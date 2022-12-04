شركة متخصصة في القرصنة الأخلاقية تبحث عن عقود حكومية في السعودية

- Advertisement -

وطن- بهدف الحصول على عقود حكومية واستكشاف فرص استثمارية في المملكة، شاركت شركات “باج باونتي” المتخصصة في برامج القرصنة الأخلاقية من شتى أنحاء العالم، في معرض بلاك هات للأمن السيبراني الذي استضافته الرياض في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الماضي.

معرض “بلاك هات” هو أكبر فعالية للأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويجمع أفضل العقول في مجال الأمن السيبراني في العالم، واستضافته المملكة ضمن موسم الرياض هذا العام.

من هي باج باونتي؟

وشركات “باج باونتي” تقدم برامج مكافآت الأخطاء البرمجية الأمنية (القرصنة الأخلاقية)، أي حصول القراصنة على مكافأة من خلال عثورهم على ثغرة أمنية في شركة ما، وشرح كيفية إصلاحها.

- Advertisement -

والسعودية لديها منصة محلية لشركات باج باونتي، ويشرف عليها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وتوفر المنصة التدريب، وتعزز الأمن السيبراني في المملكة.

وبحسب موقع “إنتلجنس أونلاين” الفرنسي المعني بالشؤون الاستخباراتية، فإن من الشركات الحاضرة للمعرض والساعية لاستكشاف استثمارات جديدة، كانت شركة “يوجوشا” الفرنسية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، والتي لديها بالفعل عقود حكومية في الإمارات والأردن، وتود تحقيق نفس الشيء في المملكة.

وقالت مصادر مطلعة، إن المديرين التنفيذيين الذين يشرف عليهم المدير الإقليمي لشركة يوجوشا الفرنسية “أوليفر كيكس” يتوقعون العمل مع شركات حكومية من خلال حضورهم للمعرض المقام فى السعودية، ويريدون أن يكونوا شركاء أساسيين في خطط الأمن السيبراني في المملكة.

- Advertisement -

وتشمل قائمة الجهات المعنية السعودية كل من الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة الهجوم الالكتروني “هبوب”.

وعلى النقيض من مساعي الشركات السابقة لحضور المعرض والفوز باستثمارات، ابتعدت الشركة الفرنسية “YesWeHack” عن الحدث، على الرغم من أن “AmiViz” الإماراتية، التي أصبحت موزعها الإقليمي في فبراير الماضي، افتتحت مكتبها في السعودية أثناء انعقاده، وفق الموقع.

و”بلاك هات” فعالية عالمية متخصصة في الأمن السيبراني انطلقت في عام 1997، ويصنفها إعلام سعودي رسمي بأنها إحدى أهم المحافل العالمية لقطاع أمن المعلومات، وقد بدأت كفعالية سنوية تقام في لاس فيغاس قبل أن تنتقل للعديد من دول العالم.

علامة تجارية للفعاليات في السعودية

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني وشركة إنفورما العالمية، مشروعاً مشتركاً “تحالف”، علامة تجارية عالمية للفعاليات في المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن المشروع المشترك الجديد يسهم في توفير فرص وظائف للمواطنين السعوديين في الفعاليات والقطاعات المشاركة، بالإضافة إلى بناء سلسلة كبيرة من الفعاليات لتخدم القطاعات الرئيسة في المملكة من ضمنها التقنية، الذكاء الاصطناعي، الطعام، الصيدلة، الجمال، العقارات، والرعاية الصحية.

وبحسب واس، تهتم الشركة الجديدة لتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المملكة لتشمل الآن مجال الفعاليات، وستستفيد “تحالف” من خبرات شركة إنفورما العالمية لإنشاء قطاع فعاليات عالمي المستوى في المملكة، الذي سيعمل على زيادة التنويع الاقتصادي.

ويساهم المشروع كذلك في توفير الوصول إلى فرص جديدة للشركات الدولية، وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم النشاط التجاري في المملكة.

كما ستدعم “تحالف” أيضًا إنشاء مسارات وظيفية جديدة للشباب في المملكة والموهوبين والمتمرسين رقميًا، ليس فقط في الفعاليات ولكن أيضًا في الفرص الإبداعية والرقمية الأوسع نطاقاً، من التقنية والعلامات التجارية إلى التسويق الرقمي وتطوير المنتجات الرقمية.