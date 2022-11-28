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وفاة الوالدة حميدة.. نبأ متداول يحول تويتر لدفتر عزاء وشكوك حول تورط أسرتها

السيدة العمانية المسنة مفقودة منذ قرابة شهرين

كتب خالد السعدي
وفاة الوالدة حميدة watanserb.com
وفاة الوالدة حميدة
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وطن– أفادت وسائل إعلام عمانية، بوفاة الوالدة حميدة، المسنّة التي كان قد تمّ الإبلاغ عن اختفائها قبل أسابيع.

وقالت العديد من المنصات الإعلامية العمانية، سواء التابعة لوسائل إعلام أو ناشطين، إنه تمّ العثور على جثمان الوالدة حميدة في أحد جبال ولاية أزكي، وذلك بعد اختفاء دام نحو 50 يوماً.

في سياق متصل، قال مصدر لإذاعة الوصال، إنه تم العثور على جثمان الوالدة حميدة في قمة أحد الجبال المحيطة بولاية سمائل.

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وأضاف، أن الجثمان يخضع حالياً للتحليل المختبري والجنائي التابع لشرطة عمان السلطانية، لمعرفة هويته.

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وحتى كتابة هذه السطور، لم تَصدر عن السلطات رواية رسمية تُحدّد سبب وفاة المسنة، التي أثارت قصتها تفاعل العمانيين على مدار الأيام الماضية.

وتتبعت “وطن” صفحة يوسف الحضرمي ابن الوالدة حميدة، لكنّه لم يكتب شيئاً يخصّ ما هو متداول عن وفاة والدته، فحتى كتابة هذه السطور كانت آخر تغريدة له يقول فيها، إنهم لم يفقدوا أمل العثور على والدته مع مرور أكثر من 53 يوماً على فقدانها.

دعوات ترحّم على الوالدة حميدة

لكن في الوقت نفسه، ومع تداول نبأ الوفاة، انهالت دعوات الترحم من قِبل الناشطين العمانيين، على موقع “تويتر”.

فقال فارس: “الله يرحمها ويغمد روحهها الجنه ويلهم اهلها الصبر والسلوان بواسع رحمته وعطاء مغفرته”.

وكتبت “نور”: “قصة غامضة للأمانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،الغريب في الأمر إن صدق صحة وفاتها كيف قدرت تروح الجبل وهي إمرأة كبيرة ومعقولة طول هذه المدة رغم البحث المكثف ما يزيد عن شهر مدة البحث لم يتم تسليط الضوء على هذا الجبل ،نسأل لها الجنان وأن يصبر أهلها وذويها”.

وكتب محمد: “تم العثور على الوالده حميدة مفارقة للحياة في جبال سيما نسأل الله لها الرحمه والمغفرة إنا لله وإنا إليه راجعون”.

اختفاء الوالدة حميدة

أنباء اختفاء الوالدة حميدة بدأت قبل قرابة الشهرين، علماً بأن السيدة تقيم في ولاية أزكى، وتمّ فقدها أثناء توجهها لمدرسة لتعلم القرآن الكريم لفئة كبار السن، وذلك في قرية تجاورها.

سلطنة عمان.. غموض بحادث اختفاء “الوالدة حميدة” والبحث مستمر

وفي تلك الفترة، تحدّثت أنباء عن أنّه تمت مشاهدة الوالدة حميدة وهي تمشي وقد اقتربت بالفعل من بيتها، ولكن بالبحث بكافة الكاميرات المتواجدة في بعض البيوت، لم يُعثر على أيٍّ من الآثار لها.

تكهنات عن سبب اختفاء الوالدة حميدة

وفيما لم تتضح معلومات كافية عن سبب اختفاء الوالدة حميدة، إلا أنّ بعض التكهنات أثيرت مؤخراً حول ذلك، وهناك من تكهّن بدورٍ لأحد أفراد العائلة بأنّ له يداً في اختطافها.

وقال المحامي العماني أبو طلال الحمراني: “سيدة بهذا العمر من المستحيل أن تتوه أو تختفي طوال هذه المده دون العثور عليها إلا إذا كان الإختفاء قسرياً ومن شخص قريب منها تثق به ، أتمنى إعادة البحث في إطار الأسرة والمحيطين بها قبل تشتيت الجهود وضياع الوقت”.

تصريح المحامي البارز الذي كان قد أطلق حملةً للبحث عن الوالدة حميدة، يُثير شكوكاً حول دور مزعوم لأحد أفراد أسرتها في الوقوف وراء اختفائها.

شبيهة الوالدة حميدة بإزكي تثير الجدل والسلطات العمانية توضح (فيديو)

كما أنّ توجّه السيدة المسنة إلى الجبل استناداً إلى أنه أعلن عن العثور على جثمانها هناك، أثار شكوكاً، فقالت بلقيس: “قصة غامضة للأمانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،الغريب في الأمر إن صدق صحة وفاتها كيف قدرت تروح الجبل وهي إمرأة كبيرة ومعقولة طول هذه المدة رغم البحث المكثف ما يزيد عن شهر مدة البحث لم يتم تسليط الضوء على هذا الجبل ،نسأل لها الجنان وأن يصبر أهلها وذويها”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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