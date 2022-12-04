احتفال المغاربة بالتأهل التاريخي لثمن نهائي كأس العالم

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وطن- لا تزال احتفالات المغاربة بالتأهل التاريخي لثمن نهائي بطولة كأس العالم المقامة في قطر تجذب الأنظار، بعدما صنع أسود أطلس ملحمة قادتهم اعتلاء صدراة مجموعة قوية ضمت منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

وفي مشهد غريب، وثق مقطع فيديو بثته وسائل إعلام مغربية احتفال أحد الأشخاص بالتأهل التاريخي عبر نثر أوراق مالية على الأرض.

الفيديو أظهر الشخص وهو يلقي الأموال على الأرض، بينما همَّ كثيرٌ من الحاضرين في المشهد للتسارع من أجل تلقف تلك الأموال.



حضور مغربي ملهم في المونديال

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وسجل منتخب المغرب حضورا عربيا ملهما في بطولة كأس العالم، واستطاع التأهل للدور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم، لكنها سيكون مُجبرا على الاصطدام بمنتخب إسبانيا الشرس الذي أخفق في تصدر مجموعته واكتفى بالوصافة أمام منتخب اليابان، حصان البطولة الأسود الذي أخرج منتخب ألمانيا من العُرس العالمي الكبير.

وحصد منتخب المغرب في المجموعة السادسة سبع نقاط، جمعها من تعادل سلبي أمام كرواتيا قبل أن يحقق انتصارين متتالين الأول أمام بلجيكا والثاني أمام كندا، ليتصدر مجموعته بينما غادر البطولة مبكرا منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا.

قمة مغربية إسبانية بتطلعات عربية

وستكون مباراة الثلاثاء بمثابة حدث كروي كبير لملايين العرب الذين ينتظرون أول حضور في ربع نهائي بالمونديال من خلال كتيبة حكيم زياش الذي قدم أداء أسطوريا خلال دور المجموعات.

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وإذا ما تمكن منتخب المغرب من إزاحة الماتدور الإسباني، سيكون أسود أطلس في انتظار الفائز من مباراة البرتغال وإسبانيا.

أرقام متميزة للكتيبة المغربية

نتائج منتخب المغرب في دور المجموعات منحته الكثير من الأرقام المميزة، فقد بات أول منتخب عربي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم مرتين بعد نسخة 1986، متفوقا على الجزائر والسعودية.

كما أصبح منتخب المغرب أول منتخب إفريقي وعربي يتأهل لدور الـ 16 من كأس العالم جامعا 7 نقاط، وأول منتخب عربي يتصدر ترتيب المجموعة في كاس العالم ويتأهل دون خسارة، والثاني إفريقيا بعد نيجيريا في 1998.

يُضاف إلى ذلك أنها المرة الأولى التي يحقق فيها منتخب المغرب انتصارين في نفس النسخة من كأس العالم وهو نفس العدد الذي حققه الفريق خلال 16 مباراة سابقة.