الإثنين, ديسمبر 5, 2022
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ما هي المنتجات التي تستعد آبل لإطلاقها مع مطلع السنة القادمة؟

يُقال أن الشركة ستطلق جهاز هوم بود سيكون مشابهََا للذي تم إيقافه مع إمكانات صوتية أفضل

كتب ايمان الباجي
ما هي المنتجات التي تستعد آبل لإطلاقها مع مطلع السنة القادمة؟ watanserb.com
منتجات آبل
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وطنكان عام 2022 عامًا مليئًا بمنتجات آبل، حيث أطلقت الشركة جهاز iPhone SE 3rd Gen الذي يتميز بآدائه القوي وسعره المعقول.

كما قدمت الشركة جهاز MacBook Air جديدًا بشريحة M2 وشحن MagSafe وأطلقت أيضََا سلسلة iPhone 14 Pro بميزة جديدة أطلقت عليها اسم “Dynamic island

ونظرًا لانتهاء الشركة من جميع إعلانات الأجهزة لعام 2022، تعمل آبل حاليًا على مجموعة جديدة من المنتجات، من المرجح أن تطلقها في عام 2023 إلى جانب أجهزة iPhone و iPad.

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وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “indianexpress“عن بعض أكثر المنتجات المنتظرة التي من المحتمل أن تعلن عنها آبل العام المقبل:

جهاز MacBook Air مقاس 15 إنش

يعد جهاز ماك بوك إير الحالي المزود بـ M2 هو أكثر أجهزة الكمبيوتر المحمولة السائدة قدرةً، من حيث النحافة والخفة. وفقاً للتكهنات، من المرجح أن تعلن الشركة عن نسخة مقاس 15 بوصة من نفس الجهاز في عام 2023.

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ومن المحتمل أن يتم تشغيل جهاز ماك بوك إير القادم مقاس 15 بوصة بواسطة مجموعة شرائح M2 بتصميم مشابه لجهاز ماك بوك إير الحالي.

نظارة الواقع الافتراضي Reality Pro VR

من المحتمل أن تعلن شركة آبل عن أول سماعة رأس واقع افتراضي “Reality Pro”، والتي من المحتمل أن تكون أكثر سماعات الواقع الافتراضي المستقلة قدرة في العالم. يمكن أن تصل هذه النظارات في وقت مبكر من يناير 2023 ويقال إنها مليئة بالميزات.

جهاز ماك برو مزود بشريحة Apple silicon

 يُقال أن شركة آبل ستطلق ماك برو مع نظام آبل سيليكون M2 إكستريم، والذي يُقال إنه يوفر وحدة معالجة مركزية ذات 40 نواة، ووحدة معالجة رسومات 128 نواة وذاكرة موحدة تصل إلى 256 جيجابايت، مما يجعله أقوى جهاز ماك صنعته آبل على الإطلاق.

آي ماك يعمل بنظام M3

من المحتمل أن تتخطى Apple جهاز iMac الذي يعمل بنظام M2، ومن المتوقع أن تقدم جهاز كمبيوتر مكتبي متكامل iMac يعمل بنظام Apple Silicon M3.

على الرغم من عدم وجود معلومات دقيقة حول التصميم، فمن المرجح أن يبدو مماثلا لما هو موجود حاليًا في M1-iMac ومن المحتمل أن يكون متوفرا بألوان متعددة.

HomePod مع شاشة ودعم Apple TV

يمكن أن يكون جهاز HomePod القادم من Apple مستوحى من Amazon Echo ومن المحتمل أن يحتوي على شاشة عرض كبيرة تعمل باللمس ويقال أيضًا أن به كاميرا ويب لتمكين ميزات مثل FaceTime.

كما سيسمح الجهاز للمستخدمين ببث الأفلام والعروض وحتى ممارسة الألعاب من خلال اشتراك آبل آركيد.

سماعة HomePod من الجيل التالي

إلى جانب HomePod مع شاشة عرض، يُقال أيضًا أن شركة آبل ستطلق جهاز هوم بود عادي سيكون مشابهاً لـهوم بود الذي تم إيقافه مؤخراً مع إمكانات صوتية أفضل.

وفقًا للصحفي الشهير، مارك غورمان، سيتم تشغيل HomePod الجديد بواسطة شريحة S8 ومن المرجح أن يصبح رسميًا في الربع الأول من عام 2023.

ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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