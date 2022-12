نبأ سعيد لجماهير منتخب المغرب قبيل مواجهة كندا بالمونديال

- Advertisement -

وطن- زف مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، الخبر السعيد لجماهير أسود الأطلس في كافة أرجاء العالم، قبيل المواجهة أمام نظيره كندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وقال المدرب المغربي الركراكي، في المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة منتخب بلاده أمام كندا، الخميس، ” ياسين بونو في حالة جيدة، كان يعاني من بعض المشاكل ولم يتمكن من اللعب، وهناك لاعب آخر دخل مكانه وقدم الأداء الرائع. وهذا يوضح الروح السائدة في صفوفنا (منير المحمدي)”.

وتابع الركراكي، ” لقد تحسنت الحالة الصحية للحارس ياسين بونو، كما ويبقى الحارس الأول في صفوف المنتخب وأحد قادته. وسيكون جاهزاً للمباراة أمام كندا”.

وذكرت تقارير صحفية، بأن حارس منتخب المغرب ونادي إشبيلية بونو، تدرب مع منتخب بلاده بشكل طبيعي، استعداداً لملاقاة كندا، من أجل حسم بطاقة العبور. كأول منتخب عربي إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022.

وفي حال تمكن منتخب المغرب، من تحقيق الفوز أو التعادل. أمام منافسه كندا، فسيتمكن من العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال عام 1986.

