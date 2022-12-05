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محمد بن زايد يزور قطر بدعوة من الشيخ تميم بن حمد

محمد بن زايد لم يحضر حفل افتتاح المونديال

كتب سالم حنفي
أمير قطر يستقبل محمد بن زايد في الدوحة watanserb.com
أمير قطر يستقبل محمد بن زايد في الدوحة
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وطن– كشفت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بأنّ رئيس الدولة محمد بن زايد يزور قطر، اليوم الاثنين، وذلك بعد مرور أكثر 15 يوماً على انطلاق بطولة كأس العالم.

ووفقاً للوكالة الإماراتية، فإنّ محمد بن زايد يزور قطر؛ تلبيةً لدعوى من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى له إلى قطر، منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضَ حصار جوي وبحري وبري على الدوحة، في 5 يونيو/حزيران 2017.

أول لقاء بين “ابن زايد” و”تميم”

وكان أول لقاء قد جمع بين الشيخ تميم بن حمد ومحمد بن زايد بعد اتفاق العلا الذي أنهى الحصار، قد حدث في الصين في 5 فبراير/شباط الماضي، على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ، في قاعة الشعب الكبرى، لضيوف ورؤساء الوفود المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين.

لم يحضر مونديال قطر

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يشار إلى أنّ الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لم يحضر حفل افتتاح مونديال قطر، الذي انطلق يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، على الرغم من مشاركة العديد من الرؤساء وولاة العهد ورؤساء الحكومات العربية في الحفل الضخم.

وبينما كان العالم أجمع يتّجه بأنظاره نحو حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر 2022، كشف الرئيس الإماراتي الذي طالما سعى دوماً لإفشاله، عما يبطنه قلبه يوم انطلاق البطولة.

وفي الوقت الذي كانت أحداث المباراة الافتتاحية للمونديال مشتعلةً بين المنتخب القطري والمنتخب الإكوادوري، غرّد محمد بن زايد عن حضوره لنهائي بطولة العالم للفورميلا1، التي أقيمت في أبو ظبي.

وقال “ابن زايد” في تدوينة له عبر “تويتر“، دون أن يذكر مونديال قطر بكلمة: “شهدت وضيوف الدولة، ختاماً ناجحاً للجولة النهائية “لبطولة العالم للفورمولا 1″ في العاصمة أبوظبي.. تمنياتنا التوفيق والنجاح للفرق كافة في موسم جديد لسباقات الفورمولا1 العام المقبل”.

أبو ظبي تجرّعت السّم في مصالحتها مع قطر

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت العام الماضي، عن تجرع الإمارات “كأس السم” بعقد مصالحة مع عدوتها اللدودة قطر، حيث استمرت ضد الدوحة سلباً، وشنّت حروباً مستترة في أوروبا ونقاط أخرى، على أمل تشويه سمعتها وسحب استضافة مونديال 2022 منها.

وكشف تقرير، أنّ أبو ظبي استعانت في حملاتها تلك بشركات أوروبية رائدة، ورجال أعمال واستخبارات نافذين في بلادهم، للتأثير على الرأي العام الأوروبي.

حملات مضادة

شركة الاستخبارات السويسرية “بلوتيو أيه جي”، التي يترأّسها الممول السويسري “صموئيل دانيلوفيتش”، كشفت العامَ الماضي، أنها تدير عقداً بملايين الدولارات لتنسيق حملات التأثير والتشويه المضادة لقطر في أوروبا لصالح الإمارات، خاصة فيما يتعلق بتنظيم كأس العالم 2022.

المجهر الأوروبي يكشف عن تمويل الإمارات، لحملات تحريض ضد مونديال قطر

كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، عن رصده عدةَ جهات تزعم أنها تمثّل منظمات حقوقية، بالإضافة إلى أعضاء في روابط مشجّعي أندية في عدة بلدان أوروبية، بينها ألمانيا وفرنسا، تنشط في الدعوة إلى مقاطعة كأس العالم بعد تلقّيها مبالغ مالية بشكل سري من الإمارات.

وقال “المجهر الأوروبي” في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، إن تلك الجهات تحاول إطلاق حملات بين جمهور أندية أوروبية تحظى بمتابعة شعبية في أوروبا، من أجل الترويج لحملات مقاطعة كأس العالم بتحريض من الإمارات.

المصدروكالة الأنباء الإماراتية + المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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