الخميس, ديسمبر 15, 2022
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خريطة لفلسطين على قناة سويدية تفجر غضب إسرائيل (شاهد)

وضعت أسماء المدن الفلسطينية كما هي على الخريطة ولا وجود لإسرائيل

كتب خالد الأحمد
خريطة فلسطين في برنامج في السويد watanserb.com
قناة سويدية تفجر غضب إسرائيل بسبب خريطة فلسطين
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وطن – أثار برنامج مسابقات تلفزيوني شهير في السويد غضب الجالية اليهودية والسفارة الإسرائيلية في البلاد، من خلال استخدامه خريطة لفلسطين لا توجد فيها أي ذكر لمدن إسرائيلية، وإنما فلسطين فقط وكأنها بدون قصد قد أعادت الحق لأصحابه وأزالت الاحتلال من الوجود، وفق وصف نشطاء.

وكانت “القناة الخامسة السويدية” قد نشرت خارطة كتب عليها فلسطين وبجانبها العلم وقبة الصخرة بالمسجد الأقصى، وعليها مدن فلسطين بأسمائها العربية.

وجاء ذلك ضمن مسابقة ترفيهية تبث عبر القناة، مما فاجأ الإسرائيليين والجالية اليهودية في البلاد، وكانت الخريطة بمناسبة سؤال عرضته القناة حول الفنانة السويدية من أصول فلسطينية ليلي باغا والغرين.

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وبحسب الخريطة التي تم عرضها تم تحديد المدن الفلسطينية بأسمائها العربية ومنها القدس، يافا، عكا، حيفا، الناصرة، رام الله، غزة، خان يونس، بينما تم استبعاد اسم “تل أبيب” وبجانبها علم فلسطين.

وكجزء من الدور نصف النهائي من العرض الترفيهي على القناة السويدية الخامسة، الذي أقيم الإثنين، فقد تم نشر مسابقة تناولت المطربة السويدية ليلى باغا والغرين (50 عاما)، وهي ابنة لأم سويدية وأب فلسطيني.

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حيث عرضت صورة المغنية بجانب خريطة مكتوب عليها فلسطين، مع إضافة العلم الفلسطيني، وكان السؤال: ما هو موطن والد المغنية الشهيرة؟”.

والفنانة ليلى باغا والغرين، المشهورة بـ”ليلى باغي”، هي مغنية، وكاتبة أغان، ومديرة مواهب، وعُيِّنت في لجنة تحكيم في النسخة السويدية الخامسة لبرنامج آيدول، وصدر لها أغنية “لنذهب مجددًا” التي صنفت من بين أفضل 40 أغنية.

السفارة الإسرائيلية في السويد ترد

وأشارت صحيفة “يدعوت أحرونوت” إلى أن السفارة الإسرائيلية في السويد سارعت إلى الرد وطالبت القناة بالاعتذار.

حيث نشرت سفارة الاحتلال سؤالا آخرا بأربع إجابات محتملة، مشابهة لنفس فقرة البرنامج التي أثارت الجدل وجاء فيها: “ماذا يجب على القناة الخامسة ومنتج البرنامج أن يفعلوا عندما يعرضون خريطة لا يوجد فيها أثر لإسرائيل؟”

وجاء الرد على التغريدة الإسرائيلية من منتج البرنامج الذي اعتذار وكتب على “تويتر”: “لقد كان خطأ.. سنصلحه بأسرع وقت ممكن”.

وأعرب سفير إسرائيل لدى السويد، زيف نيبو كولمان، عن دهشته لدى رؤيته الخريطة في برنامج القناة الخامسة، دون أي ذكر للاحتلال، مشيرا إلى أنه اختار القيام باستجابة تفاعلية.

محو مدن إسرائيل وإزالتها

ولم يتوقف الأمر على احتجاج السفارة الإسرائيلية بل زعمت “منظمة الشبيبة اليهودية في السويد” في تغريدة على حسابها في” تويتر” أن الخريطة المنشورة خاطئة لعدة أسباب، منها أنه إذا كان من المفترض أن ترمز إلى المنطقة قبل عام 1948 فهذا يعني فلسطين الانتدابية وشرق الأردن ، والعلم خاطئ.

وأضافت أن الخريطة خاطئة من وجهة نظر تاريخية ومعاصرة. من الواضح أنها خريطة حديثة حيث تم محو مدن إسرائيل وإزالتها.

صدمة الاحتلال الإسرائيلي في مونديال قطر

ويشار إلى أن الاحتلال قد تلقى صفعة كبيرة وصدمة خلال فاعليات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر.

حيث تحولت هذه النسخة من المونديال إلى حملة دعم على مستوى واسع للقضية الفلسطينية ودعم فلسطين.

وظهر ذلك جليا في رفع المشجعين العرب وكذلك لاعبي المنتخبات العربية لأعلام فلسطين، خلال مبارايات كأس العالم وفي شوارع العاصمة الدوحة.

كما أظهرت العديد من مقاطع الفيديو رفض الكثير من المشجعين إجراء أي حوارات أو مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأمر الذي تسبب بغضب وإحباط واسع في تل أبيب.

وأظهرت هذه البطولة في قطر حقيقة دعم الشعوب العربية لفلسطين وقضيتها، بعيدا عن اتفاقيات التطبيع المزعومة ومواقف بعض زعماء العرب.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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