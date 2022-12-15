لماذا لا يُنصح بتناول البازلاء الخضراء في الشتاء؟

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وطن– تحتوي البازلاء الخضراء على العديد من الفيتامينات والمعادن إلى جانب كونها غنية بمضادات الأكسدة. كما أنها تلعب أيضاََ دوراً في تنظيم مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري. وبكونها تعتبر مصدرًا عاليًا للألياف، فهي تساعد كذلك تساعد على تحسين عملية الهضم.

ولكن تناولها كل يوم قد يكون ضارًا خاصة خلال فصل الشتاء، وفقا لما أورده موقع “healthshots“.

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فما هي الآثار الجانبية لتناول الكثير من البازلاء الخضراء؟

الإنتفاخ والغازات

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من البازلاء الخضراء إلى انتفاخ المعدة لدى بعض الأشخاص.

بحسب دراسة أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة، تحتوي البازلاء الخضراء النيئة على بعض مضادات المغذيات مثل الليكتين والفيتيك التي قد تسبب انتفاخ البطن وتراكم الغازات.

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نظرًا لعدم وجود الليكتين بكميات كبيرة، فإن تقليل كمية البازلاء التي تتناولها في المرة الواحدة إلى 1/3 كوب يجب أن يكون جيدًا بدرجة كافية.

امتصاص العناصر الغذائية

من المؤكد أن البازلاء الخضراء مليئة بالمواد المغذية، لكنها تحتوي على مضادات المغذيات التي تتداخل مع عملية الهضم وامتصاص المعادن.

تحتوي البازلاء الخضراء أيضًا على حمض الفايتك، الذي يقلل من امتصاص الجسم للحديد والكالسيوم والزنك.

صحة الكلى

تحتوي البازلاء الخضراء على نسبة عالية من البروتين، والتي إذا تم تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن تؤثر سلبََا على وظائف الكلى.

كما يمكن أن تؤثر على مستوى حمض اليوريك، مما قد يسبب آلامًا في المفاصل.

هل يجب أن نتوقف عن أكلها؟

تمتاز البازلاء بالعديد من الفوائد الصحية لذلك يجب على المرء بالتأكيد تضمينها في نظامهم الغذائي.

ويمكنك اتباع بعض الأساليب التي من شأنها تقليل الآثار الضارة للبازلاء الخضراء: