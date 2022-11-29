هيفاء وهبي بملابس مراهقات ووضعيات جريئة ورسائل غامضة لـ “أصالة”! (شاهد)

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وطن– كثفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من نشاطها عبر “انستجرام”، منذ أزمتها في موسم الرياض، حين ظهرت بملامح صادمة دون فلاتر أو فوتوشوب.

مذاق اسمي جيد

لكن يبدو أن هيفاء وهبي تمادت في أحدث جلسة تصوير، وارتدت رومبير” Romper يدمج ألوانا مختلفة، مع جورب طويل باللون الوردي الفاقع.

وإطلالة هيفاء وهبي من Micas وسعره 28 دولار فقط.

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كما اتخذت الفنانة اللبنانية وضعيات جريئة ومثيرة في التصوير.

وعلقت هيفا وهبي: “يجب أن يكون مذاق اسمي

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جيد لأنه دائما في فمك”، في رسالة لمن يتحدثون عنها بالسوء دوماً.

وعبر متابعو هيفا عن صدمتهم بهذه الأزياء التي لا تليق إلا بالمراهقات.

مراهقة!

وجاء في التعليقات: “مو من سنك اللبس”.

وسخرت متابعة قائلة: “خلاص ياستي عرفنا انك ١٥ سنة”.

ونوه آخر إلى كثافة جلسات التصوير قائلا: “هيفاء مخلصة حياتها بس جلسات تصويت تصور اكثر مما تتنفس”.

وعقب ناشط” خلص بدون حلفان قتلتي حالك لتثبتي انك حلوة والسعودية تشهد”.

ووافقته الرأي متابعة كتبت: “هاي الصور كل يوم علشان الصوره الي انتشرت الك ندري حلو والله”.

هذا وقد نشرت وهبي، رسائل غامضة أثارت خلالها الشكوك حول الجهة التي نشرت صورها الصادمة في موسم الرياض.

أصالة وهيفا

وتزامنت رسائل هيفاء المبطنة مع مرور أصالة نصري بنفس الأزمة، ما جعل الجمهور يرجح أنها تقصد الفنانة السورية.

وكتبت هيفاء ”أتمنى أن تصفعك ”كارما“ قبل أن أفعل أنا ذلك“.

وقالت مؤدية”بوس الواوا” في منشور آخر” ”النساء اللواتي يضعن نساء أخريات في الحضيض يعني ذلك أنهن يقلن للعالم إنهن خائفات من المنافسة أكثر من تطورهن“.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنها لا تريد أن تعتبر ذلك انتقاما، مؤكدة أن رد الجميل هو أجمل.

نفس الأزمة

وظهرت أصالة في “ليلة أصالة” بمسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بملامح صادمة لجمهورها. تماماً كما حدث لهيفاء ، بنفس الظروف، ونفس المكان.

ارتدت أصالة فستاناً أسود طويلاً بأكمام طويلة باللون الأسود، دون أي نقوشات أو تطريزات.

وتباينت الآراء حول هذا الوضع، فمنهم من رأى أنّ ما حدث دليل على صدق هيفاء وهبي، وأنّ الإضاءة هي السبب.

بينما رأى آخرون، أن هذا المكان يكشف حقيقة الفنانات، مطالبينَ الفنانة السورية بعدم حقن وجهها بالمزيد من البوتكس.

وسخر آخرون من سالم الهندي، مؤكدينَ أن المشكلة بوجوده فقط، خاصة أنه ظهر في نفس اللقطة مع كلٍّ من أصالة وهيفاْ وهبي.