السبت, ديسمبر 3, 2022
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حياتنا

ملكة جمال تتعرض لصعقة كهربائية على المسرح أمام الجميع.. وهذا مصيرها (فيديو)

عادت في النهاية وأتمت تبخترها قبل أن تغادر وسط تصفيق كبير

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال تتعرض لصعقة كهربائية على المسرح أمام الجميع.. وهذا مصيرها (فيديو) watanserb.com
ملكة جمال المكسيك
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وطن– تعرّضت إحدى متسابقات ملكات الجمال في المكسيك، إلى صعقة كهربائية أثناء حفل انتخاب ملكة جمال ساهوايو لعام 2022، في ولاية ميتشواكان غرب البلاد.

ميس ساهوايو 2022

وأصيبت أندريا جرانادوس بصعقة كهربائية على خشبة المسرح، أثناء تنافسها على لقب ملكة جمال ساهوايو 2022.

كانت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، حافيةَ القدمين وترتدي الزي التقليدي المغطى بالريش الملون، عندما سارت إلى منصة الميكروفون.

تقترب أندريا غرانادوس من حامل الميكروفون قبل لحظات من صعقها بالكهرباء
تعرضت المتسابقة في مسابقة ملكة الجمال البالغة من العمر 22 عامًا للصعق بالكهرباء بعد أن أخذت الميكروفون لمخاطبة الجمهور
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ولكن بعد وصولها إلى الميكروفون لمخاطبة الجمهور، اهتزّت فجأة ودخلت في حالة صدمة، ولا يزال الميكروفون عالقاً بيدها.

علق الميكروفون

عندما تراجعت بسرعة من المنصة، حاولت تركَ الميكروفون، لكنه أصبح عالقًا في يدها، مما تسبّب في سقوطها مرة أخرى على المسرح.

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يمكن سماع أحد من الحضور وهو يصرخ باللغة الإسبانية: “لقد تم صعقها بالكهرباء ، لقد تم صعقها بالكهرباء”.

تمسك أندريا غرانادوس بالميكروفون قبل لحظات فقط من صعقها بالكهرباء خلال مسابقة ملكة الجمال في ميتشواكان ، المكسيك
تنافست أندريا جرانادوس في مسابقة ملكة جمال ساهوايو 2022 يوم الأحد

يظهر الفيديو الذي نشرته “ديلي ميل“، غرانادوس مستلقية على ظهرها. وتمكنت من فصل الميكروفون والسلك لإخراجها، قبل أن يسارع العديد من العاملين في المسابقة إلى جانبها، ويساعدوها على الخروج من المنصة.

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حروق درجة أولى

أصيبت بحروق في يدها، لكن الحادث المروع لم يمنعها من العودة إلى المدرج لإكمال تبخترها.

أصيبت أندريا جرانادوس بحروق في يدها وتمكنت من العودة إلى المسرح بعد الحادث واستكمال تبخترها.
أندريا جرانادوس تحاول ترك الميكروفون قبل أن تسقط على المسرح
يعتني العاملون في مسابقة ملكة الجمال أندريا جرانادوس بعد صعقها بالكهرباء

اتخذت غرانادوس المأساة المغامرة التي مرت بها في المسابقة، وسخرت منها على وسائل التواصل الاجتماعي، يومَ الاثنين.

وكتبت: “لقد عدت وأنا معادة الشحن ، حرفياً”. أشكركم على كل رسائلكم الحمد لله كل شيء على ما يرام”.

 

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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