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المغرب وبلجيكا.. شاهد ما فعله أسود الأطلس عقب الفوز ولقطة مؤثرة

المنتخب المغربي تصدر المجموعة السادسة بمونديال قطر

كتب باسل النجار
المغرب وبلجيكا watanserb.com
المغرب وبلجيكا
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وطن- حقّق المنتخب المغربي اليوم، الأحد، انتصاراً تاريخياً في بطولة كأس العالم بقطر، حيث قهر بلجيكا بهدفين نظيفين دون رد، ليضمنَ التأهل للدور المقبل مونديال قطر.

سجود “أسود الأطلس” عقب الفوز على بلجيكا

وأحرز أهداف منتخب المغرب، عبد الحميد صابيري، وزكريا أبو خلال في وقت قاتل ضمن لـ”أسود الأطلس”، تصدّر المجموعة السادسة.

وضمن أبرز المشاهد في المباراة التاريخية التي لفتت الأنظار اليوم، هي لقطة السجود الجماعي للاعبي المغرب عقب الفوز، شكراً لله.

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وظهر لاعبو المنتخب المغربي عقب الانتصار الكبير وهم يعانقون أرضية استاد “الثمامة”، ويسجدون لله رافعين الشكر إليه.

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وحازت هذه اللقطة ثناءَ الكثير من المغردين عبر مواقع التواصل.

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وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء: “سجدة عربي لهدف عربي في أرض عربية في انتصار عربي تاريخي لتأهل عربي تاريخي”.

وتابع: “أقسم بالله لا يوجد أجمل من الفرح والصراخ لكل ما هو عربي.. الله أكبر”.

وغرّد محمد حليم راشد: “أبدعتم فأقنعتم وأفرحتم شعوب العرب كاملةً”.

واستطرد: “شكراً لكل قلب مغربي لعب اليوم ضد بلجيكا ، قلوب قبل الأقدام.. شكراً لكم بحجم الكون على هذه الفرحة”.

فيما ذكر ناشط آخر: “ما هذا يا اسود، ما هذا يا افضل وامتع انتصار للعرب في تاريخ المونديال بجانب السعودية”.

وتابع معبّراً عن فرحته الشديدة بهذا الانتصار: “لا فرحة تضاهي صراخ الحناجر لهدف عربي، لتأهل عربي، افضل مونديال يلعبه العرب في التاريخ”.

المغرد “فهد المالكي”، اعتبر أنّ صورة سجود لاعبي المنتخب المغربي تُزعج البعض.

وكتب: “صوره تزعج الليبراليين..الحين بينط واحد منهم بيقول اشدخل السجود في الكوره.. مبروك عليكم…سجود الشكر لله على التوفيق”.

مباراة المغرب وبلجيكا

ونجح منتخب المغرب في قلب الطاولة على نظيره بلجيكا، بهدفين نظيفين دون رد، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وسجّل منتخب المغرب (أسود الأطلس)، أول أهداف المباراة في الدقيقة ال73 من توقيع اللاعب عبد الحميد صابيري.

وأحرز منتخب المغرب هدف القدم الثاني في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق زكريا أبو خلال.

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وتساوى منتخب المغرب وبلجيكا في عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى، التي وصلت إلى 10 تسديدات، بينما تفوّق الشياطين الحمر على أسود الأطلس في الاستحواذ على الكرة بنسبة 67%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبه استحواذه 33%.

وكان منتخب المغرب قد فرض التعادل السلبي، في المباراة الماضية على الوصيف كرواتيا، بدون أي من الأهداف في أولى مواجهات البطولة العالمية.

ورفع المغرب (أسود الأطلس) رصيدَه إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بينما تجمّد رصيد الخاسر بلجيكا عند النقطة الـ3 في وصافة الترتيب.

ويُعدّ منتخب المغرب ثاني المنتخبات العربية، بعد الأخضر السعودي، تذوّقَ طعم الانتصار في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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