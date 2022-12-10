أنغام تخصص مقاعد خاصة لهذه الفئة في الكويت بأولى حفلاتها بعد شفائها!

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وطن– تستعد الفنانة المصرية أنغام، لإحياء أولى حفلاتها بعد تعافيها من الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرضت لها مؤخراً.

وكشفت أنغام أنها ستحيي حفلاً في 26 ديسمبر على مسرح أرينا في الكويت.

أسعار تذاكر أنغام

والملف أن أنغام خصصت مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة في حفلها بالكويت.

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اتضح ذلك من خلال قائمة أسعار التذاكر التي جاءت كالتالي:

– ذوي الاحتياجات الخاصة (كرسي متحرك) بالإضافة إلى مقعد مرافق: 60 دينار كويتي.

– البرونز: 40 دينار كويتي.

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– السلفير: 50 دينار كويتي.

– الجولد: 60 دينار كويتي.

– بلاتنيوم: 70 دينار كويتي.

– دياموند: 80 دينار كويتي.

– ملكي الفئة ب: 100 دينار كويتي.

– ملكي الفئة أ: 120 دينار كويتي.

– 150:VIP دينار كويتي.

– VVIP:180. دينار كويتي.

من محنة إلى منحة

ووجهت المطربة أنغام رسالة إلى جمهورها، تعلن خلالها أنها تخطت محنتها الصحية.

وكتبت المطربة المصرية عبر حسابها على “انستجرام“: “الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، لقد منّ الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب”.

وتابعت أنغام: “لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية. رأيت من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم.. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي.

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واختتمت أنغام: “الأطباء الأكفاء اللي أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه. حقيقي ألف شكر مش كفاية، أولادي حبايبي وأسرتي اللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش من حبكم أبدًا. زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا، شكرًا على مشاعركم الصادقة، أنا حقيقي محظوظة بكم”.

التصاق بالأمعاء

كما قالت أنغام في مداخلة عبر برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب “اللي عديت بيه مكنش سهل وماعديتش منه إلا بالحب والدعوات”.

اول مداخلة للفنانة انغام بعد شفائها من الازمة الصحية.. اللي عديت بيه مكانش سهل وماعديتش بيه الا بحب ودعوات الناس.. وعمرو اديب: صوتك تعبان تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/vWg8GLWEry — الحكاية (@Elhekayashow) December 9, 2022

وأوضحت الفنانة أنغام ما تعرضت له قائلة: “بعد العملية الجراحية حصل التصاقا بالأمعاء والمضاعفات كانت أقوى. أخذت فترة أكبر من فترة العملية وكانت أشد وطأة عليّ”.

وأضافت أنغام: “ربنا ما يكتبها على حد أن يضطر أن يعمل عملية جراحية ويحصل بعدها هذه المضاعفات. لأنها هي بالحقيقة نسبتها كانت كبيرة وليس 20%”.

(دي عين وحسد) انغام تحكي معاناتها مع المرض: خبطتين في الراس توجع وكنت عاوز اغني.. بس كأن وقع عليا بلكونتين تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/me0q1xNEj4 — الحكاية (@Elhekayashow) December 9, 2022

ممنوعة من الأكل 10 أيام

وتابعت المطربة أنغام: “كنت ممنوعة لـ 10 أيام من الأكل والشرب. في البداية سمحوا لي بتناول السوائل ويتعاملون مع أمعائي بشكل تدريجي وكأني شخص يولد من جديد. وأتمشى كل شوي كي لا ترتخي معدتي مجددا”.

وكشفت أنغام أنها علمت بوجود المشكلة منذ فترة. لكنها اتفقت مع طبيبها على أن تنتهي من التزاماتها الفنية وتخضع بعدها للعلاج.