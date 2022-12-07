الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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حياتنا

لتحديد ما إذا كان زميلك ذو شخصية سامّة.. استخدم هذه الطريقة البسيطة

"قد لا تكون ساعة من المحادثة كافية للحكم على شخص سام .."

كتب معالي بن عمر
الشخصية السامة watanserb.com
الشخصية السامة
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وطن-نشرت مجلة “ماري كلار” الفرنسية، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على الشخصة السامة، وكيف يمكن للشخص التعرف على هذا النوع من الناس، مشيرة إلى أنه منذ الوهلة الأولى يمكنك التفطن بهم.

في الحقيقة، إن هذا الأمر ممكن، لأن طريقة الكشف عن الشخصية السامة بسيطة للغاية، وفقًا لعالمة النفس الأمريكية إلينور جرينبيرج.

5 نصائح للتوقف عن الخوض في الأفكار السلبية

لقد طورت عالمة النفس الأميركية، تقنية يمكن أن تسمح لنا في ساعة واحدة باكتشاف الشخصية السامة. وهذا ما وعدت به إلينور جرينبيرج، حيث أصرّت على أن هذه التقنية البسيطة؛ فعالة للغاية.

طورت عالمة النفس الأميركية، تقنية يمكن أن تسمح لنا، في ساعة واحدة باكتشاف الشخصية السامة
طورت عالمة النفس الأميركية، تقنية يمكن أن تسمح لنا، في ساعة واحدة باكتشاف الشخصية السامة

كيف تكتشف أنك محاط بأشخاص سيئين يستنزفون طاقتك دائماً؟!

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تقول إلينور في هذا الصدد: “استجابةً لمخاوف عملائي، لقد طورت طريقة بسيطة للغاية يمكن للناس استخدامها لتجنب الانغماس في علاقة سامة”.

ووفقا لها، يجب استخدام هذه التقنية في بداية العلاقة. لكن حذرت قائلة:”لست بحاجة إلى معرفة كيفية تشخيص اضطراب الشخصية النرجسية لاستخدام هذه الطريقة. كل ما يتطلبه الأمر هو ساعة من وقتك”.

الشخصية السامة: عدد الشكاوى والتعليقات السلبية كمؤشر

قبل التخلص من أي شخصية سامة قد ترغب في التدخل في حياتك، يجب أن تنتبه إلى عدد الشكاوى والأشياء السلبية التي قالها الشخص خلال قضاء وقتكما معًا. كما عليك فقط أن تراقب بشكل موضوعي سلوك الشخص في حياتك وأن تعرف كيف تصنف صداقتك به”.

طرد أي شخصيات سامة قد ترغب في التدخل في حياتك، يجب أن تنتبه إلى عدد الشكاوى والأشياء السلبية
طرد أي شخصيات سامة قد ترغب في التدخل في حياتك، يجب أن تنتبه إلى عدد الشكاوى والأشياء السلبية

كل هذه الأشياء يجب القيام بها كل يوم لتكون أكثر سعادة وفقًا للعلم

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ووفقًا لترجمة “وطن“، فإن الخبيرة أعطت أربع نقاط يجب وضعها في الاعتبار: الشكوى من أي شيء وكل شيء والاستخفاف بالأشخاص أو الأشياء والقيل والقال وسوء النية، والتعبير عن الكراهية تجاه بعض الأشخاص.

وعلاوة على ذلك، حذرت الطبيبة النفسية من أن “معظم الناس سوف يشتكون من حين لآخر أو يقللون من شأنهم أو يعبرون عن الكراهية أو ينغمسون في القيل والقال. ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يفعلون ذلك بشكل متكرر يؤثرون على حياتك بشكل حاسم، لأنهم سيوجهون تلك السلبية إليك”.

طريقة عملية ولكنها ليست معصومة من الخطأ

ومع ذلك، توضح عالمة النفس، إلينور جرينبيرج، أن طريقتها ليست معصومة من الخطأ، إذ سيتعين تعديلها وفقًا للشخص والسياق.

وتضيف:”سيُظهر هذا النوع من الأشخاص سلوكًا جيّدًا في تعاملاتهم وأخلاقًا عالية أيضًا، فضلاً عن أنهم سيعملون جاهدين لجذب الطرف الآخر حتى يقنعونه بأنهم أشخاص لا مثيل لهم. لهذا السبب، أقترح دائمًا التعامل مع الأمر بسهولة والتعرف على الشخص قبل أن تنساق معه عاطفيًا وتتعلق به”.

سيُظهر هذا النوع من الأشخاص سلوكًا جيّدًا في تعاملاتهم وأخلاق عالية، فضلاً عن أنهم سيعملون جاهدين لجذب الطرف الآخر
سيُظهر هذا النوع من الأشخاص سلوكًا جيّدًا في تعاملاتهم وأخلاق عالية، فضلاً عن أنهم سيعملون جاهدين لجذب الطرف الآخر

وعلى العكس من ذلك، قد لا تكون ساعة من المحادثة كافية للحكم على شخص سام. لذلك، لا تتردد في تكرار التمرين، لأن الشخص الذي أمامك، ربما قد مر ببساطة بيوم سيئ، وفقا لعالمة النفس الأميركية، لذلك عليك أن تعطيه فرصة وتراقب سلوكه مستقبلاً.

زعيم المشاعر السيئة

المصدرماري كلار-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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