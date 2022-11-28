وفاة الوالدة حميدة.. نبأ متداول يحول تويتر لدفتر عزاء وشكوك حول تورط أسرتها

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وطن– أفادت وسائل إعلام عمانية، بوفاة الوالدة حميدة، المسنّة التي كان قد تمّ الإبلاغ عن اختفائها قبل أسابيع.

وقالت العديد من المنصات الإعلامية العمانية، سواء التابعة لوسائل إعلام أو ناشطين، إنه تمّ العثور على جثمان الوالدة حميدة في أحد جبال ولاية أزكي، وذلك بعد اختفاء دام نحو 50 يوماً.

في سياق متصل، قال مصدر لإذاعة الوصال، إنه تم العثور على جثمان الوالدة حميدة في قمة أحد الجبال المحيطة بولاية سمائل.

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وأضاف، أن الجثمان يخضع حالياً للتحليل المختبري والجنائي التابع لشرطة عمان السلطانية، لمعرفة هويته.

عاجل | العثور على المفقودة #الوالدة_حميدة في احد جبال ولاية ازكي وهي مفارقةٌ للحياة pic.twitter.com/BwYo3e0wrA — عُمان الحدث | OMAN EVENT (@oman_event) November 28, 2022

⚫️ ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ العثور على #الوالدة_حميدة مفارقة الحياة. pic.twitter.com/cRdANTWggf — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) November 28, 2022

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🔴عاجل العثور على الوالدة حميدة.. *متوفية في جبال سيما *واللجنه الطبيه ستقرر أن كانت وفاه طبيعيه أم جريمة قتب

#الوالده_حميده pic.twitter.com/OfODmBJy76 — فكس عماني (@fex_omani) November 28, 2022

#السبلة_العمانية / متداول: تم العثور على المفقودة الوالدة حميدة في أحد جبال إزكي وهي مفارقة للحياة .. إنا لله وإنا إليه راجعون.#الوالدة_حميدة pic.twitter.com/dRyOgsvYHf — صحيفة السبلة (@OmaniaaCo) November 28, 2022

وحتى كتابة هذه السطور، لم تَصدر عن السلطات رواية رسمية تُحدّد سبب وفاة المسنة، التي أثارت قصتها تفاعل العمانيين على مدار الأيام الماضية.

وتتبعت “وطن” صفحة يوسف الحضرمي ابن الوالدة حميدة، لكنّه لم يكتب شيئاً يخصّ ما هو متداول عن وفاة والدته، فحتى كتابة هذه السطور كانت آخر تغريدة له يقول فيها، إنهم لم يفقدوا أمل العثور على والدته مع مرور أكثر من 53 يوماً على فقدانها.

مضى أكثر من 53 يوما، ولكننا لم نفقد الأمل بالعثور على أمي، وكلنا يقين بالله بأنها في حفظه ورعايته..

ونناشدكم بتفعيل الهاشتاج ( #الوالدة_حميدة ) معنا في موقع تويتر؛ ليصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس؛ لعلنا نجد معهم خبرا أو يقينا عنها🙏🏼 — Yousuf Al-Hadhrami (@YousufAlhadhram) November 25, 2022

دعوات ترحّم على الوالدة حميدة

لكن في الوقت نفسه، ومع تداول نبأ الوفاة، انهالت دعوات الترحم من قِبل الناشطين العمانيين، على موقع “تويتر”.

فقال فارس: “الله يرحمها ويغمد روحهها الجنه ويلهم اهلها الصبر والسلوان بواسع رحمته وعطاء مغفرته”.

الله يرحمها ويغمد روحهها الجنه ويلهم اهلها الصبر والسلوان بواسع رحمته وعطاء مغفرته #الوالده_حميده pic.twitter.com/aaS5h8obzI — فارس (@fars04489240) November 28, 2022

وكتبت “نور”: “قصة غامضة للأمانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،الغريب في الأمر إن صدق صحة وفاتها كيف قدرت تروح الجبل وهي إمرأة كبيرة ومعقولة طول هذه المدة رغم البحث المكثف ما يزيد عن شهر مدة البحث لم يتم تسليط الضوء على هذا الجبل ،نسأل لها الجنان وأن يصبر أهلها وذويها”.

قصة غامضة للأمانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،الغريب في الأمر إن صدق صحة وفاتها كيف قدرت تروح الجبل وهي إمرأة كبيرة ومعقولة طول هذه المدة رغم البحث المكثف ما يزيد عن شهر مدة البحث لم يتم تسليط الضوء على هذا الجبل ،نسأل لها الجنان وأن يصبر أهلها وذويها . #الوالده_حميده pic.twitter.com/nugXBBLk1j — نور القمر (@nwralqm35869961) November 28, 2022

وكتب محمد: “تم العثور على الوالده حميدة مفارقة للحياة في جبال سيما نسأل الله لها الرحمه والمغفرة إنا لله وإنا إليه راجعون”.

تم العثور على #الوالده_حميده مفارقة للحياة في جبال سيما نسأل الله لها الرحمه والمغفرة.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — مُحَمَّد|97🤍 (@ms9614) November 28, 2022

اختفاء الوالدة حميدة

أنباء اختفاء الوالدة حميدة بدأت قبل قرابة الشهرين، علماً بأن السيدة تقيم في ولاية أزكى، وتمّ فقدها أثناء توجهها لمدرسة لتعلم القرآن الكريم لفئة كبار السن، وذلك في قرية تجاورها.

وفي تلك الفترة، تحدّثت أنباء عن أنّه تمت مشاهدة الوالدة حميدة وهي تمشي وقد اقتربت بالفعل من بيتها، ولكن بالبحث بكافة الكاميرات المتواجدة في بعض البيوت، لم يُعثر على أيٍّ من الآثار لها.

تكهنات عن سبب اختفاء الوالدة حميدة

وفيما لم تتضح معلومات كافية عن سبب اختفاء الوالدة حميدة، إلا أنّ بعض التكهنات أثيرت مؤخراً حول ذلك، وهناك من تكهّن بدورٍ لأحد أفراد العائلة بأنّ له يداً في اختطافها.

وقال المحامي العماني أبو طلال الحمراني: “سيدة بهذا العمر من المستحيل أن تتوه أو تختفي طوال هذه المده دون العثور عليها إلا إذا كان الإختفاء قسرياً ومن شخص قريب منها تثق به ، أتمنى إعادة البحث في إطار الأسرة والمحيطين بها قبل تشتيت الجهود وضياع الوقت”.

أتمنى من أسرة #الوالدة_حميدة تقبل رأيي ، سيدة بهذا العمر من المستحيل أن تتوه أو تختفي طوال هذه المده دون العثور عليها إلا إذا كان الإختفاء قسرياً ومن شخص قريب منها تثق به ، أتمنى إعادة البحث في إطار الأسرة والمحيطين بها قبل تشتيت الجهود وضياع الوقت 🙏🌹 pic.twitter.com/wU8U92sIJx — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) November 25, 2022

تصريح المحامي البارز الذي كان قد أطلق حملةً للبحث عن الوالدة حميدة، يُثير شكوكاً حول دور مزعوم لأحد أفراد أسرتها في الوقوف وراء اختفائها.

كما أنّ توجّه السيدة المسنة إلى الجبل استناداً إلى أنه أعلن عن العثور على جثمانها هناك، أثار شكوكاً، فقالت بلقيس: “قصة غامضة للأمانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ،الغريب في الأمر إن صدق صحة وفاتها كيف قدرت تروح الجبل وهي إمرأة كبيرة ومعقولة طول هذه المدة رغم البحث المكثف ما يزيد عن شهر مدة البحث لم يتم تسليط الضوء على هذا الجبل ،نسأل لها الجنان وأن يصبر أهلها وذويها”.