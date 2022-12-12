الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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حياتنا

لقطات ساخرة تظهر متابعة رونالدو وجورجينا لبرنامج ياسمين عز وزفافهما

الإعلامية المصرية ناشدت الدون كريستيانو رونالدو بالزواج من حبيبته جورجينا رودريغيز

كتب خالد السعدي
ياسمين عز watanserb.com
الإعلامية المصرية ياسمين عز - االنجم لبرتغالي كريستيانو رونالدو
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وطن – أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز، حالة من الجدل، بعد تصريحاتها عن البرتغالي كريستيانو رونالدو ومناشدتها له بخصوص حبيبته جورجينا.

وقالت ياسمين خلال برنامجها المذاع على قناة “mbc مصر” السعودية: “رسالتي لكريستيانو رونالدو.. وأنا عارفة إنه بيتابع البرنامج وبيحبا وبيحب البرنامج.. والنبي يا شيخ .. لو ليا خاطر عندك اجبر بخاطر البنت الغلبانة جورجينا واتجوزها”.

وأضافت: “جورجينا شايلاك في عينها .. صاينة عيالك ومحافظة عليهم .. وعمرها ما اشتكت رغم إنك مرمطها وراك كعب داير.. من مدريد لإيطاليا ومن أولدترافورد للمدينة التعليمية في الدوحة.. ويا عالم بعد كده هتروح فين وهتاخدها معاك والست مش بتقول لأ ومن هنا لهنا حاضر”.

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وتابعت: “اتجوزها علشان ربنا يكرمك أكتر .. أتمنى ربنا يهديك وتراجع نفسك.. في موضوع الجواز ده ونشوفكم في الكوشة السنة الجاية ومعاكم ولاد تانيين ونفرح بيكم”.

تفاعل واسع مع تصريحات ياسمين عز

أثارت تصريحات ياسمين عز التي اعتادت تعمد إثارة الجدل، حالة من السخرية بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فقالت نورا: “كريستيانو رونالدو تارك كل اشغاله ويتابع ياسمين عز الدين عشان يقتنع يتزوج جورجينا”.

كما انتشر مقطع فيديو ساخر (غير حقيقي)، يُظهر رونالدو وهو يتابع برنامج ياسمين عز، كما زعمت الأخيرة في برنامجها.

وانتشر أيضا، فيديو ساخر يُظهر حفل زفاف رونالدو وجورجينا بعد تصريحات ياسمين عز، وعلى أنغام أغنية مبروك عليا للمطربة الشعبية المصرية بوسي، وهي تغني “غنوا وبلّوا الشربات وافرحوا ده العمر ساعات زغردوا وارقصوا يالا”.

ونشر “محمد” صورة ساخرة لرونالدو وجورجينا وأطفالهم أثناء متابعة برنامج ياسمين عز.

جورجينا تنتقم لحبيبها رونالدو

وكانت جورجينا، قد انتقدت بشكل حاد مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس، بعدما قرر عدم إشراك رونالدو أساسيا في مواجهة المغرب بالدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم.

وقالت جورجينا عبر حسابها في إنستغرام: “اليوم اتخذ صديقك ومدربك القرار الخاطئ.. هذا الصديق الذي مدحته بالكثير من كلمات الإعجاب والاحترام”.

وأضافت: “نفس الشخص الذي، بدخولك المباراة، رأى كيف تغير كل شيء.. لكن الأوان كان قد فات.. لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم، أقوى سلاح لديك”.

وتابعت: “وفي نفس الوقت، لا يمكنك التمسك بشخص لا يستحق ذلك.. تعلمنا الحياة دروسا.. اليوم لم ننهزم، اليوم تعلمنا.. رونالدو، نحن نحبك”.

مدرب البرتغال غير ندمان على عدم إشراك رونالدو أساسيا

وكان سانتوس مدرب البرتغال قد أكد أنه لم يكن سيغير قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء حتى بعد الخروج من دور الثمانية.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي: “لا أشعر بالندم (على جلوس رونالدو كبديل). لم أكن سأغير أي شيء. عندما يتعلق الأمر بالفريق فلا يمكن التفكير بقلبي”.

وأضاف: “لقد اعتمدت على الفريق الذي أدى بشكل رائع أمام سويسرا، ولم يكن هناك أي سبب يدعوني للتغيير (أمام المغرب)”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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