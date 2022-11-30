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مونديال قطر 2022

نبأ سعيد لجماهير منتخب المغرب قبيل مواجهة كندا بالمونديال

وليد الركراكي: ياسين بونو في حالة جيدة وجاهز للمباراة أمام كندا

كتب فارس أبو شيحة
ياسين بونو يعود إلى صفوف منتخب المغرب watanserb.com
حارس منتخب المغرب بونو جاهز للمباراة أمام كندا
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وطن- زف مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، الخبر السعيد لجماهير أسود الأطلس في كافة أرجاء العالم، قبيل المواجهة أمام نظيره كندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وقال المدرب المغربي الركراكي، في المؤتمر الصحفي قبيل مواجهة منتخب بلاده أمام كندا، الخميس، ” ياسين بونو في حالة جيدة، كان يعاني من بعض المشاكل ولم يتمكن من اللعب، وهناك لاعب آخر دخل مكانه وقدم الأداء الرائع. وهذا يوضح الروح السائدة في صفوفنا (منير المحمدي)”.

حارس منتخب المغرب ياسين بونو

وتابع الركراكي، ” لقد تحسنت الحالة الصحية للحارس ياسين بونو، كما ويبقى الحارس الأول في صفوف المنتخب وأحد قادته. وسيكون جاهزاً للمباراة أمام كندا”.

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وذكرت تقارير صحفية، بأن حارس منتخب المغرب ونادي إشبيلية بونو، تدرب مع منتخب بلاده بشكل طبيعي، استعداداً لملاقاة كندا، من أجل حسم بطاقة العبور. كأول منتخب عربي إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022.

رقم تاريخي في انتظار منتخب المغرب

وفي حال تمكن منتخب المغرب، من تحقيق الفوز أو التعادل. أمام منافسه كندا، فسيتمكن من العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، للمرة الثانية في تاريخه بعد مونديال عام 1986.

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ويتقاسم منتخب المغرب وكرواتيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم قطر 2022، برصيد 4 نقاط.

وجاء منتخب بلجيكا في ثالث جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، فيما آتى منتخب كندا الذي ودع البطولة من الجولة الماضية بعد هزيمتين متتاليتن في البطولة. بدون أي من النقاط حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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