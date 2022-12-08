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“الإسلام يأمرنا نجبر خاطر هيفا وهبي”.. شاب يُحرج آل الشيخ بسبب “ميدل بيست” (فيديو)

ادعى تركي آل الشيخ أن المهرجان لا يخالف العادات والتقاليد ولا تعاليم الدين الإسلامي

كتب رفيف عبدالله
شاب يُحرج آل الشيخ بسبب
شاب يُحرج آل الشيخ بسبب "ميدل بيست"
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وطن– أحرج “تيك توكر” سعودي،  رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وذكره بما قاله عن مهرجان ميدل بيست قبل بدءه.

عادات وتقاليد

ويقول التيك توكر في الفيديو الذي رصدته “وطن”: “إيش قصة الناس اللي زعلانة من الميدل بست؟ ترى كل اللي شفتوه هناك لا هيا معارضة للدين. وكانت كذا عاداتنا وتقاليدنا وتاريخ أجدادنا. ما انت مصدقني شكلك صح؟”.

واستعرض الشاب الملتحي تصريحاً سابقاً لتركي آل الشيخ خلال مؤتمر صحفي، يعلن انطلاق مهرجان ميدل بيست خلاله.

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ويقول آل الشيخ في التصريح: “عاداتنا وتقاليدنا راح تحترم، وديينا الحنيف واضح، وما راح نجيب شي يخالف هذه الأشياء. كلها موجودة ضمن اتفاقياتنا”.

ويتابع المستشار: “هذا احنا ترى، احنا كنا كذه”.

وعاد التيك توكر ليعلق على تصريح آل الشيخ ساخراً: “بالضبط كنا كذا. كانوا حريمنا يرقصوا قدام الرجال، ويقبلون بعض، وخليطي، احنا كنا كذا”.

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جبر خاطر هيفاء وهبي

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وتابع: “ديننا الحنيف يأمرنا إنه نجبر خاطر هيفا وهبي، عندها حلم كان أنها تسوي حفلة في بلاد الحرمين. وهذا من صلب الدين إنك تحقق حلم الامرأة الغلبانة هذه”.

وأردف: “كل القبايل كان عندها مدل بيست صغير في كل قرية”.

واستكمل الشاب سخريته: “النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بينا اليوم، كان شكر سعادة المستشار. ليش؟ على أساس أنه رجع الدين الصحيح. بعد ما شوهوه العلماء والمشايخ والمصلحين”.

قبائل السعودية بريئة

ثم وجه الشاب خطابه لآل الشيخ قائلا: “إذا كان الرقص والعهر والدياثة من عادات وتقاليد أهلك يا سعادة المستشار. فمن هذا المنبر والله، نبرئ كل قبائل بلاد الحرمين من هذا الانحطاط”.

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وأضاف: “حاشا لله أن يكون هذا دين النبي محمد، ويكون دين الصحابة اللي سالت الدماء من أجل نشر العدل والعفة والطهارة. وقيم الإسلام وأخلاقه، وتقسيم الأموال بالعدل. وإسعاد الناس”.

ختم الشاب: “هذا هو الإسلام الحقيقي وليس الذي زعمتم أنكم رجعتوه. ولكن والله الدين راجع والدين منصور غصباً عنك وعن أي أحد يحارب دين الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول ” يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ “. وهذا وعد الله، من أصدق من وعد الله قيلا؟”.

شذوذ وتعري وتحرش

ومنذ انطلاق فعاليات ميدل بيست، تصدّرت المشهدَ وقائعُ التحرش والشذوذ الجنسي والتعري، ما فجّر موجة غضب عارمة داخل المملكة، حتى وإن كانت بشكل مكتوم.

وفي الأيام القليلة الماضية، انتشرت العديد من مقاطع الفيديو التي تُظهر أفعالاً جنسية وشذوذاً على الملأ لعدد من الشباب، في مهرجان ميدل بيست.

ومن بين المقاطع التي حقّقت رواجاً كبيراً، انتشر مقطع فيديو يُظهر شخصين يضعان شخصاً ثالثاً في منتصفهما، ويتحسسانه في حركات جنسية فاضحة.

فيما يضع أحد الشخصين يدَه على فمه، في محاكاة للفريق الألمانيا في دعمه للمثلية، وهي الحركة التي أغضبت الكثيرين من المنتخب الألماني في مونديال قطر.

مثل هذه الممارسات جعلت مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى، بمثابة انعكاس لمدى الانحلال الأخلاقي الذي بات يضرب مفاصل المجتمع السعودي، ويهدد بتفكيكه منذ تسلّم ولي العهد لمسؤولياته.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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