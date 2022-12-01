هل ستعيش جورجينا رودريغيز بملابسها الفاضحة في السعودية برفقة “رونالدو”؟!

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وطن- تزامنا مع الانباء التي فجرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية عن قرب توقيع لاعب المنتخب البرتغالي والنجم السابق لريال مدريد، كريستيانو رونالدو، لنادي النصر السعودي، ضج موقع “تويتر” بالعديد من التساؤلات حول إن كانت صديقته جورجينا رودريغيز ستعيش في السعودية.

وتساءل المغردون أن كانت “جورجينا” ستتمكن من العيش في السعودية وتقوم بارتداء العباءة، في إشارة إلى ملابسها العارية التي ترتديها يوميا في إطلالاتها والتي لا تتناسب مع بلد محافظ كالسعودية.

جورجينا هتقعد ف السعوديه https://t.co/vkJszahduc — EMiii (@eman_shrife) November 30, 2022

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وجاءت الكثير التغريدات في إطار السخرية الممزوجة بالتحفظ على ما كشفه الخبر، وسط أنباء عن أن “رونالدو” لن يوقع لنادي النصر ورغبته في البقاء ضمن أحد أندية الدوري الاوروبي.

هي جورجينا هتقعد في السعودية ازاي😂😂😂😂😂😂 — 𝕱𝖆𝖙𝖒𝖆🥀 (@FatmaMedhat04) November 30, 2022

صحيفة ماركا تفجر مفاجأة عن انتقال رونالدو لنادي النصر

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد كشفت الأربعاء، عن موافقة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، على الانتقال لصفوف النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

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ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن “رونالدو” وافق على الانضمام لصفوف النصر السعودي، مقابل تقاضيه سنويًا 200 مليون يورو بجانب الحصول على حقوق الإعلانات.

من ناحية منطقية النصر ماقدر يحسم صفقات بيانتيش ومانولاس وآلان اللي راحوا الدوري الاماراتي وفضلوه على الدوري السعودي بسبب المعيشة الصعبة في السعودية بالنسبة لهم فما بالكم في كريستيانو!! ما اظن ان جورجينا ممكن تقبل تلبس عباة اذا بغت تطلع — 🇲🇽 (@superPara9) November 30, 2022

ولفتت إلى أن صاحب الـ37 عامًا، سيوقع على عقد مدته عامين ونصف في صفقة انتقال حر بعدما أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي فسخ تعاقده مع النجم البرتغالي.

يعني جورجينا هتبقي ف السعودية و هتلبس عباية سودا 😅 https://t.co/85E7Y9judS — 𝓓𝓘𝓐𝓜𝓞𝓝𝓓 💍🇦🇹🏹 ➊➍ ‏ايه يا زيزو أنا 🤍🌸 (@Masa_G_Mu7ammad) November 30, 2022

عرض ضخم

وأوضحت الصحيفة، أن العرض السعودي المقدم لـ”رونالدو” لن يحصل عليه من جانب كبار أندية أوروبا، مؤكدة أن قائد منتخب البرتغالي مستعد الآن لاتخاذ خطوة الانتقال للدوري السعودي.

ذات مومنت جورجينا والعيال وهم لابسين هدايا رونالدو وهو راجع من السعودية pic.twitter.com/I1rRy4j1MV — Ehab (@Bob_2020_) November 30, 2022

وكان “رونالدو” ارتبط بالانتقال للدوري السعودي في الصيف الماضي، حيث دخل نادي الهلال في مفاوضات مع النجم البرتغالي، إلا أن اللاعب استمر في صفوف مانشستر يونايتد.

من جانبه، اعترف “رونالدو” بحصوله على عرض من جانب أحد أندية الدوري السعودي خلال حواره مع “بيرس مورجان”، قائلاً :”صحيح تلقيت عرضًا من أحد أندية المملكة العربية السعودية”.

يشار إلى أن “رونالدو” يتواجد حاليًا في قطر للمشاركة في كأس العالم.

وسجل “رونالدو” هدفًا خلال مشاركته الأولى في المونديال ضد منتخب غانا في لقاء حسمه منتخب البرتغال لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وتمكن منتخب البرتغال أن يصل لدور الـ16 عقب الفوز على منتخب أوروجواي بنتيجة (2-0) ضمن حسابات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبي (كوريا الجنوبية وغانا).