رفع شارة المثليين .. شاهد كيف تعاملت الشرطة القطرية مع مشجع أمريكي بمباراة إيران

وطن – في حادثةٍ جديدة، تدلل على التعامل الصارم من قبل السلطات القطرية، مع مخالفي القرارات الخاصة ببطولة كأس العالم في قطر، طردت الشرطة القطرية مشجعا أمريكيا من استاد الثمامة بعد دخوله بـ”شارة المثليين” لحضور مباراة إيران وأميركا.

وأظهرت صور انتشرت على نطاقٍ واسعٍ بمواقع التواصل، لحظة تعامل عناصر “قوة أمن البطولة”، مع المشجع الأمريكي، على مدرجات الملعب، حيث ظهر وهو يرتدي شارة “المثليين” على ذراعه الأيسر، قبل أن يقوم رجال الأمن بإخراجه من المدرجات .

ولحقت الولايات المتحدة بركب المتأهلين لثمن نهائي مونديال قطر، بعد التغلب على إيران بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، في ملعب الثمامة، في ختام مباريات المجموعة الثانية.

كان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو صرح أن هناك “لوائح واضحة بشأن شارات الذراع” ، مما يحظر بشكل فعال استخدام شارة “OneLove” الملونة بألوان قوس قزح.

وشددت السلطات القطرية على منع رفع أعلام وشارات “الشواذ” خلال البطولة، وطالبت جميع الزوار القادمين إليها باحترام عادات وتقاليد البلد، وعدم ادخال الرياضة بقضايا أخرى .

في هذا السياق، انتقد نجم مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، الاستعلاءَ الغربي وتحديداً الألماني، في تعاملهم مع قطر عندما قررت حظر رفع أعلام المثليين داخل الملاعب وخارجها.

كما عرّج النجم الكروي السابق ومهاجم الأهلي المصري على التناقض الكبير الذي ظهرت فيه وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، لحظةَ ارتدائها شارة المثليين داخل ستاد البيت، رغم علمها بحظر دولة قطر لتلك الممارسات.

وقبل أيام واحتجاجاً على رفض “الفيفا” السماح لهم بارتداء شارات لدعم الشواذ جنسياً، قام لاعبو منتخب ألمانيا بوضع أيديهم على أفواههم، قبيل مباراتهم مع اليابان في مونديال قطر 2022.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.

Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7

— Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022