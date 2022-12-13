إطلالة جديدة لوالدة أمير قطر من قلب الدوحة تلقى تفاعلا (شاهد)

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وطن- في واحدة من إطلالاتها المميزة خلال فعاليات كأس العالم في قطر، ظهرت الشيخة “موزا بنت ناصر المسند“، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في منطقة “مشيرب” بقلب العاصمة القطرية الدوحة.

وظهرت الشيخة موزا بأناقتها المعتادة، حيث بدت في فيديو متداول داخل أحد المولات وهي ترتدي بالطو صوفي طويل، وتلقي السلام على من تجده في طريقها.

ثم تصعد عبر درج كهربائي وتخرج من المبنى الذي كانت فيه ملوحة بيدها لزوار المبنى.

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وجاءت هذه الإطلالة أثناء زيارة الشيخة موزا لمعرض “انتاج”، وهو معرض متعدد الوسائط تقيمه مؤسسة الدوحة للأفلام عن تاريخ السينما والتلفزيون والمسرح في منطقة مشيرب، وهو أحد فعاليات مونديال قطر 2022 الثقافية.

وتستضيف مشيرب، العديد من الفعاليات والأنشطة لتضيف لتجربة الجماهير من كل العالم متعة وحماساً.

الشيخة موزا بنت ناصر

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ويشار إلى أن الشيخة موزا كانت لها أكثر من إطلالة خلال فاعليات مونديال قطر.

وظهرت في أكثر من لقطة رفقة زوجها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، وهي تشجع المنتخبات العربية التي شاركت في البطولة، وغادرت جميعها ما عدا منتخب المغرب، الذي ضرب موعدا مع نظيره الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم.

View this post on Instagram A post shared by Moza bint Nasser (@mozabintnasser)

وبحسب المركز الإعلامي للشيخة “موزا بنت ناصر” فقد لعبت والدة أمي رقطر طيلة سنوات عديدة، دورا كبيرا في قيادة الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية في دولة قطر وحول العالم من خلال مبادراتها الرائدة في مجال التعليم وتنمية الشباب.

وتترأس الشيخة موزا حالياً مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وهي مؤسسة خاصة غير ربحية تأسست عام 1995، تتميز بمشروعها الرائد، المدينة التعليمية حيث يتمركز التميز الأكاديمي، إذ تضم فروعًا لجامعات ومؤسسات دولية مرموقة. كما تعمل مؤسسة قطر في مجال البحث العلمي ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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مليون متابع لها على انستغرام

يذكر أن عدد متابعي الشيخة موزا بنت ناصر المسند، قد زاد إلى ما يقرب من مليون شخصاً على حسابها “انستجرام” خلال كأس العالم، بعدما أطلت على الجمهور في المباريات بإطلالات وألوان مختلفة ترمز لألوان أعلام الدول المشاركة.

ويترقب العالم العربي أجمع يوم غدا، الأربعاء 14 ديسمبر 2022، وتتجه جميع الأنظار للدوحة في هذا اليوم حيث ستكون المباراة التاريخية الحاسمة التي تجمع المغرب ـ أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم ـ بنظيره الفرنسي على أرضية ملعب استاد البيت المونديالي.