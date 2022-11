رونالدو لم يلمس الكرة.. تعرف على التقنية التي فضحت كذب “الدون”

- Advertisement -

وطن- أشعل هدف المنتخب البرتغالي في شباك الأوروغواي أمس، الاثنين، الكثير من التساؤلات: لمن سيُحتسب الهدف، لبرونو فيرنانديز الذي قام بتسديدة مباشرة إلى المرمى أو لكريستيانو رونالدو، الذي بدا وكأنه لمس الكرة برأسه.

وبينما احتسب الهدف في البداية لكريستيانو رونالدو، قررت الفيفا بعد ذلك سحبه منه لاحقا، واحتسابه لبرونو فيرنانديز، حيث تبين أن قفزة رونالدو برأسه، لم تؤدي إلى لمس الكرة.

Fernandes was officially handed the goal on the night, and ball manufacturer Adidas have attempted to clear any confusion regarding Portugal’s goalscorer… pic.twitter.com/UpHKsZmskJ

وظهر رونالدو وهو يطالب باحتساب الهدف له، بعد نهاية المباراة، مشيرا بيده أنه لمس الكرة، ولكن الوضع لم يتغير، وبقي فيرنانديز المسجل الرسمي للهدف.

تفاعل مع هذه اللقطة الكثير من الأطراف من رياضيين سابقين وصحفيين مختصين في الشأن الرياضي.

لتحسم كل من شركة “أديداس” وهي المصنع الرسمي والحصري لكرات كأس العالم قطر 2022، وأيضا الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هذا الجدل مؤكدين أن فيرناديز هو من سجل الهدف.

نشر حساب “سكاي نيوز” بالإنجليزية، تغريدة أكد فيها قرار شركة أديداس مصنعة الكرة الرسمية للبطولة.

حيث خرجت ببيان لتحسم الجدل الكبير الذي انتشر بين الجماهير وقسم الآراء.

Adidas have confirmed no contact was made between the World Cup matchball and Cristiano Ronaldo, thanks to a 500Hz IMU sensor and Connected Ball Technology housed in Adidas’s Al Rihla used in the tournament… 👀❌ pic.twitter.com/v9MvtFXnMT

— Sky Sports Football (@SkyFootball) November 29, 2022