الخميس, ديسمبر 1, 2022
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المغرب وكندا.. زحف مغربي نحو الدوحة قبل المباراة الحاسمة (فيديو)

الجماهير المغربية توافدت على مطار حمد الدولي

كتب باسل النجار
مباراة المغرب وكندا watanserb.com
توافد ضخم للمشجعين المغاربة للدوحة لمؤازة منتخب بلادهم في مباراته مع كندا
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وطن – شهد مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قدوم العديد من الجماهير المغربية إلى قطر قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخب بلادهم “أسود الأطلس” أمام كندا.

المغاربة يتوافدون على قطر

ووثق مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا“، توافد الجماهير المغربية على مطار حمد الدولي قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) تغطية أعلام المغرب لساحات المطار من كثرتها في يد المشجعين.

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وبدا مطار حمد وكأنه مطار محلي في المغرب من كثرة المغاربة المتواجدين فيه، والذين جاؤوا لمؤازرة منتخبهم في المباراة المصيرية اليوم.

مباراة المغرب وكندا

وستذاع مباراة المغرب وكندا بث، مساء اليوم في منافسات مونديال قطر 2022، على شبكة قنوات (بين سبورت)، و (الكأس)، الرياضيتين القطريتين الناقلتين لبث مباريات البطولة العالمية بنسختها ال22 العربية.

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وتأتي هذه المباراة الحاسمة ضمن ختام منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022، على أرض ملعب (استاد الثمامة) بدولة قطر.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وكندا بقرار حكم اللقاء، في منافسات مونديال قطر 2022. عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

ويحتاج منتخب المغرب (أسود الأطلس)، إلى تحقيق الفوز أو التعادل في المباراة المرتقبة والحاسمة. أمام نظيره كندا، في ختام منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات.

وكانت المغرب قد تعادل في مستهل مشواره أمام الوصيف كرواتيا، سلبياً بدون أي من الأهداف.

كما وحقق أسود الأطلس المغربي، الفوز النظيف على بلجيكا (الشياطين الحمر)، بهدفين دون رد، مما فتح لهم حظوظ التأهل إلى الدور ال16، كأول منتخب عربي من بين 3 منتخبات ودعت منافسات البطولة رغم حضورها المشرف من دور المجموعات.

ويتقاسم المغرب وكرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 4 نقاط.

ويتذيل المنتخب المنافس كندا، الذي ودع البطولة بالخسارة في الجولاتين الماضيتين، بدون أي من النقاط حتى الآن.

المصدروكالة الأنباء القطرية + تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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