الإثنين, ديسمبر 12, 2022
الرئيسيةالهدهدكريم بنزيما يتوعد المنتخب المغربي برسالة نارية للاعبي منتخب فرنسا..ماذا قال؟
الهدهد

كريم بنزيما يتوعد المنتخب المغربي برسالة نارية للاعبي منتخب فرنسا..ماذا قال؟

كريم بنزيما يبعث رسالة حماسية للمنتخب الفرنسي قبيل مواجهته مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم2022

كتب سالم حنفي
كريم بنزيما watanserb.com
لاعب المنتخب الفرنسي ونجم ريال مدريد الجزائري الأصل كريم بنزيما
- Advertisement -

وطن – وجه لاعب المنتخب الفرنسي، ونجم ريال مدريد الجزائري الأصل، كريم بنزيما، رسالة حماسية جدا لاعبي المنتخب الفرنسي قبيل المواجهة المرتقبة أمام المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022 المقرر إقامتها يوم الأربعاء على أرض استاد البيت.

ونشر كريم بنزيما عبر صفحته على موقع “إنستغرام” صورة للاعبي منتخب فرنسا علق عليها بالقول : “هيا يا رفاق، نحن على وشك الوصول، نحتاج إلى مباراتين فقط، نحن جميعا خلفكم، هيا بنا”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema)

موعد مباراة المغرب وفرنسا

- Advertisement -

وتقام مباراة المغرب وفرنسا يوم الأربعاء المقبل على ملعب “البيت” في الخور بقطر، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم، بفوزه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

المنتخب الفرنسي يسعى للاحتفاظ باللقب

أما منتخب فرنسا، حامل اللقب والساعي ليكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فقد بلغ المربع الذهبي في مونديال قطر على حساب نظيره الإنجليزي بفوزه عليه بنتيجة 2-1.

- Advertisement -

وستكون مباراة المغرب وفرنسا المقبلة هي الأولى بين المنتخبين في منافسات كأس العالم، علما بأنهما تواجها سابقا في خمس مباريات ودية ما بين 1988 و2007.

إصابة كريم بنزيما

وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيما قد تم استبعاده عن كأس العالم 2022 في قطر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ أثناء التدريبات قبل يوم واحد من انطلاق البطولة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حينها، إن التصوير بالرنين المغناطيسي أكد إصابة عضلة الفخذ “الأمر الذي يتطلب فترة تعافي مدتها ثلاثة أسابيع”.

فوز كريم بنزيما بجائزة الكرة الذهبية

يشار إلى أن كريم بنزيما كان قد فاز بجائزة الكرة الذهبية 2022، التي تُمنح لأفضل لاعب كرة القدم في العالم، بعد أن ساهم في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

المصدروطن - رصد انستغرام
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

ضغوط ومناشدات مغربية للعماني المنحوس لتشجيع فرنسا في نصف نهائي المونديال (شاهد)

حياتنا

كريم بنزيما يشعل مواقع التواصل بصورته وابنته “ميليا” ويثير حزن معجبيه(شاهد)

مونديال قطر 2022

تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

الهدهد

جاسم بهمن يعلن استعداده لعلاج “بنزيما” ويتوعد القطريين الساخرين بلسان طويل(شاهد)

مونديال قطر 2022

آخرهم بنزيما .. 7 نجوم بارزين يغيبون عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

علاقة رونالدو وبنزيما ليست على ما يُرام بعد حديث الأخير عنه

مونديال قطر 2022

طبيعة إصابة بنزيما ومدى جاهزيته لمونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

كريم بنزيما يُتوج بجائزتين في يوم واحد مع ريال مدريد (صور)

حياتنا

هل يستجيب كريم بنزيما لمناشدة أهالي قريته ومسقط رأسه بالجزائر؟

مونديال قطر 2022

نبأ غير سعيد لجماهير ريال مدريد

الهدهد

كريم بنزيما ومحمد صلاح في موسم الرياض (شاهد)

مونديال قطر 2022

الجزائر تُخيب آمال رياض محرز في جائزة الكرة الذهبية 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أمن السلطة يهدد نشطاء حماس: سنعتقلكم لو خرجتم في ذكرى الإنطلاقة

ابتسام المقرشية.. تطور لافت في قضية مقتل الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية

صدام مصري .. نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 لدور المجموعات

فيديو مؤثر جداً لوالد يوسف النصيري بعد تسجيله هدف الفوز على البرتغال

صحيفة بريطانية تمنح زوجة أشرف حكيمي هذا اللقب وتكشف فرق السن الصادم بينهما! (شاهد)

لقطات ساخرة تظهر متابعة رونالدو وجورجينا لبرنامج ياسمين عز وزفافهما

دراسة بريطانية تؤكّد أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة لمشاكل الدماغ بعد سن 65 عامًا

ضغوط ومناشدات مغربية للعماني المنحوس لتشجيع فرنسا في نصف نهائي المونديال (شاهد)

لا حياة فيه..البحر الميت يحتضر (صور)

لقطات جديدة تظهر رفض لاعبي المنتخب الإنجليزي مصافحة كيليان مبابي(شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC