لقطات ساخرة تظهر متابعة رونالدو وجورجينا لبرنامج ياسمين عز وزفافهما

- Advertisement -

وطن – أثارت الإعلامية المصرية ياسمين عز، حالة من الجدل، بعد تصريحاتها عن البرتغالي كريستيانو رونالدو ومناشدتها له بخصوص حبيبته جورجينا.

وقالت ياسمين خلال برنامجها المذاع على قناة “mbc مصر” السعودية: “رسالتي لكريستيانو رونالدو.. وأنا عارفة إنه بيتابع البرنامج وبيحبا وبيحب البرنامج.. والنبي يا شيخ .. لو ليا خاطر عندك اجبر بخاطر البنت الغلبانة جورجينا واتجوزها”.

وأضافت: “جورجينا شايلاك في عينها .. صاينة عيالك ومحافظة عليهم .. وعمرها ما اشتكت رغم إنك مرمطها وراك كعب داير.. من مدريد لإيطاليا ومن أولدترافورد للمدينة التعليمية في الدوحة.. ويا عالم بعد كده هتروح فين وهتاخدها معاك والست مش بتقول لأ ومن هنا لهنا حاضر”.

- Advertisement -

وتابعت: “اتجوزها علشان ربنا يكرمك أكتر .. أتمنى ربنا يهديك وتراجع نفسك.. في موضوع الجواز ده ونشوفكم في الكوشة السنة الجاية ومعاكم ولاد تانيين ونفرح بيكم”.

لا كده كتير بجد pic.twitter.com/9W2mRfvnN8 — العنكبوت النونو خطفت قلبه عنكبوته (@i1911_) December 11, 2022

تفاعل واسع مع تصريحات ياسمين عز

أثارت تصريحات ياسمين عز التي اعتادت تعمد إثارة الجدل، حالة من السخرية بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

- Advertisement -

فقالت نورا: “كريستيانو رونالدو تارك كل اشغاله ويتابع ياسمين عز الدين عشان يقتنع يتزوج جورجينا”.

كريستيانو رونالدو تارك كل اشغاله ويتابع ياسمين عز الدين عشان يقتنع يتزوج جورجينا

pic.twitter.com/QaiZQBoIzX — نورا ديكتيوتا (@DictNo) December 11, 2022

كما انتشر مقطع فيديو ساخر (غير حقيقي)، يُظهر رونالدو وهو يتابع برنامج ياسمين عز، كما زعمت الأخيرة في برنامجها.

-كريستيانو وهو قاعد بيتفرج على ياسمين عز😆😆😆😆😆😆 pic.twitter.com/iYOBVBn3YF — Heba -12624-🌙⏳ (@LATATATAJIN) December 11, 2022

وانتشر أيضا، فيديو ساخر يُظهر حفل زفاف رونالدو وجورجينا بعد تصريحات ياسمين عز، وعلى أنغام أغنية مبروك عليا للمطربة الشعبية المصرية بوسي، وهي تغني “غنوا وبلّوا الشربات وافرحوا ده العمر ساعات زغردوا وارقصوا يالا”.

حصريا فرح رونالدو وچورچينا بعد حلقه ياسمين عز pic.twitter.com/UN9Z4gNAZE — 🌸 (@NourMoh95013423) December 11, 2022

ونشر “محمد” صورة ساخرة لرونالدو وجورجينا وأطفالهم أثناء متابعة برنامج ياسمين عز.

كريستيانو وجورجينا وعياله وهما بيتابعوا برنامج ياسمين عز: pic.twitter.com/Sxv9OWtHd8 — Dan محمد (@Danmohamed7) December 11, 2022

جورجينا تنتقم لحبيبها رونالدو

وكانت جورجينا، قد انتقدت بشكل حاد مدرب البرتغال فيرناندو سانتوس، بعدما قرر عدم إشراك رونالدو أساسيا في مواجهة المغرب بالدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم.

وقالت جورجينا عبر حسابها في إنستغرام: “اليوم اتخذ صديقك ومدربك القرار الخاطئ.. هذا الصديق الذي مدحته بالكثير من كلمات الإعجاب والاحترام”.

وأضافت: “نفس الشخص الذي، بدخولك المباراة، رأى كيف تغير كل شيء.. لكن الأوان كان قد فات.. لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم، أقوى سلاح لديك”.

وتابعت: “وفي نفس الوقت، لا يمكنك التمسك بشخص لا يستحق ذلك.. تعلمنا الحياة دروسا.. اليوم لم ننهزم، اليوم تعلمنا.. رونالدو، نحن نحبك”.

مدرب البرتغال غير ندمان على عدم إشراك رونالدو أساسيا

وكان سانتوس مدرب البرتغال قد أكد أنه لم يكن سيغير قراره بجلوس كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء حتى بعد الخروج من دور الثمانية.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي: “لا أشعر بالندم (على جلوس رونالدو كبديل). لم أكن سأغير أي شيء. عندما يتعلق الأمر بالفريق فلا يمكن التفكير بقلبي”.

وأضاف: “لقد اعتمدت على الفريق الذي أدى بشكل رائع أمام سويسرا، ولم يكن هناك أي سبب يدعوني للتغيير (أمام المغرب)”.