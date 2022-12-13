الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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الهدهد

إطلالة جديدة لوالدة أمير قطر من قلب الدوحة تلقى تفاعلا (شاهد)

الشيخة موزا بنت ناصر المسند ظهرت في مشيرب داخل أحد المولات

كتب خالد الأحمد
موزا بنت ناصر المسند watanserb.com
موزا بنت ناصر المسند
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وطن- في واحدة من إطلالاتها المميزة خلال فعاليات كأس العالم في قطر، ظهرت الشيخة “موزا بنت ناصر المسند“، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في منطقة “مشيرب” بقلب العاصمة القطرية الدوحة.

وظهرت الشيخة موزا بأناقتها المعتادة، حيث بدت في فيديو متداول داخل أحد المولات وهي ترتدي بالطو صوفي طويل، وتلقي السلام على من تجده في طريقها.

ثم تصعد عبر درج كهربائي وتخرج من المبنى الذي كانت فيه ملوحة بيدها لزوار المبنى.

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وجاءت هذه الإطلالة أثناء زيارة الشيخة موزا لمعرض “انتاج”، وهو معرض متعدد الوسائط تقيمه مؤسسة الدوحة للأفلام عن تاريخ السينما والتلفزيون والمسرح في منطقة مشيرب، وهو أحد فعاليات مونديال قطر 2022 الثقافية.

وتستضيف مشيرب، العديد من الفعاليات والأنشطة لتضيف لتجربة الجماهير من كل العالم متعة وحماساً.

الشيخة موزا بنت ناصر

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ويشار إلى أن الشيخة موزا كانت لها أكثر من إطلالة خلال فاعليات مونديال قطر.

وظهرت في أكثر من لقطة رفقة زوجها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وهي تشجع المنتخبات العربية التي شاركت في البطولة، وغادرت جميعها ما عدا منتخب المغرب، الذي ضرب موعدا مع نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم.

 

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وبحسب المركز الإعلامي للشيخة “موزا بنت ناصر” فقد لعبت والدة أمي رقطر طيلة سنوات عديدة، دورا كبيرا في قيادة الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية في دولة قطر وحول العالم من خلال مبادراتها الرائدة في مجال التعليم وتنمية الشباب.

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وتترأس الشيخة موزا حالياً مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وهي مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 1995، تتميز بمشروعها الرائد، المدينة التعليمية حيث يتمركز التميز الأكاديمي، إذ تضم فروعًا لجامعات ومؤسسات دولية مرموقة. كما تعمل مؤسسة قطر في مجال البحث العلمي ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

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مليون متابع لها على انستغرام

يذكر أن عدد متابعي الشيخة موزا بنت ناصر المسند، قد زاد إلى ما يقرب من مليون شخصاً على حسابها “انستجرام” خلال كأس العالم، بعدما أطلت على الجمهور في المباريات بإطلالات وألوان مختلفة ترمز لألوان أعلام الدول المشاركة.

ويترقب العالم العربي أجمع يوم غدا، الأربعاء 14 ديسمبر 2022، وتتجه جميع الأنظار للدوحة في هذا اليوم حيث ستكون المباراة التاريخية الحاسمة التي تجمع المغرب ـ أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم ـ بنظيره الفرنسي على أرضية ملعب استاد البيت المونديالي.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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