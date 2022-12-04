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مونديال قطر 2022

مشجع كوري في قطر يدهش الجميع (شربت حليب ناقة)

مشجع كوري جنوبي يُبهر الجميع عما فعله في قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشجع كوري في قطر watanserb.com
مشجع كوري في قطر
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وطن- فاجأ مشجع كوري في قطر من أجل تشجيع منتخب بلاده، الذي نجح في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ال16 كأس العالم 2022، بعد فوزِه على البرتغال بهدفين ثمنين مقابل هدف وحيد في ختام منافسات دور المجموعات.

لكن المدهش، هو حديث المشجع الكوري الجنوبي مع مراسل قنوات (الكأس) القطرية، المتداوَل بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي (تويتر)، وعن تأثّره بالعادات والثقافة في الدولة المستضيفة للمونديال قطر.

مشجع كوري يُبهر الجميع بما فعله في قطر

وبدأ مراسل قنوات الكأس، بسؤالِ المشجع من أين هو، ليردّ عليه: “إنني من كوريا الجنوبية ..”.

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كما وسأل المراسل، هل تتحدث اللغة العربية؟!، ليردّ: “نعم أحدث اللغة العربية شوية”.

ليسأله المراسل، وين رحت في قطر، ليقولَ المشجع الكوري له: “رحت على البحر والعزبة”.. وهو ما أصاب المراسل بالذهول والدهشة.

كما وعاد من جديد المراسل ليسأله، وين رحت بالعزية وإيش عملت، ليرد: “رحت على العزبة لأشرب حليب الناقة”.

أكلة الكبسة

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وسأله المراسل عن الأكلات التي تناولها في قطر، ليقول: “لقد أكلت فطور بلاييت، وسمبوسك، وشكشوكا، ليسأله هل شرب الكرك، ليرد نعم شربت الكرك“.

ليقولَ المراسل لمشاهدين قنوات الكأس: “لقد هكرنا العموم، ليعاود بسؤال المشجع الكوري، مستانس في قطر، ليرد عليه: آه مستانس، ليقول له المراسل، قل لهم الله يحييكم في قطر”.

وختم المراسل حديثَه مع المشجع الكوري، ماذا أكلت اليوم؟! ، ليقول: “أكلتُ الكبسة بالسمك ..”.

مباراة كوريا الجنوبية ضد كوريا الجنوبية

وسيلتقي منتخب كوريا الجنوبية، الاثنين، أمام البرازيل، في مواجهة صعبة وقوية بدور الـ16 كأس العالم 2022 قطر، على ملعب استاد 974، من أجل حسم أحدهما بطاقة العبور إلى دور الـ8 القادم في البطولة العالمية.

ونجح 4 منتخبات وهي هولندا والأرجنتين وإنجلترا وحامل اللقب فرنسا، بطاقة العبور إلى الدور الـ8، في انتظار المنتخبات الـ4 المتبقية.

يشار إلى أن نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، سيكون في الـ18 من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى اليوم الوطني القطري.

المصدروطن + قنوات الكأس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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