المغرب وكندا.. زحف مغربي نحو الدوحة قبل المباراة الحاسمة (فيديو)

وطن – شهد مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، قدوم العديد من الجماهير المغربية إلى قطر قبل ساعات من انطلاق مباراة منتخب بلادهم “أسود الأطلس” أمام كندا.

ووثق مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا“، توافد الجماهير المغربية على مطار حمد الدولي قبل ساعات من انطلاق المباراة.

وأظهر المقطع الذي رصدته (وطن) تغطية أعلام المغرب لساحات المطار من كثرتها في يد المشجعين.

وبدا مطار حمد وكأنه مطار محلي في المغرب من كثرة المغاربة المتواجدين فيه، والذين جاؤوا لمؤازرة منتخبهم في المباراة المصيرية اليوم.

وستذاع مباراة المغرب وكندا بث، مساء اليوم في منافسات مونديال قطر 2022، على شبكة قنوات (بين سبورت)، و (الكأس)، الرياضيتين القطريتين الناقلتين لبث مباريات البطولة العالمية بنسختها ال22 العربية.

وتأتي هذه المباراة الحاسمة ضمن ختام منافسات دور مجموعات مونديال قطر 2022، على أرض ملعب (استاد الثمامة) بدولة قطر.

Atlas Lions have scored 16 goals since their first participation in the World Cup#DimaMaghrib 🇲🇦 #WorldCup pic.twitter.com/hu8sQmaYs0

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 30, 2022