كريم بنزيما يتوعد المنتخب المغربي برسالة نارية للاعبي منتخب فرنسا..ماذا قال؟

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وطن – وجه لاعب المنتخب الفرنسي، ونجم ريال مدريد الجزائري الأصل، كريم بنزيما، رسالة حماسية جدا لاعبي المنتخب الفرنسي قبيل المواجهة المرتقبة أمام المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022 المقرر إقامتها يوم الأربعاء على أرض استاد البيت.

ونشر كريم بنزيما عبر صفحته على موقع “إنستغرام” صورة للاعبي منتخب فرنسا علق عليها بالقول : “هيا يا رفاق، نحن على وشك الوصول، نحتاج إلى مباراتين فقط، نحن جميعا خلفكم، هيا بنا”.

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موعد مباراة المغرب وفرنسا

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وتقام مباراة المغرب وفرنسا يوم الأربعاء المقبل على ملعب “البيت” في الخور بقطر، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم، بفوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

المنتخب الفرنسي يسعى للاحتفاظ باللقب

أما منتخب فرنسا، حامل اللقب والساعي ليكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فقد بلغ المربع الذهبي في مونديال قطر على حساب نظيره الإنجليزي بفوزه عليه بنتيجة 2-1.

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وستكون مباراة المغرب وفرنسا المقبلة هي الأولى بين المنتخبين في منافسات كأس العالم، علما بأنهما تواجها سابقا في خمس مباريات ودية ما بين 1988 و2007.

إصابة كريم بنزيما

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قد تم استبعاده عن كأس العالم 2022 في قطر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حينها، إن التصوير بالرنين المغناطيسي أكد إصابة عضلة الفخذ “الأمر الذي يتطلب فترة تعافي مدتها ثلاثة أسابيع”.

فوز كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية

يشار إلى أن كريم بنزيما كان قد فاز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تُمنح لأفضل لاعب كرة القدم في العالم، بعد أن ساهم في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.