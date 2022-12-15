كاريكاتير عبري يسخر من الإسرائيليين بعد صفعات المونديال للتطبيع ودعم الفلسطينيين (شاهد)

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وطن- انتشرت على موقع تويتر، صورة تُظهر كاريكاتير إسرائيليا، يعبر عن حجم الزخم الكبير الذي نالته القضية الفلسطينية على حساب الاحتلال خلال بطولة كأس العالم المقامة في دولة قطر، وبالأخص الرفض الشعبي للتطبيع.

وحمل الكاريكاتير عنوان “خسرنا كأس العالم، دون حتى المشاركة فيه”، وأظهر صورة شباك اخترقتها الكثير من الكرات الملونة بأعلام دولة فلسطين، وأسفلها ما يشير إلى حارس مرمى طُرح أرضا، ويرتدي حذاء وجوربا بألوان علم دولة الاحتلال.

كاريكاتير إسرائيلي عنوانه: "خسرنا كأس العالم، دون حتى المشاركة فيه". pic.twitter.com/WmHYQmOfVm — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 15, 2022

العرب يصفعون التطبيع

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ويشهد مونديال قطر اهتماماً كبيراً وبروزاً قوياً لفلسطين في أجواء المونديال، لدرجةِ أنه لا تكاد مباراة أو حدث أو فعالية تشجيعية إلا وتواجد فيها علم فلسطين.

وتسود حالة من الغضب لدى الإسرائيليين على كل المستويات، في ظل الدعم الكبير الذي حازته القضية الفلسطينية خلال بطولة كأس العالم.

فمنذ انطلاقة بطولة كأس العالم، استحضرت الجماهير العربية والإسلامية قضية فلسطين بجميع الوسائل، عبر الأغاني والشعارات والهتافات ورفع العلم الفلسطيني بألوانه الأربعة في المدرجات، ومن بين الهتافات “بالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، و”فلسطين حرة“، و”فلسطين الشهداء”.

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يُضاف إلى ذلك مشاهد الإحجام من قبل الجمهور العربي برفض إجراء مقابلات مع إعلام دولة الاحتلال، وهو ما أثار غضبا إسرائيليا عارما.

ورد المشجعون العرب على محاولات مراسلي الإعلام العبري إجراء مقابلات معهم، بالقول “أنتم غير مرحب بكم”، “اذهبوا من حيث جئتم”، “نرفض وجودكم هنا “.

كما شوهدت في الأسواق التجارية، الكثير من الملصقات الكثيرة التي وضعت على واجهات المحال التجارية لمقاطعة الإسرائيليين، فيما تنتشر التجمعات الشعبية على الطرقات وتطلق الشعارات المناهضة لإسرائيل مثل شعار “يلا يلا يلا إسرائيلي برا”.

حملة حلم فلسطيني

وكان ناشطون فلسطينيون، قد أطلقوا حملة “حلم فلسطيني“، للتعريف بالقضية الفلسطينية خلال أيام بطولة كأس العالم.

ودعت الحملة المشجعين الرياضيين في العالم إلى رفع علم فلسطين وشعارها، والهتاف في المدرجات والساحات.

وتعمل الحملة على تسليط الضوء على قضية الفلسطينيين وحقوقهم المسلوبة، وقد حصدت الكثير من التفاعل اللافت بين جمهور ومشجعي كأس العالم.