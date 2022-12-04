الأحد, ديسمبر 4, 2022
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شرطية أردنية تنقذ شابا من الانتحار في اللحظة الأخيرة (فيديو مؤثر)

المملكة تسجل زيادة في حوادث الانتحار

كتب خالد السعدي
شرطية أردنية تنقذ شابا watanserb.com
شرطية أردنية تنقذ شابا
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وطن- نجحت سيدة من قطاع الأمن العام في دولة الأردن، في إثناء شخص عن الانتحار بعدما كان قد همَّ بالوقوف أعلى أحد الجسور.

وأظهر مقطع فيديو متداول، شخصا يستعد للانتحار من أعلى الجسور في مشهد مفزع للغاية.

ورصدت الشرطية الأردنية، هذا الشخص، وانخرطت معه في حوار هادئ وهي تطلب منه عدم الانتحار.

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وكان الشاب رافضا الاستجابة لمناشدة السيدة الشرطية لكنها لم تفقد الأمل، وظلت في محاولة إقناعه للنزول والعزوف عن الانتحار حتى استجاب لها.

وشوهدت الشرطية وهي متأثرة بشدة من المشهد، وسط عبارات الثناء عليها وما فعلته الذي شكل إنقاذا لحياة إنسان.

الانتحار في الأردن

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وشهد النصف الأول من عام 2022، نحو 65 حالة انتحار على ما كشف رئيس المركز الوطني للطب الشرعي بالأردن، الدكتور رائد المومني.

وقال المومني إن منها 45 حالة من الذكور و20 من الإناث، مشيرا إلى أنها وصلت في الفترة نفسها من العام الماضي إلى 68 حالة، منها 49 حالة من الذكور، و19 من الإناث.

وأكد المومني أن معظم حالات الانتحار هذا العام غلبت عليها وسيلة الشنق، مشيرا إلى أن 35 حالة انتحرت عن طريق الشنق، و10 حالات سقوط، و7 حالات إطلاق الرصاص، و4 حالات لتسمم وتناول العقاقير، و4 حالات حروق، وحالتا اختناق بالغاز، وحالة واحدة لكل من استنشاق مواد كيميائية وتسمم مبيد حشري وجرعة مخدرات.

والعام الماضي، أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن إلى 186 بنسبة 10% مقارنة مع عام 2020 بحيث سجل 169 حالة.

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وحسب البيانات فإن عدد حالات الانتحار المسجلة العام الماضي، هي الأعلى منذ 2017 بحيث وصلت إلى 130 حالة، وفي 2018 نحو 142 حالة، وذلك وفق ما أوردته قناة المملكة شبه الحكومية.

قانون أردني عن الانتحار

وهذا العام، أقر مجلس النواب الأردني، قانونا يخص الانتحار، يتضمن فرض غرامة مالية لا تزيد على مئة دينار (140 دولارا) والحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر كل من يحاول الانتحار في مكان عام، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.

في حين لا يجرم محاولات الانتحار الفاشلة أو الناجحة في الأماكن “غير العامة”.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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