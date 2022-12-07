لتحديد ما إذا كان زميلك ذو شخصية سامّة.. استخدم هذه الطريقة البسيطة

- Advertisement -

وطن-نشرت مجلة “ماري كلار” الفرنسية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على الشخصة السامة، وكيف يمكن للشخص التعرف على هذا النوع من الناس، مشيرة إلى أنه منذ الوهلة الأولى يمكنك التفطن بهم.

في الحقيقة، إن هذا الأمر ممكن، لأن طريقة الكشف عن الشخصية السامة بسيطة للغاية، وفقًا لعالمة النفس الأمريكية إلينور جرينبيرج.

لقد طورت عالمة النفس الأميركية، تقنية يمكن أن تسمح لنا في ساعة واحدة باكتشاف الشخصية السامة. وهذا ما وعدت به إلينور جرينبيرج، حيث أصرّت على أن هذه التقنية البسيطة؛ فعالة للغاية.

- Advertisement -

تقول إلينور في هذا الصدد: “استجابةً لمخاوف عملائي، لقد طورت طريقة بسيطة للغاية يمكن للناس استخدامها لتجنب الانغماس في علاقة سامة”.

ووفقا لها، يجب استخدام هذه التقنية في بداية العلاقة. لكن حذرت قائلة:”لست بحاجة إلى معرفة كيفية تشخيص اضطراب الشخصية النرجسية لاستخدام هذه الطريقة. كل ما يتطلبه الأمر هو ساعة من وقتك”.

الشخصية السامة: عدد الشكاوى والتعليقات السلبية كمؤشر

قبل التخلص من أي شخصية سامة قد ترغب في التدخل في حياتك، يجب أن تنتبه إلى عدد الشكاوى والأشياء السلبية التي قالها الشخص خلال قضاء وقتكما معًا. كما عليك فقط أن تراقب بشكل موضوعي سلوك الشخص في حياتك وأن تعرف كيف تصنف صداقتك به”.

- Advertisement -

ووفقًا لترجمة “وطن“، فإن الخبيرة أعطت أربع نقاط يجب وضعها في الاعتبار: الشكوى من أي شيء وكل شيء والاستخفاف بالأشخاص أو الأشياء والقيل والقال وسوء النية، والتعبير عن الكراهية تجاه بعض الأشخاص.

وعلاوة على ذلك، حذرت الطبيبة النفسية من أن “معظم الناس سوف يشتكون من حين لآخر أو يقللون من شأنهم أو يعبرون عن الكراهية أو ينغمسون في القيل والقال. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يفعلون ذلك بشكل متكرر يؤثرون على حياتك بشكل حاسم، لأنهم سيوجهون تلك السلبية إليك”.

طريقة عملية ولكنها ليست معصومة من الخطأ

ومع ذلك، توضح عالمة النفس، إلينور جرينبيرج، أن طريقتها ليست معصومة من الخطأ، إذ سيتعين تعديلها وفقًا للشخص والسياق.

وتضيف:”سيُظهر هذا النوع من الأشخاص سلوكًا جيّدًا في تعاملاتهم وأخلاقًا عالية أيضًا، فضلاً عن أنهم سيعملون جاهدين لجذب الطرف الآخر حتى يقنعونه بأنهم أشخاص لا مثيل لهم. لهذا السبب، أقترح دائمًا التعامل مع الأمر بسهولة والتعرف على الشخص قبل أن تنساق معه عاطفيًا وتتعلق به”.

وعلى العكس من ذلك، قد لا تكون ساعة من المحادثة كافية للحكم على شخص سام. لذلك، لا تتردد في تكرار التمرين، لأن الشخص الذي أمامك، ربما قد مر ببساطة بيوم سيئ، وفقا لعالمة النفس الأميركية، لذلك عليك أن تعطيه فرصة وتراقب سلوكه مستقبلاً.