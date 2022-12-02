ملكة جمال تتعرض لصعقة كهربائية على المسرح أمام الجميع.. وهذا مصيرها (فيديو)

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وطن– تعرّضت إحدى متسابقات ملكات الجمال في المكسيك، إلى صعقة كهربائية أثناء حفل انتخاب ملكة جمال ساهوايو لعام 2022، في ولاية ميتشواكان غرب البلاد.

ميس ساهوايو 2022

وأصيبت أندريا جرانادوس بصعقة كهربائية على خشبة المسرح، أثناء تنافسها على لقب ملكة جمال ساهوايو 2022.

كانت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، حافيةَ القدمين وترتدي الزي التقليدي المغطى بالريش الملون، عندما سارت إلى منصة الميكروفون.

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ولكن بعد وصولها إلى الميكروفون لمخاطبة الجمهور، اهتزّت فجأة ودخلت في حالة صدمة، ولا يزال الميكروفون عالقاً بيدها.

علق الميكروفون

عندما تراجعت بسرعة من المنصة، حاولت تركَ الميكروفون، لكنه أصبح عالقًا في يدها، مما تسبّب في سقوطها مرة أخرى على المسرح.

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يمكن سماع أحد من الحضور وهو يصرخ باللغة الإسبانية: “لقد تم صعقها بالكهرباء ، لقد تم صعقها بالكهرباء”.

يظهر الفيديو الذي نشرته “ديلي ميل“، غرانادوس مستلقية على ظهرها. وتمكنت من فصل الميكروفون والسلك لإخراجها، قبل أن يسارع العديد من العاملين في المسابقة إلى جانبها، ويساعدوها على الخروج من المنصة.

حروق درجة أولى

أصيبت بحروق في يدها، لكن الحادث المروع لم يمنعها من العودة إلى المدرج لإكمال تبخترها.

اتخذت غرانادوس المأساة المغامرة التي مرت بها في المسابقة، وسخرت منها على وسائل التواصل الاجتماعي، يومَ الاثنين.

وكتبت: “لقد عدت وأنا معادة الشحن ، حرفياً”. أشكركم على كل رسائلكم الحمد لله كل شيء على ما يرام”.