الخميس, ديسمبر 1, 2022
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هل ستعيش جورجينا رودريغيز بملابسها الفاضحة في السعودية برفقة “رونالدو”؟!

صحيفة ماركا أكدت قرب انتهاء الصفقة مع نادي النصر السعودي

كتب سالم حنفي
جورجينا رودريغيز watanserb.com
جورجينا رودريغيز
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وطن- تزامنا مع الانباء التي فجرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية عن قرب توقيع لاعب المنتخب البرتغالي والنجم السابق لريال مدريد، كريستيانو رونالدو، لنادي النصر السعودي، ضج موقع “تويتر” بالعديد من التساؤلات حول إن كانت صديقته جورجينا رودريغيز ستعيش في السعودية.

وتساءل المغردون أن كانت “جورجينا” ستتمكن من العيش في السعودية وتقوم بارتداء العباءة، في إشارة إلى ملابسها العارية التي ترتديها يوميا في إطلالاتها والتي لا تتناسب مع بلد محافظ كالسعودية.

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وجاءت الكثير التغريدات في إطار السخرية الممزوجة بالتحفظ على ما كشفه الخبر، وسط أنباء عن أن “رونالدو” لن يوقع لنادي النصر ورغبته في البقاء ضمن أحد أندية الدوري الاوروبي.

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صحيفة ماركا تفجر مفاجأة عن انتقال رونالدو لنادي النصر

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد كشفت الأربعاء، عن موافقة النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، على الانتقال لصفوف النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

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ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن “رونالدو” وافق على الانضمام لصفوف النصر السعودي، مقابل تقاضيه سنويًا 200 مليون يورو بجانب الحصول على حقوق الإعلانات.

ولفتت إلى أن صاحب الـ37 عامًا، سيوقع على عقد مدته عامين ونصف في صفقة انتقال حر بعدما أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي فسخ تعاقده مع النجم البرتغالي.

عرض ضخم

وأوضحت الصحيفة، أن العرض السعودي المقدم لـ”رونالدو” لن يحصل عليه من جانب كبار أندية أوروبا، مؤكدة أن قائد منتخب البرتغالي مستعد الآن لاتخاذ خطوة الانتقال للدوري السعودي.

وكان “رونالدو” ارتبط بالانتقال للدوري السعودي في الصيف الماضي، حيث دخل نادي الهلال في مفاوضات مع النجم البرتغالي، إلا أن اللاعب استمر في صفوف مانشستر يونايتد.

من جانبه، اعترف “رونالدو” بحصوله على عرض من جانب أحد أندية الدوري السعودي خلال حواره مع “بيرس مورجان”، قائلاً :”صحيح تلقيت عرضًا من أحد أندية المملكة العربية السعودية”.

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يشار إلى أن “رونالدو” يتواجد حاليًا في قطر للمشاركة في كأس العالم.

وسجل “رونالدو” هدفًا خلال مشاركته الأولى في المونديال ضد منتخب غانا في لقاء حسمه منتخب البرتغال لصالحه بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

وتمكن منتخب البرتغال أن يصل لدور الـ16 عقب الفوز على منتخب أوروجواي بنتيجة (2-0) ضمن حسابات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة والتي تضم منتخبي (كوريا الجنوبية وغانا).

المصدرتويتر، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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