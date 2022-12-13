الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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كيف تزيل الروائح القوية من ملابسك؟

"نحتاج إلى فهم مصدر هذه الروائح وماذا يمكن أن نفعل لإزالتها من اللباس نهائيًا"

كتب معالي بن عمر
إزالة الروائح القوية من الملابس watanserb.com
إزالة الروائح القوية من الملابس
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وطن-في بعض الأحيان، نتعرض جميعًا لهذا الموقف المحرج، على الرغم من غسل الثياب وتنظيفها بشكل جيّد حسبما يُخيّل إلينا.

كما أنه عادة ما نتوقع بعد غسل الملابس وتجفيفها وكويها، أنها بأفضل حال ويمكن ارتداؤها بأريحية، بحيث لن نضظر إلى الشعور بالإحراج أو التسبب في ازعاج غيرنا بالروائح التي قد تظهر فجأة.

لكن، بحسب تقرير لموقع “برس سانتي” الفرنسي، قد نشتم هذه الروائح الملتصقة في ملابسنا بعد لحظات قليلة من ارتداءها. وللتخلص من الروائح العالقة في الغسيل ولتجنب أي آثار جانبية؛ نحتاج إلى فهم مصدر هذه الروائح وماذا يمكن أن نفعل لإزالتها من اللباس نهائيًا.

قد نشتم هذه الروائح الملتصقة في ملابسنا بعد لحظات قليلة من ارتداءها
قد نشتم هذه الروائح الملتصقة في ملابسنا بعد لحظات قليلة من ارتداءها
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وفيما يلي بعض روائح الغسيل الشائعة، إلى جانب طرق التخلص منها:

العرق

قد تكون هذه الرائحة موجودة في القميص، وفي منطقة الإبط على وجه التحديد، وهذا ينتج عن النشاط أو درجة الحرارة المرتفعة، أو القيام بتمرينات في صالة الألعاب الرياضية، وفي كلتا الحالتين يمكن أن يكون السبب الجذري لهذه الرائحة هو العرق.

وعلى الرغم من أن العرق لا ينبعث منه رائحة من تلقاء نفسه، فإن الرائحة هي نتيجة تفاعل بين البكتيريا والإفرازات من الغدة المفرزة له. ناهيك بأنه يمكن لنوع القماش الذي ترتديه أن يجعل رائحة الأشياء قوية أكثر. وهكذا، يكون نمو الميكروبات أكبر بكثير مع وجود المزيد من الروائح في القمصان الاصطناعية، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

ماذا ينبغي أن تفعل؟

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أولا، إخراج الملابس للتهوية

يمكن أن يؤدي ترك الملابس المتشابكة في حقيبة رياضية أو سلة محشوة بالملابس إلى السماح للبكتيريا بالنمو. قم بإخراج الملابس ونشرها في الهواء الطلق، ثم بعد ذلك اغسلها.

 المعالجة المسبقة

إذا لم يكن الغسيل المنتظم كافيًا لإزالة الرائحة، انقع ملابسك مسبقًا لمدة نصف ساعة في محلول من الخل والماء. كما هناك طريقة طبيعية أخرى فعالة؛ وهي إضافة نصف كوب من صودا الخبز في حوض مملوء بالماء.

رائحة القدم

تظهر رائحة القدم بسبب الـBromodosis، وهو الاسم الطبي لرائحة القدم. لا تنتج هذه الرائحة عن تعرق القدمين، وإنما تسببها البكتيريا من عائلة Brevibacterium.

تنتج الرائحة بسبب البكتيريا التي يفرزها العرق وخلايا الجلد الميتة في قدميك. يمكن أيضًا أن تكون رائحة القدم ناتجة عن عدوى فطرية. إذا قمت بتنظيف قدميك بشكل جيّد دون التخلص من الرائحة، فقد تحتاج إلى التحدث إلى طبيبك

هناك طريقتان للتخلص من رائحة القدم الكريهة:

عالج قدميك
اعتمد نظافة جيدة للقدم من خلال:

  • غسل وتجفيف قدميك جيدًا كل يوم
  • ارتداء الجوارب الماصة للرطوبة (حتى في فصل الشتاء)
  • غيّر حذائك حتى لا ترتدي نفس الحذاء كل يوم.
  • يمكن أن تساعدك أيضًا البخاخات المضادة للفطريات ومضادات التعرق. هناك أيضًا دليل على أن زيت العرعر الأساسي يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة القدم.
إذا لم يكن الغسيل المنتظم كافيًا لإزالة الرائحة، انقع ملابسك مسبقًا لمدة نصف ساعة في محلول من الخل والماء.
إذا لم يكن الغسيل المنتظم كافيًا لإزالة الرائحة، انقع ملابسك مسبقًا لمدة نصف ساعة في محلول من الخل والماء.

انقع جواربك
الطريقة الثانية للتخلص من رائحة القدم الكريهة هي معالجتها من خلال الغسيل. ثم إذا ظلت رائحة القدم عالقة بجواربك بعد غسلها وتجفيفها، فحاول نقع الجوارب في حمام للخل:

  • استخدم كوبين من الخل الأبيض لكل لتر من الماء وانقع الجوارب لمدة 30 دقيقة.
  • اشطف الجوارب من الخل واغسلها بالطريقة المعتادة.
المصدربرسسانتي-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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