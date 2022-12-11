ليلة القبض على هدير عاطف وبلال.. تفاصيل صادمة بقضية البلوجر المصرية

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وطن – بعد انتشار خبر اختطاف البلوجر المصرية “هدير عاطف” على منصات التواصل الاجتماعي وحدوث ضجة منذ صباح، الأحد، أكدت وسائل إعلام مصرية أن قوات الأمن القبض عليها مع طليقها بلال محمود بتهمة النصب على عدد من الأشخاص.

“الحقوا البلوجر هدير عاطف”

ويأتي ذلك بعد أن انتشرت على الصفحات خلال الساعات الماضية منشورات تحت عنوان “الحقوا البلوجر هدير عاطف” وسط مزاعم عن اختطافها من قبل مجهولين وغيابها عن المنزل.

وكانت والدة هدير عاطف ادعت في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء ابنتها، وظهرت تستغيث وتطالب بالبحث عنها قائلة: “دخلوا عليا بلطجية خطفوها وأخدوا فلوسها وتركوا صغيرتها الحقوا بنتي هدير بتموت مني.”

بلوجر اسمها #هدير_عاطف تم اختطافها "وسرقة بعض متعلقاتها" من منزلها -بحسب رواية والدتها- منذ صباح اليوم..

ومع اقتراب نهاية اليوم تنشر الصحف خبرا عن إلقاء القبض عليها من قبل "قوات الأمن" ؟!!#مصر_العسكرية pic.twitter.com/wAY8WNlm1W — مسعد البربري | Albarbary (@Albarbary6) December 11, 2022

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كما ادعى طليق البلوجر هدير عاطف قبل ساعات من انتشار خبر اعتقاله عبر خاصية انستجرام، أنه سيقدم على الانتحار وإنهاء حياته عقب خطف طليقته هدير وتعرض طفلته للخطر.

وقال بلال طليق البلوجر هدير عاطف: “الحقوا هدير وكايلا بنتي وذنبي في رقبتكوا ، دي فلوسي وشقا عمري وحق بنتي ، ولا عرفت أساعدهم ولا أساعد نفسي.”

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واستطرد: “اشبعوا بالفلوس وأنا مش عايز منها حاجة، حتى نفسي مش عاوزها.”

وتابع : “ لو فيه أدمن بينزل الاستوري يبقى الفلوس في أمان بس بلال مش في أمان أو مات أو في المستشفى” .

ضبط هدير عاطف بتهمة النصب والاحتيال

وأشار موقع “القاهرة 24” المحلي إلى أن التحريات والتحقيقات الأولي كشفت أن 6 أشخاص حرروا محاضر واتهموا البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود، وشقيقة زوجها، وزوج شقيقة زوجها، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة.

وأضافت التحريات والتحقيقات الأولية أن إدارة الأموال العامة تلقت بلاغًا من 10 أشخاص آخرين، بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على مبالغ مالية، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.

ودائما ما كانت هدير عاطف تثير الجدل بمقاطعها رفقة طليقها بلال، قبل الانفصال.

وحاز الثنائي المصري شهرة واسعة على مواقع التواصل، على غرار أحمد حسن وزينب، ما مكنهما من جمع أموال كثيرة من خلال السوشيال ميديا.

وكانت واقعة انفصالهما حديث المواقع لفترة كبيرة، بسبب الحب الكبير الذي كان يزعمان تواجده بينهما.