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ليلة القبض على هدير عاطف وبلال.. تفاصيل صادمة بقضية البلوجر المصرية

قبض على البلوجر المصرية هدير عاطف وطليقها بلال بتهمة النصب.. استولوا على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة

كتب خالد الأحمد
اعتقال هدير عاطف وزوجها watanserb.com
البلوجر المصرية هدير عاطف وطليقها بلال محمود
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وطن – بعد انتشار خبر اختطاف البلوجر المصرية “هدير عاطف” على منصات التواصل الاجتماعي وحدوث ضجة منذ صباح، الأحد، أكدت وسائل إعلام مصرية أن قوات الأمن القبض عليها مع طليقها بلال محمود بتهمة النصب على عدد من الأشخاص.

“الحقوا البلوجر هدير عاطف”

ويأتي ذلك بعد أن انتشرت على الصفحات خلال الساعات الماضية منشورات تحت عنوان “الحقوا البلوجر هدير عاطف” وسط مزاعم عن اختطافها من قبل مجهولين وغيابها عن المنزل.

وكانت والدة هدير عاطف ادعت في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء ابنتها، وظهرت تستغيث وتطالب بالبحث عنها قائلة: “دخلوا عليا بلطجية خطفوها وأخدوا فلوسها وتركوا صغيرتها الحقوا بنتي هدير بتموت مني.”

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كما ادعى طليق البلوجر هدير عاطف قبل ساعات من انتشار خبر اعتقاله عبر خاصية انستجرام، أنه سيقدم على الانتحار وإنهاء حياته عقب خطف طليقته هدير وتعرض طفلته للخطر.

وقال بلال طليق البلوجر هدير عاطف: “الحقوا هدير وكايلا بنتي وذنبي في رقبتكوا ، دي فلوسي وشقا عمري وحق بنتي ، ولا عرفت أساعدهم ولا أساعد نفسي.”

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واستطرد: “اشبعوا بالفلوس وأنا مش عايز منها حاجة، حتى نفسي مش عاوزها.”

وتابع : “ لو فيه أدمن بينزل الاستوري يبقى الفلوس في أمان بس بلال مش في أمان أو مات أو في المستشفى” .

ضبط هدير عاطف بتهمة النصب والاحتيال

وأشار موقع “القاهرة 24” المحلي إلى أن التحريات والتحقيقات الأولي كشفت أن 6 أشخاص حرروا محاضر واتهموا البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود، وشقيقة زوجها، وزوج شقيقة زوجها، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة.

وأضافت التحريات والتحقيقات الأولية أن إدارة الأموال العامة تلقت بلاغًا من 10 أشخاص آخرين، بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على مبالغ مالية، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.

ودائما ما كانت هدير عاطف تثير الجدل بمقاطعها رفقة طليقها بلال، قبل الانفصال.

وحاز الثنائي المصري شهرة واسعة على مواقع التواصل، على غرار أحمد حسن وزينب، ما مكنهما من جمع أموال كثيرة من خلال السوشيال ميديا.

وكانت واقعة انفصالهما حديث المواقع لفترة كبيرة، بسبب الحب الكبير الذي كان يزعمان تواجده بينهما.

المصدرالقاهرة 24 + تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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