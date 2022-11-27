المغرب وبلجيكا.. شاهد ما فعله أسود الأطلس عقب الفوز ولقطة مؤثرة

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وطن- حقّق المنتخب المغربي اليوم، الأحد، انتصاراً تاريخياً في بطولة كأس العالم بقطر، حيث قهر بلجيكا بهدفين نظيفين دون رد، ليضمنَ التأهل للدور المقبل مونديال قطر.

سجود “أسود الأطلس” عقب الفوز على بلجيكا

وأحرز أهداف منتخب المغرب، عبد الحميد صابيري، وزكريا أبو خلال في وقت قاتل ضمن لـ”أسود الأطلس”، تصدّر المجموعة السادسة.

وضمن أبرز المشاهد في المباراة التاريخية التي لفتت الأنظار اليوم، هي لقطة السجود الجماعي للاعبي المغرب عقب الفوز، شكراً لله.

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وظهر لاعبو المنتخب المغربي عقب الانتصار الكبير وهم يعانقون أرضية استاد “الثمامة”، ويسجدون لله رافعين الشكر إليه.

وحازت هذه اللقطة ثناءَ الكثير من المغردين عبر مواقع التواصل.

سجدة عربي لهدف عربي في أرض عربية في انتصار عربي تاريخي لتأهل عربي تاريخي، اقسم بالله لا يوجد اجمل من الفرح والصراخ لكل ما هو عربي ، الله أكبر 🇲🇦#المغرب #المغرب_بلجيكا pic.twitter.com/GqxYpXRBYp — MO (@Abu_Salah9) November 27, 2022

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وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء: “سجدة عربي لهدف عربي في أرض عربية في انتصار عربي تاريخي لتأهل عربي تاريخي”.

وتابع: “أقسم بالله لا يوجد أجمل من الفرح والصراخ لكل ما هو عربي.. الله أكبر”.

وغرّد محمد حليم راشد: “أبدعتم فأقنعتم وأفرحتم شعوب العرب كاملةً”.

واستطرد: “شكراً لكل قلب مغربي لعب اليوم ضد بلجيكا ، قلوب قبل الأقدام.. شكراً لكم بحجم الكون على هذه الفرحة”.

" أبدعتم فأقنعتم وأفرحتم شعوب العرب كاملةً ، شكراً لكل قلب مغربي لعب اليوم ضد بلجيكا ، قلوب قبل الأقدام ، شكراً لكم بحجم الكون على هذه الفرحة " ♥️🥹 #المغرب_بلجيكا #كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/ryaJxJ8wnN — 𝙈𝙤𝙝𝙖𝙢𝙢𝙚𝙙 𝙃𝙚𝙡𝙢𝙞 𝙍𝙖𝙨𝙝𝙚𝙙 (@MO_H_Helmi) November 27, 2022

فيما ذكر ناشط آخر: “ما هذا يا اسود، ما هذا يا افضل وامتع انتصار للعرب في تاريخ المونديال بجانب السعودية”.

وتابع معبّراً عن فرحته الشديدة بهذا الانتصار: “لا فرحة تضاهي صراخ الحناجر لهدف عربي، لتأهل عربي، افضل مونديال يلعبه العرب في التاريخ”.

ما هذا يا اسود، ما هذا يا افضل وامتع انتصار للعرب في تاريخ المونديال بجانب #السعودية، لا فرحة تضاهي صراخ الحناجر لهدف عربي، لتأهل عربي، افضل مونديال يلعبه العرب في التاريخ 🇲🇦❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥#المغرب #المغرب_بلجيكا pic.twitter.com/cAdovXxCtn — MO (@Abu_Salah9) November 27, 2022

المغرد “فهد المالكي”، اعتبر أنّ صورة سجود لاعبي المنتخب المغربي تُزعج البعض.

وكتب: “صوره تزعج الليبراليين..الحين بينط واحد منهم بيقول اشدخل السجود في الكوره.. مبروك عليكم…سجود الشكر لله على التوفيق”.

صوره تزعج الليبراليين..الحين بينط واحد منهم بيقول اشدخل السجود في الكوره.

مبروك عليكم…سجود الشكر لله على التوفيق.#المغرب_بلجيكا https://t.co/eUoiWwfAdO — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) November 27, 2022

مباراة المغرب وبلجيكا

ونجح منتخب المغرب في قلب الطاولة على نظيره بلجيكا، بهدفين نظيفين دون رد، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وسجّل منتخب المغرب (أسود الأطلس)، أول أهداف المباراة في الدقيقة ال73 من توقيع اللاعب عبد الحميد صابيري.

وأحرز منتخب المغرب هدف القدم الثاني في الدقيقة ال92 من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق زكريا أبو خلال.

وتساوى منتخب المغرب وبلجيكا في عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى، التي وصلت إلى 10 تسديدات، بينما تفوّق الشياطين الحمر على أسود الأطلس في الاستحواذ على الكرة بنسبة 67%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبه استحواذه 33%.

وكان منتخب المغرب قد فرض التعادل السلبي، في المباراة الماضية على الوصيف كرواتيا، بدون أي من الأهداف في أولى مواجهات البطولة العالمية.

ورفع المغرب (أسود الأطلس) رصيدَه إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بينما تجمّد رصيد الخاسر بلجيكا عند النقطة الـ3 في وصافة الترتيب.

ويُعدّ منتخب المغرب ثاني المنتخبات العربية، بعد الأخضر السعودي، تذوّقَ طعم الانتصار في مونديال كأس العالم 2022 قطر.