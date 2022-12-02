الجمعة, ديسمبر 2, 2022
الرئيسيةالهدهدنائبة في البرلمان الأوربي تكشف عن اغتصاب "القذافي" بحربة قبل إعدامه!(شاهد)
الهدهد

نائبة في البرلمان الأوربي تكشف عن اغتصاب “القذافي” بحربة قبل إعدامه!(شاهد)

كلير دالي هاجمت سياسات حلف الناتو وكيف حول ليبيا لبلد ممزق

كتب سالم حنفي
نائبة في البرلمان watanserb.com
الرئيس الراحل معمر القذافي
- Advertisement -

وطن– شنت البرلمانية الإيرلندية والعضوة في البرلمان الأوروبي، كلير دالي، هجوما عنيفا على حلف “الناتو“، موضحة الأسباب التي دفعتها لعدم التصويت على قرار الاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب.

وقالت “دالي” في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي: “لقد صوتت ضد القرار بشأن الاعتراف بروسيا كراع للإرهاب”.

القذافي اغتصب بحربة قبل إعدامه

وأضافت: “التوقيت مناسب تماما، قبل بضعة أسابيع مرت الذكرى الحادية عشرة لاغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي أثناء هجوم الناتو على ليبيا”، موضحة أنه “اغتُصب بحربة وقتل برصاص في الرأس”.

في ذكرى مقتله.. قبر “القذافي” السري لا زال يثير الجدل!

- Advertisement -

وتابعت قائلة: ” نحن نتذكر جيدا تدخل الناتو في ليبيا بذريعة حماية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، والآن يخوض الناتو حربه بالوكالة في أوكرانيا، باسم نعم، أنتم فكرتم بشكل صحيح، الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

لأن هذا هو ما يحدث بعد تدخل الناتو في شؤون بلدكم بهذه الذريعة! الإرهاب، الموت، الفوضى، الاغتصاب، الفقر، الجوع”.

ليبيا تحولت لبلد ممزق

وواصلت النائبة الإيرلندية حديثها منتقدة تدخل الناتو في ليبيا:”ليبيا بلد مزقته الصراعات، واقتصاده مدمر، وسكانه الذين كانوا في يوم من الأيام الأغنى في إفريقيا، انجروا إلى الفقر وغرقوا فيه”.

مليون ليبي بحاجة لمساعدات إنسانية

- Advertisement -

وأشارت إلى أن تشهد حاليا عمليات شراء وبيع للمهاجرين في أسواق العبيد، موضحة أن نحو مليون شخص في ليبيا حاليا يأملون في الحصول على مساعدات إنسانية، واصفة ليبيا بانها تحولت إلى “بلد المقابر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”.

“حفيد معمر القذافي يشبهه تماما”.. حقيقة الصورة التي أثارت ضجة في ليبيا

واختتمت “دالي” كلمتها بالقول:”هذا هو إرث الناتو، هذه هي استراتيجية الناتو لحقوق الإنسان والديمقراطية”.

البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا يعتبر روسيا دولة راعية للإرهاب

وكان البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قد اعتمد يوم 23 أكتوبر/تشرين أول الماضي قرارا يصنف روسيا كدولة “راعية للإرهاب”.

وقد تم نشر نص الوثيقة على الموقع الإلكتروني لهذه الهيئة الاستشارية، حيث نص القرار على أن روسيا “دولة راعية للإرهاب، وتستخدم وسائل إرهابية”.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي لا تتمتع بأي قوة قانونية، وتحمل فقط طبيعة استشارية، ومع ذلك يتم استخدامها على نطاق واسع في وسائل الإعلام والبيئة السياسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز ونشر مواقف سياسة معينة تجاه الدول الأخرى.

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

كلمة القذافي عن صدام حسين أحرجت زعماء العرب والأسد يضحك (فيديو)

الهدهد

فيديو ظهور جثة “القذافي” في صحراء “سرت” يثير جدلا كبيرا

الهدهد

قرار جديد لمجلس الأمن بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائها

الهدهد

جنود شيشانيون يهتفون بكلمات “القذافي” أثناء عملية تمشيط ماريوبول

الهدهد

استولى على 480 مليون يورو منهما .. حمد بن جاسم يكشف كيف خدع “القذافي” قطر والإمارات

الهدهد

القذافي كان محقا.. لماذا تصر الجزائر على استضافة قمة عربية لا خير فيها؟

الهدهد

حمد بن جاسم: هكذا أحرج أمير الكويت القذافي .. ويكشف تفاصيل لقائه بصدام حسين 2002

الهدهد

القذافي أذهل المخابرات البريطانية بكم الدعم الذي قدمه للجيش الإيرلندي

الهدهد

“المشكلة أن القذافي مجنون” ..ما قاله رئيس وزراء ايرلندا لنظيره البريطاني بعد تفجير طائرة لوكربي

تقارير

سيف الإسلام القذافي في أحدث ظهور: لهذا عُدت إلى الليبيين مثل “راقصة التعري”

الهدهد

نجل وزير في عهد القذافي سيدفع 1.5 مليون دولار لهذا السبب

تقارير

باحث يكشف أسرار “العشيقة السرية” والخدمة التي قدمها ابن سلمان لإسرائيل وكيف وقف له والده بالعصا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بكاء وصدمة سواريز بعد خروج الأوروغواي من كأس العالم قطر 2022 (فيديو)

محلل رياضي إماراتي: لولا الإمارات ما فاز المنتخب السعودي على الأرجنتين!(شاهد)

ليلى عبداللطيف تتوقع وصول المغرب إلى هذا الدور في المونديال(شاهد)

كوريا الجنوبية تضرب البرتغال وتُقصي الأوروغواي من المونديال بالوقت القاتل (شاهد)

من “الأخطبوط بُول” إلى الباندا “سهيل وثريا” في قطر..تاريخ طويل من التنبؤ بنتائج المونديال!

موقع استخباري: عراب التطبيع ناصر آل خليفة يستحوذ على مراكز النفوذ في البحرين!

شواذ في ميدل بيست الرياض.. شاب يحتض آخر عارٍ من الخلف ويثير غضباً واسعاً(شاهد)

ميريام فارس بملابس مثيرة في مهرجان ميدل بيست.. نزعت الجاكيت وأظهرت حمالة صدرها!

صورة لـ جواد الياميق يحتفل بتأهل المغرب بعلم الجمهورية الصحراوية..ما حقيقتها؟!

بعد إعلانهما ذلك عبر فيسبوك… انتحار شابان في مصر لأسباب مُروعة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC