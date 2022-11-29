رونالدو لم يلمس الكرة.. تعرف على التقنية التي فضحت كذب “الدون”

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وطن- أشعل هدف المنتخب البرتغالي في شباك الأوروغواي أمس، الاثنين، الكثير من التساؤلات: لمن سيُحتسب الهدف، لبرونو فيرنانديز الذي قام بتسديدة مباشرة إلى المرمى أو لكريستيانو رونالدو، الذي بدا وكأنه لمس الكرة برأسه.

أديداس تحسم الجدل في احتساب رأسية كريسيانو رونالدو

وبينما احتسب الهدف في البداية لكريستيانو رونالدو، قررت الفيفا بعد ذلك سحبه منه لاحقا، واحتسابه لبرونو فيرنانديز، حيث تبين أن قفزة رونالدو برأسه، لم تؤدي إلى لمس الكرة.

Fernandes was officially handed the goal on the night, and ball manufacturer Adidas have attempted to clear any confusion regarding Portugal’s goalscorer… pic.twitter.com/UpHKsZmskJ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 29, 2022

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وظهر رونالدو وهو يطالب باحتساب الهدف له، بعد نهاية المباراة، مشيرا بيده أنه لمس الكرة، ولكن الوضع لم يتغير، وبقي فيرنانديز المسجل الرسمي للهدف.

تفاعل مع هذه اللقطة الكثير من الأطراف من رياضيين سابقين وصحفيين مختصين في الشأن الرياضي.

لتحسم كل من شركة “أديداس” وهي المصنع الرسمي والحصري لكرات كأس العالم قطر 2022، وأيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هذا الجدل مؤكدين أن فيرناديز هو من سجل الهدف.

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نشر حساب “سكاي نيوز” بالإنجليزية، تغريدة أكد فيها قرار شركة أديداس مصنعة الكرة الرسمية للبطولة.

حيث خرجت ببيان لتحسم الجدل الكبير الذي انتشر بين الجماهير وقسم الآراء.

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 29, 2022

وقالت شركة أديداس إن رونالدو لم يلمس الكرة التي دخلت المرمى.

كرة “الرحلة”.. نقلة نوعية في عالم المستطيل الأخضر

وجاء إعلانها هذا، بفضل العودة لحساسات بتردد 500 هرتز، عالية الدقة، توجد داخل كرة “الرحلة” التي استخدمت في المباراة.

وتوجد هذه الحساسات داخل جميع كرات “الرحلة” في البطولة، وتستخدم لحساب البيانات بعد المباريات.

وبالإضافة للحساسات هذه، تستخدم أديداس مستشعرات أخرى تحمل اسم “كونيكتد بول”، وهي تقنية من اختراع الشركة، ترتبط بتطبيق وبرنامج خاص، ترسل المعلومات حول الكرة مباشرة إليها.

وأطلقت قطر اسم “الرحلة” على الإصدار الخاص من شركة أديداس، للكرة المستخدمة في فعاليات كأس العالم قطر 2022 .

وتتمتع “الرحلة” بحسب جون إريك جوف، أستاذ الفيزياء في جامعة لينشبورغ في تقرير بموقع “ذا كونفرسيشن” بديناميكا هوائية تمكنها من الانتقال أثناء الطيران بسرعة تفوق أية كرة أخرى في تاريخ البطولة.

كريستيانو رونالدو.. مُحطم الأرقام القياسية

إلى ذلك، وحتى مع عدم احتساب الهدف لصالحه، فقد سجل النجم البرتغالي “كريسيانو رونالدو” عبر مونديال قطر دخوله التاريخ كأول لاعب يسجل في خمس نهائيات كأس العالم.

حيث أصبح رونالدو، أول لاعب يسجل في خمس نهائيات لكأس العالم، بافتتاحه التسجيل لمنتخب بلاده في مرمى نظيره الغاني الخميس الماضي في مونديال قطر.

وسدد رونالدو بنجاح ركلة جزاء في مرمى نظيره الغاني ليسجل الهدف الثامن في كأس العالم.

وافتتح “الدون” رصيده المونديالي بهدف عام 2006 ثم مثله في 2010 و2014 قبل أن يسجل أربعة في 2018، بينها ثلاثية في مرمى إسبانيا (3-3).

وتجاوز ابن الـ37 عاما “صاروخ ماديرا” البرتغالي، الأسطورة البرازيلية بيليه الذي سجل في أربع نسخ (1958 و1962 و1966 و1970)، والألمانيان أوفه زيلر الذي سجل في نفس النسخ الذي سجل فيها بيليه، وميروسلاف كلوزه (2002 و2006 و2010 و2014).

وعزز كريسيانو رونالدو سجله كأفضل هداف دولي بـ118 هدفاً في 192 مباراة.

وبات على بعد هدف من معادلة الأسطورة أوزيبيو، كأفضل هداف برتغالي في نهائيات كأس العالم، لكن الأخير سجل جميع أهدافه التسعة في نسخة واحدة عام 1966.