رونالدو يحسم أمر انضمامه للنصر السعودي ويصدم السعوديين

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وطن- أثار النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” جدلا واسعا، بعد الفوز العريض لمنتخب بلاده على نظيره السويسري، حيث رصدت عدسات المصورين في الدوحة، خروجه المبكر من ستاد “لوسيل” مباشرة بعد إنتهاء المباراة، دون التوجه لتحية جماهير البرتغال مع باقي زملائه اللاعبين.

كما أثار “الدون” الجدل أيضا برده على الأنباء التي ترددت حول انتقاله لصفوف نادي النصر السعودي مقابل مبلغ ضخم.

حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي

ورد نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على الأنباء المتداولة، مؤخرا، حول موافقته على العرض الكبير المقدم من النصر السعودي للعب ضمن صفوفه بداية من 01 جانفي المُقبل.

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حيث نفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ‘الدون” تلك الأخبار التي انتشرت على نطاق واسع حول توصله لاتفاق للانتقال إلى نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عقب نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ووفقا لصحيفة “record” البرتغالية، فإنه أثناء مغادرة رونالدو استاد لوسيل، سأله الصحفيون عن حقيقة انتقاله للنادي السعودي، فرد: “لا، هذا ليس صحيحا”.

وفي السياق أيضا، نفى الصحفي البريطاني “بيرس مورغان”، وهو أحد الأصدقاء المقربين للنجم البرتغالي، اتفاق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، موضحا أن هناك عدة أندية أوروبية ترغب في الظفر بخدماته.

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يذكر أن صحيفة “ماركا” الإسبانية قد كشفت مؤخرا عن توصل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اتفاق رسمي مع فريق النصر السعودي، لكي ينتقل لتمثيل النادي بعدما فسخ العقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل بداية منافسات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن كريستيانو رونالدو سيوقع عقدا رسميا مع فريق النصر السعودي لمدة موسمين ونصف، وهو الخبر الذي كُشف عنه الأسبوع الماضي، وبقي مجرد خبر إعلامي لم يؤكده أي من الطرفين (اللاعب أو الفريق).

وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن رونالدو سيبدأ رحلته مع فريق النصر السعودي انطلاقاً من 1 يناير/كانون الثاني 2023، ومع المبلغ المالي الضخم المدفوع لرونالدو، والذي سيُناهز الـ500 مليون يورو في عامين ونصف من عقده (250 مليون يورو في الموسم الواحد تقريباً)، سيُصبح البرتغالي أكثر اللاعبين تقاضياً للأجور في العالم.

ولكن ها هو رونالدو يحسم الجدل حول هذه المعلومات ونفاها.

كريستيانو رونالدو في دكة البدلاء خلال مباراة سويسرا

ولم يشارك كريستيانو رونالدو، بقرار من مدرب المنتخب البرتغالي “فيرناندو سانتوس”، في التشكيلة الأساسية التي واجهت سويسرا، وتم استبداله في المقابل، بالمهاجم الشاب “غونسالو راموس”، الذي وعلى عكس التوقعات، تألق وسجل 3 أهداف، في سابقة برتغالية عبر مشاركاتهم في المونديال.

وضجت السوشيال ميديا بالتكهنات والتعليقات حول السبب الحقيقي وراء عدم مشاركة كريستيانو رونالدو، أساسيا بمواجهة سويسرا.

الأمر الذي دفع وسائل الإعلام الحاضرة في ستاد “لوسيل” وأيضا المشجعين الحضور في المباراة، إلى تسليط الضوء على النجم البرتغالي حتى وهو جالس في دكة البدلاء.

فأشار البعض إلى أنه كان مستاءا من الجلوس على دكة البدلاء وهو، على حد تعبيرهم، ما كان ظاهرا على ملامحه.

بينما أشار آخرون إلى أنه احتفل بأهداف منتخب بلاده من على الدكة، وأن أي لاعب آخر كان ليستاء من عدم مشاركته في مباراة حاسمة خلال كأس العالم.

المثير للإهتمام، وعلى النقيض من التحليلات على السوشيال ميديا، أن كريستيانو رونالدو علق على فوز المنتخب البرتغالي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، بعد النتيجة العريضة.

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وأبدى النجم البرتغالي، عبر حسابه على إنستغرام مع أكثر من نصف مليار متابع، إعجابه بـ “حيوية” لاعبي منتخب بلاده.

ونشر كريستيانو رونالدو تعليقا مصاحبا لصورة لاعبي منتخب بلاده وهم يحتفلون بالفوز قائلا : “يوم رائع للبرتغال، ونتيجة تاريخية في أكبر مسابقة في عالم كرة القدم. عرض راقي من فريق مليء بالمواهب والشباب. مبروك لمنتخبنا الوطني. الحلم يتواصل حتى النهاية. هيا يا برتغال”.