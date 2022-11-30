نبأ سعيد لجماهير منتخب المغرب قبيل مواجهة كندا بالمونديال

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وطن- زف مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، الخبر السعيد لجماهير أسود الأطلس في كافة أرجاء العالم، قبيل المواجهة أمام نظيره كندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وقال المدرب المغربي الركراكي، في المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة منتخب بلاده أمام كندا، الخميس، ” ياسين بونو في حالة جيدة، كان يعاني من بعض المشاكل ولم يتمكن من اللعب، وهناك لاعب آخر دخل مكانه وقدم الأداء الرائع. وهذا يوضح الروح السائدة في صفوفنا (منير المحمدي)”.

حارس منتخب المغرب ياسين بونو

وتابع الركراكي، ” لقد تحسنت الحالة الصحية للحارس ياسين بونو، كما ويبقى الحارس الأول في صفوف المنتخب وأحد قادته. وسيكون جاهزاً للمباراة أمام كندا”.

🟥 #آخر_خبر | وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب 🇲🇦 قبل مواجهة كندا في كأس العالم FIFA قطر 2022 💬لن نلعب من أجل التعادل وسنقدم 100% من قدراتنا

💬جميع اللاعبين يرغبون بالمشاركة في هذه المباراة

💬نحن هنا من أجل التأهل، نريد أن ندخل التاريخ وسنفعل ذلك في مباراة الغد pic.twitter.com/U99NPjLLfT — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 30, 2022

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وذكرت تقارير صحفية، بأن حارس منتخب المغرب ونادي إشبيلية بونو، تدرب مع منتخب بلاده بشكل طبيعي، استعداداً لملاقاة كندا، من أجل حسم بطاقة العبور. كأول منتخب عربي إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022.

رقم تاريخي في انتظار منتخب المغرب

وفي حال تمكن منتخب المغرب، من تحقيق الفوز أو التعادل. أمام منافسه كندا، فسيتمكن من العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال عام 1986.

🔜 One match left to make it to the second round

𝗚𝗼 𝗴𝗲𝘁 𝗶𝘁 𝗔𝘁𝗹𝗮𝘀 𝗟𝗶𝗼𝗻𝘀!! 🦁#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/LHNaqEGWsR — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 30, 2022

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ويتقاسم منتخب المغرب وكرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم قطر 2022، برصيد 4 نقاط.

الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني قبل لقاء الغد أمام منتخب كندا 🇨🇦 Last training session before tomorrow’s match against Canada #DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/59ajKxtKOQ — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 30, 2022

وجاء منتخب بلجيكا في ثالث جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما آتى منتخب كندا الذي ودع البطولة من الجولة الماضية بعد هزيمتين متتاليتن في البطولة. بدون أي من النقاط حتى الآن.