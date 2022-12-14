ريما إدبوش زوجة لاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبلي تنقلب عليه وتعلن ولاءها للمغرب(شاهد)

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وطن – قبل ساعات من انطلاق مباراة التأهل لنهائي كأس العالم التي سيخوضها المنتخبان المغربي والفرنسي، أكدت المغربية ريما إدبوش زوجة لاعب المنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي ولائها للمغرب، معلنة عن تشجيها لـ”أسود الأطلس” .

وعبر خاصية “الإستوري” على حسابها على موقع “إنستغرام“، نشرت “إدبوش” صورة تضمنت نجما نادي باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي، والفرنسي كيليان مبابي، مع موعد المباراة والاستاد التي سيتضيفها.

وعلقت زوجة نجم نادي برشلونة الإسباني ومهجم المنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي على الصورة، قائلة:”بالروح.. بالقلب.. أفديك يا وطني”، مرفقة العلم المغربي.

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وكان عثمان ديمبلي قد تزوج من المغربية ريما إدبوش في ديسمبر/كانون الأول 2021، في حفل زفاف أقيم على الطريقة المغربية، وطغت عليه السرية التامة.

زواج عثمان ديمبلي من ريما إدبوش

وأظهرت مقاطع تم تسريبها من حفل الزفاف آنذاك بأنه تم على الطريقة المغربية، وقد اقتصر على عدد محدود من المدعوين.

وكشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية حينه، أن احتفال الفرنسي، عثمان ديمبلي، بحفل زفافه في المغرب، فاجأ نجوم برشلونة، لأنه لم يبلغهم بهذه الخطوة، ولم يعرفوا أنه كان يخطط لها من الأساس.

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وحسبما نقلت وسائل إعلام مغربية، فقد استغل “ديمبلي” الإجازة التي حصل عليها لاعبو برشلونة، لقضاء أعياد الميلاد “الكريسماس”، ليتزوج بحضور عائلته وعائلة الفتاة وبعض أصدقائه، في حفل خاص صغير.

وظهر ديمبلي وهو يرتدي زي العرسان الذي يعرف في المغرب بـ“الجبادور“ وهو قطعتان من قميص وسروال من الحرير وبتطريز عند العنق والمعصمين وأسفل الساق.

أما العروس ريما، فظهرت أيضا وهي ترتدي قفطانا أو ما يجري تسميته في المغرب بـ“التكشيطة“، وغالبا ما يجري ارتداء أكثر من تصميم خلال الليلة الواحدة.

أصول عثمان ديمبلي

يشار إلى أن أصول “ديمبلي” تعود إلى موريتانيا والسنغال، وله علاقة قوية بالمغرب منذ فترة طويلة، إذ غالبا ما يسافر إلى هناك.

وعثمان ديمبيلي هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب ك‍جناح مع نادي برشلونة ومنتخب فرنسا، بدأ مسيرته الكروية مع نادي رين قبل أن ينضم إلى دورتموند في عام 2016.

وبعد انضمامه إلى دورتموند بعام، انتقل إلى برشلونة مقابل 105 مليونيورو، ليصبح ثالث أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ بجانب بول بوغبا.

أصول ريما إدبوش زوجة عثمان ديمبلي

أما ريما إدبوش فهي مغربية الأصل، وتقيم في فرنسا، وتحمل الجنسية الإيطالية، وهي صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر عادة بالنقاب.

وتعتمد ريما في المحتوى الذي تقدمه على عدم إظهار وجهها كاملاً، بينما تستعرض الملابس الطويلة الخاصة بالمحجبات، بحسب ما تنشره على حسابها على “إنستغرام“.