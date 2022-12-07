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لحظة اعتقال رئيس البيرو بيدرو كاستيلو عقب عزله من قبل البرلمان واقتياده للسجن(شاهد)

كاستيلو أصدر قرارا بتعطيل الدستور وحل الكونغرس وأعلن حالة الطوارئ

كتب سالم حنفي
اعتقال رئيس البيرو بيدرو كاستيلو watanserb.com
لحظة اعتقال رئيس البيرو بيدرو كاستيلو وعزله من منصبه
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال الشرطة رئيس البيرو اليساري بيدرو كاستيلو بعد إقالته من منصبه في محاكمة عزل بالبرلمان عقب محاولته الأخيرة للتشبث بالسلطة عبر حل الكونغرس وتعطيل العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ.

وبحسب الفيديو المتداول الذي لا يتجاوز 5 ثوان ورصدته “وطن“، فقد ظهر بيدرو كاستيلو جالسا على الأريكة في مركز للشرطة محاطا بمجموعة من ضباط الشرطة الكبار، في حين بدا على وجهه علامات قلق كبيرة انتظارا للمجهول.

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ونشرت “رويترز” مجموعة من الصور للرئيس “كاستيلو” لحظة اعتقاله وهو في سيارة الشرطة، حيث تم اقتياده لاحد المركز الشرطية لبدء التحقيق معه.

اعتقال رئيس البيرو بيدرو كاستيلو
عزل رئيس البيرو بيدرو كاستيلو من منصبه

وتجاهلا لمحاولة بيدرو كاستيلو لإغلاق المجلس التشريعي بمرسوم، مضى المشرعون قدما في محاكمة العزل المخطط لها مسبقا، حيث صوتت 101 صوتا لصالح إزاحته، في حين رفض 6 نواب عزله وامتنع 10 عن التصويت.

نائبة “كاستيلو” تؤدي اليمين خلفا له

وبحسب “رويترز”، فقد تم الإعلان عن النتيجة وسط هتافات عالية، ودعت الهيئة التشريعية نائبة الرئيس دينا بولوارت لتولي منصبها.

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وأدت “بولوارت” البالغة من العمر 60 عامًا اليمين كرئيسة حتى عام 2026 ، مما يجعلها أول امرأة تقود بيرو.

رئيسة البيرو دينا بولوارت خلفا لبيدرو كاستيلو

ودعت إلى هدنة سياسية بعد شهور من عدم الاستقرار، بما في ذلك محاولتان سابقتان للمساءلة، وقالت إنه سيتم تشكيل حكومة جديدة تضم جميع الأطياف السياسية.

وانتقدت “بولوارت” تحرك “كاستيلو” لحل الكونجرس ووصفته بأنه “محاولة انقلاب”.

من جانبها، قالت الوزارة العامة مساء الأربعاء إن بيدرو كاستيلو اعتقل واتهم بجرائم “التمرد” و “التآمر” لخرق النظام الدستوري.

وأظهرت القنوات التلفزيونية كاستيلو وهو يغادر مركزا للشرطة وذكرت أنه سينقل إلى سجن تديره الشرطة.

الشرطة تقول أنها قامت بواجبها

وأدى ذلك إلى استقالات وزرائه وسط اتهامات غاضبة من سياسيين معارضين وحلفائه بأنه كان يحاول الانقلاب، في حين حذرته الشرطة والقوات المسلحة من أن الطريق الذي سلكه لمحاولة حل الكونغرس غير دستوري وقالت الشرطة إنها “تدخلت” لأداء واجباتها.

وانتشر العشرات من ضباط الشرطة بالدروع والخوذات البلاستيكية حول قصر الحكومة والكونغرس في ليما ، حيث كانت محاطة بحواجز معدنية.

الولايات المتحدة ترحب بالحكومة الجديدة

وكانت الولايات المتحدة قد رفضت إجراءات “كاستيلو”، حيث كتبت سفيرة الولايات المتحدة في بيرو ، ليزا كينا ، على تويتر: “ترفض الولايات المتحدة رفضًا قاطعًا أي عمل غير دستوري من قبل الرئيس كاستيلو لمنع الكونجرس من تنفيذ تفويضه”.

وفي وقت لاحق يوم الأربعاء، رحب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بتعيين بولوارت في بيان ، مضيفًا أن الولايات المتحدة “ستدعم بيرو في ظل حكومة الوحدة التي تعهد الرئيس بولوارت بتشكيلها”.

ومرت بيرو بسنوات من الاضطرابات السياسية ، مع اتهام العديد من القادة بالفساد، ومحاولات عزل متكررة ، واختصار فترات الرئاسة.

الأزمة الأخيرة

وبدأت المعركة القانونية الأخيرة في أكتوبر ، عندما قدم مكتب المدعي العام شكوى دستورية ضد بيدرو كاستيلو بزعم قيادته “منظمة إجرامية” للاستفادة من عقود الدولة وعرقلة التحقيقات.

واستدعى الكونجرس كاستيلو الأسبوع الماضي للرد على اتهامات “بالعجز الأخلاقي” عن الحكم.

ووصف كاستيلو المزاعم بأنها “افتراء” من قبل جماعات تسعى “للاستفادة منها والاستيلاء على السلطة التي أخذها الناس منها في صناديق الاقتراع”.

بيدرو كاستيلو نجا من محاولتين سابقتين لعزله

كان المعلم اليساري البالغ من العمر 53 عامًا والذي تحول إلى رئيس قد نجا من محاولتين سابقتين لعزله منذ أن بدأ ولايته في يوليو 2021.

لكن بعد محاولة الأربعاء حل الكونجرس تخلى حلفاؤه عنه وأكدت القوى الإقليمية على الحاجة إلى الاستقرار الديمقراطي.

المصدررويترز + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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