غارات إسرائيلية بصواريخ تدميرية على غزة وكتائب القسام تتصدى (فيديو وصور)

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وطن- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عبر سلاح الجو، اليوم الأحد عدة غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، تصدت لها بنجاح دفاعات كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

واستهدف القصف موقع القادسية التابع لكتائب القسام من دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وأطلقت طائرات الاحتلال صواريخ عدّة على موقع للمقاومة في مدينة خان يونس (جنوب)، كما استهدفت أرضًا فارغة بالقرب من المطار جنوب مدينة رفح جنوب القطاع”.

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وطال القصف الإسرائيلي، أيضا أراضي زراعية في محافظة الوسطى.

وأظهرت صور حصلت عليها “وطن”، ألسنة اللهب وهي تعتلي صوب السماء في قطاع غزة من جراء القصف الإسرائيلي.



وأفاد ناشطون وصحفيون فلسطينيون، بأن قوات الاحتلال قصفت غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة بصواريخ تدميرية.

أصوات الانفجارات مرعبة..

الطيران الحربي الصهيوني يقصف غرب خانيونس جنوب قطاع #غزة بصواريخ تدميرية..#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/aitGqMcng3 — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) December 3, 2022

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كما وثق شبان فلسطينيون عن قرب لحظة قصف الاحتلال لموقع في خان يونس.

مشهد لا يوصف..

شبان فلسطينيون يوثقون عن قرب لحظة قصف الاحتلال لموقع في خانيونس جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/BXcHocWXn7 — رضوان الأخرس (@rdooan) December 3, 2022

رواية الاحتلال

وفي رواية رسمية، قال متحدث باسم جيش الاحتلال إن غاراته الجوية استهدفت ورشة لتصنيع الصواريخ” تابعة لحركة حماس، ردًا على إطلاق صاروخ في وقت سابق من القطاع.

وزعم المتحدث الإسرائيلي أن الغارات استهدفت “نفقًا” تابعًا لحماس، مؤكدًا أن الغارات استهدفت ما أسماها بـ”قدرات بناء القوة والتسلح لدى حماس في قطاع غزة”، على حد تعبيره.

لحظة إطلاق صاروخ أرض جو صوب طائرات الاحتلال في أجواء قطاع #غزة pic.twitter.com/ZcS3AAc7B8 — رضوان الأخرس (@rdooan) December 3, 2022

رشقة صاروخية من غزة

وانطلقت من قطاع غزة، عدة رشقات صاروخية ردا على العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر.

لحظة إطلاق الصواريخ من غزة تجاه اراضينا الفلسطينية المحتلة عام 1948 قبل قليل ردا على العدوان الاسرائيلي 🇵🇸 pic.twitter.com/rxAhQy0uQt — غزة الآن – Gaza Now (@GazaNownews) December 3, 2022

صاروخ غزاوي

وكان صاروخ أُطلِق من قطاع غزة مساء السبت، في منطقة غير مأهولة بجنوب إسرائيل، من دون أن يتسبّب في إصابات أو أضرار، وفق ما أعلن جيش الاحتلال في بيان.

وفيما لم تُعلن أيّ جهة مسؤوليّتها عن إطلاق الصاروخ على الفور، فقد تم توثيق إطلاق صاروخين آخرين على مناطق محاذية لقطاع غزة، تزامنًا مع القصف الإسرائيلي.

في حين ، أعلنت كتائب عز الدين القسام، أن دفاعاتها الجوّية تصدت فجر اليوم الأحد للطيران الحربي الصهيوني المُعادي في سماء قطاع غزّة بصواريخ أرض-جوّ وبالمضادات الأرضية.

في الغضون، قال المتحدّث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان، إن “تصدي كتائب القسام للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، والرد بشكل مباشر على قصف طائرات الاحتلال، يؤكد أنها لن تسمح للاحتلال بتغيير المعادلات وستُواصل الدفاع عن شعبها في كل أماكن وجوده.

وأضاف: “العدو الصهيوني يوسع من عدوانه على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع غزة، بعد جريمته أمس بإعدام الشهيد عمار مفلح في حوارة.. هذا الإرهاب الصهيوني والسلوك النازي لن يوقف ثورة شعبنا المتوقدة”.

إعدام فلسطيني بطريقة بشعة

جاءت كل هذه التطورات غداة استشهاد الشاب الفلسطيني عمار هادي مفلح (22 عامًا) برصاص جندي إسرائيلي عند بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، بعد عراك بالأيدي.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إقدام جندي إسرائيلي بإعدام شاب فلسطيني بدم بارد عند مدخل بلدة حوارة التابعة لمحافظة نابلس.

خنقه أولا وحين حاول الإفلات منه قتله بدم بارد.. لحظة إعدام شاب فلسطيني برصاص جندي إسرائيلي في بلدة حوارة جنوب #نابلس في الضفة الغربية pic.twitter.com/fJXAYPB7pQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 2, 2022

وبيّن الفيديو، شجارا نشب بين الشاب الفلسطيني والجندي الإسرائيلي احتجاجا على الإمساك به دون أن يفعل شيئا، حيث سحب الأخير مسدسه وأطلق النار على الشاب بعدة رصاصات.