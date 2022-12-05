محمد بن زايد يزور قطر بدعوة من الشيخ تميم بن حمد

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وطن– كشفت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بأنّ رئيس الدولة محمد بن زايد يزور قطر، اليوم الاثنين، وذلك بعد مرور أكثر 15 يوماً على انطلاق بطولة كأس العالم.

ووفقاً للوكالة الإماراتية، فإنّ محمد بن زايد يزور قطر؛ تلبيةً لدعوى من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي. #قطر #الإمارات https://t.co/s0v6CENgEJ pic.twitter.com/m7kTV6y9Lp — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 5, 2022

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وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى له إلى قطر، منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضَ حصار جوي وبحري وبري على الدوحة، في 5 يونيو/حزيران 2017.

أول لقاء بين “ابن زايد” و”تميم”

وكان أول لقاء قد جمع بين الشيخ تميم بن حمد ومحمد بن زايد بعد اتفاق العلا الذي أنهى الحصار، قد حدث في الصين في 5 فبراير/شباط الماضي، على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى، لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين.

لم يحضر مونديال قطر

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يشار إلى أنّ الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لم يحضر حفل افتتاح مونديال قطر، الذي انطلق يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، على الرغم من مشاركة العديد من الرؤساء وولاة العهد ورؤساء الحكومات العربية في الحفل الضخم.

وبينما كان العالم أجمع يتّجه بأنظاره نحو حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر 2022، كشف الرئيس الإماراتي الذي طالما سعى دوماً لإفشاله، عما يبطنه قلبه يوم انطلاق البطولة.

وفي الوقت الذي كانت أحداث المباراة الافتتاحية للمونديال مشتعلةً بين المنتخب القطري والمنتخب الإكوادوري، غرّد محمد بن زايد عن حضوره لنهائي بطولة العالم للفورميلا1، التي أقيمت في أبو ظبي.

وقال “ابن زايد” في تدوينة له عبر “تويتر“، دون أن يذكر مونديال قطر بكلمة: “شهدت وضيوف الدولة، ختاماً ناجحاً للجولة النهائية “لبطولة العالم للفورمولا 1″ في العاصمة أبوظبي.. تمنياتنا التوفيق والنجاح للفرق كافة في موسم جديد لسباقات الفورمولا1 العام المقبل”.

شهدت وضيوف الدولة ، ختاماً ناجحاً للجولة النهائية "لبطولة العالم للفورمولا 1" في العاصمة أبوظبي.. تمنياتنا التوفيق والنجاح للفرق كافة في موسم جديد لسباقات الفورمولا1 العام المقبل. pic.twitter.com/fNGva3VW9I — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) November 20, 2022

أبو ظبي تجرّعت السّم في مصالحتها مع قطر

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت العام الماضي، عن تجرع الإمارات “كأس السم” بعقد مصالحة مع عدوتها اللدودة قطر، حيث استمرت ضد الدوحة سلباً، وشنّت حروباً مستترة في أوروبا ونقاط أخرى، على أمل تشويه سمعتها وسحب استضافة مونديال 2022 منها.

وكشف تقرير، أنّ أبو ظبي استعانت في حملاتها تلك بشركات أوروبية رائدة، ورجال أعمال واستخبارات نافذين في بلادهم، للتأثير على الرأي العام الأوروبي.

حملات مضادة

شركة الاستخبارات السويسرية “بلوتيو أيه جي”، التي يترأّسها الممول السويسري “صموئيل دانيلوفيتش”، كشفت العامَ الماضي، أنها تدير عقداً بملايين الدولارات لتنسيق حملات التأثير والتشويه المضادة لقطر في أوروبا لصالح الإمارات، خاصة فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

المجهر الأوروبي يكشف عن تمويل الإمارات، لحملات تحريض ضد مونديال قطر

كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن رصده عدةَ جهات تزعم أنها تمثّل منظمات حقوقية، بالإضافة إلى أعضاء في روابط مشجّعي أندية في عدة بلدان أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا، تنشط في الدعوة إلى مقاطعة كأس العالم بعد تلقّيها مبالغ مالية بشكل سري من الإمارات.

وقال “المجهر الأوروبي” في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، إن تلك الجهات تحاول إطلاق حملات بين جمهور أندية أوروبية تحظى بمتابعة شعبية في أوروبا، من أجل الترويج لحملات مقاطعة كأس العالم بتحريض من الإمارات.