المغرب وكندا.. زحف مغربي نحو الدوحة قبل المباراة الحاسمة (فيديو)

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وطن – شهد مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قدوم العديد من الجماهير المغربية إلى قطر قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخب بلادهم “أسود الأطلس” أمام كندا.

المغاربة يتوافدون على قطر

ووثق مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا“، توافد الجماهير المغربية على مطار حمد الدولي قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) تغطية أعلام المغرب لساحات المطار من كثرتها في يد المشجعين.

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وبدا مطار حمد وكأنه مطار محلي في المغرب من كثرة المغاربة المتواجدين فيه، والذين جاؤوا لمؤازرة منتخبهم في المباراة المصيرية اليوم.

مباراة المغرب وكندا

وستذاع مباراة المغرب وكندا بث، مساء اليوم في منافسات مونديال قطر 2022، على شبكة قنوات (بين سبورت)، و (الكأس)، الرياضيتين القطريتين الناقلتين لبث مباريات البطولة العالمية بنسختها ال22 العربية.

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وتأتي هذه المباراة الحاسمة ضمن ختام منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022، على أرض ملعب (استاد الثمامة) بدولة قطر.

Atlas Lions have scored 16 goals since their first participation in the World Cup#DimaMaghrib 🇲🇦 #WorldCup pic.twitter.com/hu8sQmaYs0 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 30, 2022

وستنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وكندا بقرار حكم اللقاء، في منافسات مونديال قطر 2022. عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

ويحتاج منتخب المغرب (أسود الأطلس)، إلى تحقيق الفوز أو التعادل في المباراة المرتقبة والحاسمة. أمام نظيره كندا، في ختام منافسات كأس العالم 2022 لدور المجموعات.

وكانت المغرب قد تعادل في مستهل مشواره أمام الوصيف كرواتيا، سلبياً بدون أي من الأهداف.

كما وحقق أسود الأطلس المغربي، الفوز النظيف على بلجيكا (الشياطين الحمر)، بهدفين دون رد، مما فتح لهم حظوظ التأهل إلى الدور ال16، كأول منتخب عربي من بين 3 منتخبات ودعت منافسات البطولة رغم حضورها المشرف من دور المجموعات.

ويتقاسم المغرب وكرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 4 نقاط.

ويتذيل المنتخب المنافس كندا، الذي ودع البطولة بالخسارة في الجولاتين الماضيتين، بدون أي من النقاط حتى الآن.