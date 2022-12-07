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مونديال قطر 2022

مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت المفتوحة

3 مباريات ستبث مجاناً على قنوات بين سبورت المفتوحة

كتب فارس أبو شيحة
مباريات كأس العالم 2022 مجانا على بين سبورت المفتوحة watanserb.com
مباريات كأس العالم 2022 مجانا على بين سبورت المفتوحة
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وطن- أعلنت شبكة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، مع بداية منافسات كأس العالم 2022، للعشاق ومحبي كرة القدم، عن بث 22 مباراة مجاناً على القنوات المفتوحة، طوال فترة البطولة العالمية بنسختها ال22، المقامة في دولة قطر.

وكانت قنوات بين سبورت المفتوحة، قد بثت بالفعل 17 مباريات مجاناً، حتى ختام منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 الماضية، وحسم 8 منتخبات بالصعود إلى الدور القادم.

مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 مجاناً

ووفق تقارير صحفية ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن 3 مباريات في دور ال8 كأس العالم 2022، سيتم بثها بالمجان للجماهير العربية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وذكرت التقارير، بأن أبرز المباريات التي سبث بالمجان هي مباراة المغرب والبرتغال، وفرنسا وإنجلترا، مع توقع بث مباراة البرازيل وكرواتيا بالمجان، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر.

فيما لم يؤكد مصدر رسمي من قنوات بين سبورت الرياضية القطرية، عن المباريات التي سيتم بثها في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022.

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كما وسيتم بعدها بث مباريات دور النصف النهائي بالمجان، وكذلك نهائي بطولة كأس العالم 2022، عبر قنوات بين سبورت المفتوحة.

تردد قنوات بين سبورت المفتوحة

وجاءت تردد قنوات بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي (النايل سات)، 12264، كما ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022

كما ونضع بين يديكم متابعينا الأعزاء، جدول مباريات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على النحو الآتي:

(1) البرازيل (راقصو السامبا) X كرواتيا (الناريون) (الجمعة، 9-12، استاد المدينة التعليمية).

(2) هولندا (الطواحين) X الأرجنتين (راقصو التانغو) (الجمعة، 9-12، استاد لوسيل).

(3) المغرب (أسود الأطلس) X البرتغال (الملاحون) (السبت، 10-12، استاد الثمامة).

(4) فرنسا (الديوك) X إنجلترا (الأسود الثلاثة) ( السبت، 10-12، استاد البيت).

كما وستبث جميع المباريات في دور ال8 كأس العالم 2022، في تمام الساعة السادسة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

يذكر بأن نهائي مونديال كأس العالم 2022، ستكون في ال18 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على ملعب (استاد لوسيل).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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