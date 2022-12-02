نائبة في البرلمان الأوربي تكشف عن اغتصاب “القذافي” بحربة قبل إعدامه!(شاهد)

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وطن– شنت البرلمانية الإيرلندية والعضوة في البرلمان الأوروبي، كلير دالي، هجوما عنيفا على حلف “الناتو“، موضحة الأسباب التي دفعتها لعدم التصويت على قرار الاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب.

وقالت “دالي” في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي: “لقد صوتت ضد القرار بشأن الاعتراف بروسيا كراع للإرهاب”.

القذافي اغتصب بحربة قبل إعدامه

وأضافت: “التوقيت مناسب تماما، قبل بضعة أسابيع مرت الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي أثناء هجوم الناتو على ليبيا”، موضحة أنه “اغتُصب بحربة وقتل برصاص في الرأس”.

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وتابعت قائلة: ” نحن نتذكر جيدا تدخل الناتو في ليبيا بذريعة حماية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والآن يخوض الناتو حربه بالوكالة في أوكرانيا، باسم نعم، أنتم فكرتم بشكل صحيح، الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

لأن هذا هو ما يحدث بعد تدخل الناتو في شؤون بلدكم بهذه الذريعة! الإرهاب، الموت، الفوضى، الاغتصاب، الفقر، الجوع”.

ليبيا تحولت لبلد ممزق

وواصلت النائبة الإيرلندية حديثها منتقدة تدخل الناتو في ليبيا:”ليبيا بلد مزقته الصراعات، واقتصاده مدمر، وسكانه الذين كانوا في يوم من الأيام الأغنى في إفريقيا، انجروا إلى الفقر وغرقوا فيه”.

مليون ليبي بحاجة لمساعدات إنسانية

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وأشارت إلى أن تشهد حاليا عمليات شراء وبيع للمهاجرين في أسواق العبيد، موضحة أن نحو مليون شخص في ليبيا حاليا يأملون في الحصول على مساعدات إنسانية، واصفة ليبيا بانها تحولت إلى “بلد المقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.

واختتمت “دالي” كلمتها بالقول:”هذا هو إرث الناتو، هذه هي استراتيجية الناتو لحقوق الإنسان والديمقراطية”.

البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا يعتبر روسيا دولة راعية للإرهاب

وكان البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قد اعتمد يوم 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي قرارا يصنف روسيا كدولة “راعية للإرهاب”.

وقد تم نشر نص الوثيقة على الموقع الإلكتروني لهذه الهيئة الاستشارية، حيث نص القرار على أن روسيا “دولة راعية للإرهاب، وتستخدم وسائل إرهابية”.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي لا تتمتع بأي قوة قانونية، وتحمل فقط طبيعة استشارية، ومع ذلك يتم استخدامها على نطاق واسع في وسائل الإعلام والبيئة السياسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز ونشر مواقف سياسة معينة تجاه الدول الأخرى.