين بن طلال ، بشكل غير متوقع ، الأمير عبد الله خلفًا له ، بدلاً من شقيق الملك ، الذي كان من المتوقع أن يتولى العرش. وسرعان ما رقى الملك عبدالله الثاني المتوج حديثًا زوجته إلى ملكة. من خلال الترويج للأصول المشتركة لزوجته كإضافة، أوضح أنه نظرًا لأنها يمكن أن ترتبط شخصيًا بحياة رعاياها ، فهي “تؤمن حقًا بأسبابها”، بينما تؤكد الشخصية العامة للملكة رانيا على عملها الخيري (حسب موقعها على الإنترنت ) ، فإنها لا تزال ملكة – مع كل الامتيازات المذهلة التي تنطوي عليها الحياة الملكية.

الملكة رانيا وعلاقتها بزوجة الملك تشارلز الثالث “كاميلا”

يدرك أفراد العائلات المالكة أن مسؤوليتهم الأساسية هي العمل كمتحدثين ورموز لبلدانهم. وهكذا ، فحتى أولئك الذين يمتلكون القليل من السلطة السياسية أو لا يملكون أي سلطة سياسية بأنفسهم كثيرًا ما يُدعون لزيارة الزعماء الأجانب لتنمية علاقات طويلة الأمد بين بلدانهم أو لتعزيز المصالح المشتركة. غالبًا ما ينطوي هذا على مقابلة أفراد العائلة المالكة الآخرين والعمل معهم – وأحيانًا مقابلة نفسهم مرارًا وتكرارًا على مر السنين.

بعد زواجها من العائلة المالكة الأردنية ، ألقت الملكة رانيا نفسها بواجباتها الجديدة. ومن بين العديد من أفراد العائلة المالكة البارزين الذين تعرفت عليهم هي الملكة كونسورت كاميلا . في عام 2021 ، جعل الأمير تشارلز وكاميلا ، دوقة كورنوال ، الأردن وجهة أول رحلة خارجية لهما بعد الوباء.

وبينما ركز الأمير تشارلز مناقشاته في الأردن على تغير المناخ وحقوق المرأة ، كررت الملكة رانيا هذه المواضيع من خلال قيادة دوقة كورنوال لزيارة مركز للعائلات والأطفال في سيارتها Tesla. وفي عام 2022 ، زارت الملكة رانيا قصر باكنغهام بدعوة من الملكة كاميلا للمشاركة في حفل استقبال للتوعية بالعنف ضد المرأة ، بحسب موقع الملكة رانيا .

علاقات الملكة رانيا مع أفراد العائلة المالكة البريطانية

العائلة المالكة في الأردن لها علاقات وثيقة مع بريطانيا والعائلة المالكة البريطانية. بحسب بريتانيكا ، لم يتخرج الملك عبد الله الثاني فقط من الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست (حيث درس الأمير هاري والأمير وليام ) ، ولكنه خدم أيضًا في الجيش البريطاني وكذلك في الأردن. ووفقًا لموقع أمير ويلز المؤرشف ، قام الملك تشارلز بزيارات رسمية متعددة إلى الأردن على مر السنين.

بسبب هذه العلاقات الطويلة ، تعرفت الملكة رانيا على العديد من أفراد العائلة المالكة في بريطانيا. بعد أن اندفعت بشكل غير متوقع إلى دورها الملكي ، رأت الملكة الراحلة إليزابيث كنموذج يحتذى به. قالت لشبكة ITV News : “إنها شخص نحترمه جميعًا حقًا وهي شخص أتطلع إليه شخصيًا” . “يمكننا جميعًا أن نأمل فقط في أن تكون نشطة مثلها في ذلك العمر”.

تدرك الملكة رانيا تمامًا الآثار المحتملة لتغير المناخ على بلدها ، وأضافت أنها نمت لتعجب بالتزام الملك تشارلز الطويل الأمد ببناء الوعي حول القضايا البيئية. وقالت “أعتقد أنه شخصية بارزة في الكفاح من أجل كوكبنا”.

للمساعدة في الترويج لعمله ، تعمل الملكة رانيا في مجلس الإدارة لجائزة إيرثشوت ، وهي جائزة ومبادرة بيئية عالمية أسسها الأمير ويليام والمؤسسة الملكية لتعزيز الابتكارات التي ستعالج الكوكب (على موقعها الإلكتروني ) .

الملكة رانيا والملك عبد الله زائرون منتظمون للبيت الأبيض

بالإضافة إلى بناء علاقات مع أفراد العائلة المالكة الأخرى ، تعد الملكة رانيا أيضًا حليفًا استراتيجيًا مهمًا للولايات المتحدة (في التل ) ، كما قامت الملكة رانيا وزوجها الملك عبد الله بزيارات متعددة إلى البيت الأبيض ، مما منحهما فرصة للقاء العديد من الرؤساء. التقت الملكة رانيا ، المدافعة القوية عن بناء الروابط بين الشرق الأوسط والغرب (لكل سيرة ذاتية ) ، بالسيدة الأولى آنذاك لورا بوش في عام 2001 لمناقشة التدابير الإنسانية لإعادة بناء هذه الروابط في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية. بالنسبة للمرأة الإماراتية ، أصبحت مولعة بميشيل أوباما ونشرت تحية طيبة لها على إنستغرام بينما كانت عائلة أوباما تستعد لمغادرة البيت الأبيض.

كما زار الملك عبد الله والملكة رانيا البيت الأبيض مرتين ، في عامي 2017 و 2018 (لكل شخص ) ، وخلال زيارة الأزواج إلى البيت الأبيض 2018 ، أثارت الملكة رانيا وميلانيا ترامب الدهشة من خلال الظهور (بالصدفة) في مجموعات وردية شاحبة. – ميلانيا بفستان جلدي بأكمام كاب ، الملكة رانيا في بلوزة متدلية وبنطلون متناسق واسع الأرجل (حسب The National ). عاد الزوجان مرة أخرى في عام 2022 ، وهذه المرة للقاء الرئيس جو وجيل بايدن لأول مرة.

القصر الملكي الرسمي يشتهر بالزجاج الملون الرائع والأعمال الخشبية واللوحات الجدارية

تتمثل إحدى مزايا كونك ملكة في فرصة العيش والعمل في منزل ملكي فاخر – والبنية التاريخية المترامية الأطراف التي يسميها الملك الأردني عبد الله والملكة رانيا بالمنزل هو بالضبط ما تتخيله إقامة ملكية في الشرق الأوسط. تم بناء القصر في عام 1926 للأمير عبد الله بن الحسين ، الذي أطلق على الهيكل رغدان (بناءً على الكلمة العربية رغد ، والتي تعني الحياة الكريمة ، وفقًا لموقع الديوان الملكي الهاشمي ).

على مر السنين ، لم يكن القصر بمثابة موطن للعائلة المالكة في الأردن فحسب ، بل كان أيضًا موقعًا لاجتماعات الدولة رفيعة المستوى والفعاليات الثقافية. الشخصيات الأجنبية البارزة والزائرون الآخرون للقصر – خاصة أولئك الذين يقدرون الفن الإسلامي التقليدي والتصميم – في مكان ممتع. يشتمل الهيكل على نوافذ تقليدية مقوسة وأعمدة منحوتة ومنحوتات خشبية متقنة ونوافذ من الزجاج الملون على غرار تلك الموجودة في المسجد الأقصى في القدس ، وفقًا لـ Express . بينما لم تعد الملكة رانيا وعائلتها يعيشون في قصر رغدان بدوام كامل ، لا تزال مكاتبها الرسمية في مجمع القصر.

معروفة عالميًا بحسها الأنيق في الموضة

الملكة رانيا لم تبدأ في أن تكون ملكة أو مشهورة. ولكن بمجرد أن دخلت دائرة الضوء الملكي ، بدا أنها تأخذه بشكل طبيعي. مظهرها الجميل وشعورها المذهل بالأناقة حولها إلى شخصية مشهورة على الفور (لكل سيرة ذاتية ) ، وبدأ مراقبو الناس المتحمسون في مراقبة كل اختيار للأزياء لها.

بمرور الوقت ، بدأ عشاق الموضة في ملاحظة بعض الأنماط في استراتيجية أزياء الملكة رانيا. كما لاحظت تاون آند كانتري ، تميل إلى الملابس أحادية اللون مع لمسات عرضية بألوان أخرى (على سبيل المثال ، عندما قابلت الملكة سيلفيا ملكة السويد في نوفمبر 2022 ، كانت ترتدي ثوبًا أرجوانيًا طويلًا مطويًا مع حزام أسود مع فستان درامي بروش الحجر الأخضر). كما أنها لا تخجل من ارتداء الكعب العالي: تعرض مجلة فوغ البريطانية العديد من الصور للملكة رانيا وهي ترتدي الكعب الخنجر ، مما يجعلها تبدو أطول من زوجها.

غالبًا ما تعرض خزانة الملكة رانيا التي تحظى بإعجاب كبير المصممين الشرق أوسطيين

في حين أنه من الواضح أن الملكة رانيا تستمتع بالموضة وقد أثبتت نفسها كأيقونة للأناقة، إلا أنها لم ترغب أبدًا في أن يحدد مظهرها ملامحها. إلى جانب عائلتها، أخبرت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري ، أن مسؤوليتها الأولى تقع على عاتق بلدها.

وقالت: “هناك أيضًا ستة ملايين شخص في بلدي يجب أن أفكر فيهم ، ويجب أن أفكر في قضايا بلدنا وكل ما يواجهنا”، وأضافت لأوبرا إن من بين المجالات التي تهمها تضييق الفجوة بين الشرق الأوسط والغرب.

استخدمت الملكة رانيا حبها للموضة كوسيلة لمشاركة ثقافتها مع العالم. غالبًا ما ترتدي الفساتين التقليدية الشرق أوسطية في المناسبات الرسمية رفيعة المستوى (مثل الجلابية البيضاء ذات اللمسات الوردية التي ارتدتها للاحتفال بالسنة الـ 76 لاستقلال الأردن) ، بالإضافة إلى قطع لمصممين من الشرق الأوسط. كما ذكرت من قبل الإمارات للمرأة خلال زيارتها للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، ارتدت قميصًا أبيض صنعه لها دار التصميم قزي وأسطى ومقرها بيروت. خلال زيارتها لإسطنبول بعد وقت قصير ، ارتدت الملكة رانيا فستانًا باللونين الأسود والأحمر من تصميم المصممة العراقية رغدة تبوني. من المستحيل تأكيد ما إذا كانت قد اختارت هؤلاء المصممين لمجرد أنها تحبهم أو لأنها تريد الاحتفال بثقافة منطقتها وإبداعها – ولكن في كلتا الحالتين ، فإنها تسلط الضوء الساطع على المواهب القريبة من المنزل.

ثرية بشكل خيالي

بالنظر إلى موقع الملكة رانيا الإلكتروني ، لن يكون لديك أدنى فكرة عن كونها مليونيرة، بدلاً من ذلك ، ستجد معلومات وفيرة عن عملها في الدفاع عن رعاية الأطفال والتعليم ، وحقوق المرأة ، والابتكار التكنولوجي ، والتعاون الدولي وفهم الثقافة ، إلى جانب معلومات حول العديد من المجالس رفيعة المستوى التي تعمل فيها والكتب التي كتبتها. خلال المقابلات التي أجرتها – حتى مع المنشورات الباهرة مثل Condé Nast Traveler – تحافظ على تركيزها على مبادراتها الخيرية بدلاً من أسلوب حياتها.

لكن الأرقام لا تكذب ، ومن الواضح حتى للمراقبين العاديين أن خزانة ملابس الملكة رانيا الرائعة ليست رخيصة الثمن. من المؤكد أن الزواج من عائلة ملكية له امتيازاته ، ومن بينها الحصول على الكثير من المال. يُعتقد أن ثروة زوجها ، الملك عبد الله الثاني ، تبلغ 750 مليون دولار، وكان والده، الملك الراحل حسين ، معروفًا بأسلوب حياته الفخم ومجموعة السيارات الرياضية ، وفقًا لصحيفة The Guardian . وبينما يحافظ الملك عبد الله عن قصد على مكانة أقل من والده – جزئيًا احترامًا للتحديات الاقتصادية لبلاده ، وفقًا لصحيفة الغارديان – لا يعيش هو ولا الملكة رانيا حياة التقشف. وفقًا لـ Celebrity Net Worth، حيث يُعتقد أن ثروة الملكة رانيا نفسها تبلغ حوالي 35 مليون دولار.

خاتم خطوبة الملكة رانيا يتميز بماسة مربعة الشكل باللون الأصفر

عندما تقبل امرأة خاتم الخطوبة ، فإنها تعلم أنها على وشك الشروع في مرحلة جديدة ومختلفة من حياتها. ولكن عندما قبلت رانيا الياسين خاتم خطوبتها من الأمير عبد الله من الأردن آنذاك ، ربما جعلتها نظرة واحدة تدرك أن المرحلة التالية من حياتها ستكون مختلفة جدًا ، تمامًا عن حياتها القديمة كمديرة تسويق تنفيذية مبتدئة.

استحضار فستان زفافها المصمم فساتين البلاط السوري التاريخية

لن يكتمل أي حفل زفاف ملكي بدون فستان زفاف عالي الدراما. تعرف العرائس الملكيات أنه لن يكون هناك أي فستان لطيف فحسب – بل يجب أن يكون مميزًا بما يكفي لحفل يحضره قادة العالم. ولأن اختيار العروس لباسها سيتم فحصه بلا شك إلى ما لا نهاية ، يجب أن يرسل الرسالة الصحيحة عن العائلة المالكة ومن يرتديها. عندما تزوجت ميغان ماركل من الأمير هاري في عام 2018 ، على سبيل المثال ، ارتدت حجابًا بطول 16-1 / 2 قدمًا مطرزًا بالزهور الرمزية لـ 52 دولة في الكومنولث البريطاني إلى جانب زهرة الولاية في موطنها الأصلي كاليفورنيا ، وفقًا للعرائس – طريقة رمزية لتبني دورها الجديد كملكة بريطانية مع تكريم تراثها الخاص.

من أجل فستان زفافها ، أشادت رانيا الياسين أيضًا بالتقاليد الملكية السابقة. اختارت أن يكون ثوبها من صنع بروس أولدفيلد ، المصمم المفضل للأميرة الراحلة ديانا أميرة ويلز. في تصميم هذا الفستان الملكي الأخير ، استوحى أولدفيلد إلهامه من التقاليد الملكية في الشرق الأوسط ، واستند في تصميمه إلى فساتين البلاط السوري الرسمية المعروضة في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن ، وفقًا لصحيفة ذا ناشيونال . تميز الفستان بتنورة طويلة كاملة وسترة بوليرو، وكلاهما مزين بزخارف تقليدية مطرزة بالذهب.

الملكة رانيا لم ترتد تاجًا في حفل زفافها

كان حفل الزفاف بين الأمير عبد الله آنذاك ورانيا الياسين حدثًا ساحرًا يتوقعه المرء في حفل زفاف ملكي. تم إعلان يوم زفافهما عطلة وطنية في الأردن ، وفقًا لـ Express . حضر الاحتفال أفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم ، وارتدى كل من العروس والعريس ملابس مثيرة للإعجاب. الملكة رانيا ارتدت ثوبًا مصممًا حسب الطلب من قبل بروس أولدفيلد ، وزوجها ارتدى زي عسكري رسمي.

لكن المراقبين الملكيين الأذكياء لاحظوا أن لمسة تقليدية كانت غائبة بشكل واضح: لم يكن الياسين يرتدي التاج الملكي المنتظر. كما لاحظت صحيفة ذا ناشيونال ، فإن العرائس المتزوجات من عائلات ملكية يرتدون تقليديًا مجوهرات من مجموعات عائلاتهم في حفلات الزفاف ، ثم ينتقلون إلى قطع من مجموعة العائلة المالكة بعد الحفل. من عامة الشعب من عائلة من الطبقة المتوسطة (لكل سيرة ذاتية ) ، لم يكن لدى الياسين مجموعة مجوهرات عائلية تحت تصرفها ، وبينما كان بإمكانها بالتأكيد استعارة تاج من أصهارها المستقبليين (لقد صنعت لنفسها عدة تاج) بعد سنوات) ، أظهر اختيارها عدم ارتداء التاج للعالم أنها لن تدير ظهرها لجذورها.

استقبلت الملكة رانيا زوجة ابنها المستقبلية بزوج من الأقراط الفاخرة المصنوعة من الذهب الوردي

بينما كان بإمكان الملكة رانيا بالتأكيد أن توفر لفريق من المربيات لرعاية أطفالها ، فقد تبنت دورها كأم عملية. وقالت لأوبرا : “80٪ من حياتي طبيعية مثل أي أم أخرى. أشعر بالقلق على أطفالي ، إذا كانوا على ما يرام. أخشى أن يكون زوجي على ما يرام” . أطفالها الأربعة يكبرون الآن في الغالب – واثنان منهم ، الأميرة إيمان وولي العهد الأمير حسين ، مخطوبان للزواج في المستقبل القريب (وفقًا لصحيفة نيويورك بوست) ، مما يعني أنها ستتولى قريبًا دورًا جديدًا كأم و حماة العروس.

يبدو أن الملكة رانيا مصممة على أن تكون حماتها الداعمة. وكتبت على Instagram (لكل مجلة Hello ! “متحمسون للترحيب بابنتي الثالثة ، عروس الحسين ، رجوة ، في العائلة! نحن سعداء جدًا لكما.” لم تقصر الملكة رانيا دعمها على الكلمات الطيبة: فقد أهدت أيضًا زوجة ابنها المستقبلية ، رجوى خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف ، بزوج من الأقراط الخاصة بها ، وأطواق من الذهب الوردي مزينة بـ 184 جولة متألقة وقطع الماس الأبيض ، حيث شوهدت ال سيف وهي ترتدي الأقراط في احتفال بعيد ميلاد الملكة رانيا الثاني والخمسين .